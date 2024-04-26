CATL تكشف عن Shenxing PLUS، التي تتيح نطاق يصل إلى 1000 كم وشحن فائق السرعة 4C

توفر بطارية Shenxing PLUS للمستخدمين تجربة قيادة طويلة المدى للغاية، تتجاوز 1000 كيلومتر، مما يعني السفر من بكين إلى نانجينج بدون الحاجة إلى إعادة الشحن على الطريق. مما يسمح لمركبات الطاقة الجديدة ليس فقط تلبية احتياجات التنقل في المناطق الحضرية ولكن أيضًا استيعاب السفر بين المقاطعات لمسافات طويلة.

ويأتي النطاق الكهربائي النقي الذي يبلغ 1000 كيلومتر نتيجة للاختراقات التكنولوجية المستمرة. يتم تصنيع كاثود Shenxing PLUS باستخدام تقنية التدرج الحبيبي، التي تضع كل جسيم نانوميتر في الموضع الأمثل لتحقيق كثافة مضغوطة عالية للغاية. تتم إضافة المادة ثلاثية الأبعاد على شكل قرص العسل إلى الأنود، مما يعزز كثافة الطاقة مع التحكم الفعال في توسيع الحجم أثناء دورات الشحن والتفريغ. يعمل الغلاف المكون من قطعة واحدة، وهو الأول في الصناعة، على تحسين استخدام المساحة الداخلية، مما يسمح لخلايا Shenxing PLUS بالوصول إلى مستوى غير مسبوق من كثافة الطاقة.

على مستوى النظام، تحتوي حزمة بطاريات Shenxing PLUS على هيكل طوبولوجي تم تحسينه إلى جانب تقنية CTP 3.0 الخالية من الوحدات، مما يعزز كفاءة التعبئة بنسبة 7٪. من خلال الاختراقات في المواد والهيكل، تتجاوز كثافة الطاقة في نظام بطارية Shenxing البداية بمسافة 200 وات/كجم للمرة الأولى، لتصل إلى 205 وات/كجم، مما يجعل النطاقات التي تزيد عن 1000 كيلومتر حقيقة واقعة.

شحن أسرع لمدة 10 دقائق يوفر 600 كم

وبصرف النظر عن توفير نطاق طويل، فإن Shenxing PLUS يتم شحنه بسرعة أيضًا. يمكن أن يوفر نطاق يصل إلى 600 كم بعد 10 دقائق فقط من الشحن، وهو ما يتجاوز كثيرًا البطاريات المعتادة المتاحة في السوق ويحقق سرعة شحن حقيقية فائقة السرعة تبلغ كيلومتر واحد في الثانية.

لتحقيق قفزة في سرعة الشحن، تطبق Shenxing PLUS تقنيات تشمل طلاء سريع لموصل أيون الليثيوم، وإضافة عناصر معدنية انتقالية، وتغليف نانوميتر جديد، مما يجعل نقل الطاقة أكثر سلاسة وأكثر كفاءة بين مواد الكاثود والأنود. وسعت CATL مساحة التيار الزائد وقدرة المحطات الطرفية في نظام البطارية لتبديد الحرارة بسرعة أثناء الشحن عالي التيار. من حيث خوارزميات BMS الأساسية، يمكن لنموذج الاستقطاب AI الذي تم تطويره حديثًا من CATL التنبؤ بتيار الشحن والتحكم فيه في الوقت الفعلي، مما يتيح تجديد الطاقة على نحو أسرع وأكثر ذكاءً.

بطاريات شحن فائقة السرعة + شبكة + خدمات: منظومة تعمل على إنشاء نظام بيئي مغلق

بالإضافة إلى البطاريات الجديدة الاستثنائية، بدأت CATL أيضًا في بناء شبكة الشحن السريع Shenxing لبناء أكبر منصة لخدمات الشحن فائق السرعة في الصين. تتعاون CATL مع الشركاء الرائدين في الصناعة مثل Star Charge و YKC و Shudao New Energy لتوفير تجربة التنقل الأكثر ملاءمة وفعالية من حيث التكلفة لمزيد من مالكي السيارات التي تعمل ببطاريات الشحن فائقة السرعة في Shenxing.

ومن المخطط أيضًا أن تطلق شركة CATL أول نادي لمالكي مركبات الشحن فائق السرعة في Shenxing، والذي يعمل في أكثر من 600 منفذ خدمة تغطي 271 مدينة على مستوى المحافظة في 31 منطقة على مستوى المقاطعة. وسيوفر لأصحاب مركبات Shenxing خدمات الإنقاذ على الطريق وفحص البطارية وصيانتها وغيرها من الخدمات.

في رحلتها للتوسع المستمر في الحدود العلمية والسعي الأقصى إلى حياة أفضل، تبشر CATL بعصر شحن فائق السرعة لمركبات الطاقة الجديدة مع نظام بيئي فائق الشحن مغلق الحلقة من خلال دمج بطارية شحن فائق السرعة والشبكة والمنصة والخدمات.

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