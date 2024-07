Cell Impact adiciona a vedação como nova parte do processo de produção

KARLSKOGA, Suécia, 4 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Cell Impact continua a desenvolver seu processo de produção para melhor atender à demanda dos clientes. A mais recente adição ao processo de produção da empresa é a oportunidade de vedar placas de fluxo bipolares por meio de dispersão.

A vedação é uma parte crítica da montagem de placas de fluxo bipolar para células de combustível e eletrolisadores.

"Junto aos nossos clientes, avaliamos vários processos de vedação nos últimos anos com a ambição de adicionar esse processo à nossa produção. Agora, estamos tomando mais medidas para oferecer aos nossos clientes uma placa bipolar completa, pronta para ser montada diretamente em suas pilhas de células de combustível e eletrólise ", diz Marcus Nilsson, gerente de vendas e programas da Cell Impact.

A dispensação é uma das soluções de vedação mais populares usadas na indústria atualmente.

"A dispensação oferece alta precisão e flexibilidade de processo e, portanto, é adequada para os protótipos e produtos de produção em série de nossos clientes", conclui Marcus Nilsson.

Sobre a Cell Impact

A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora global de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células de combustível e eletrolisadores. A empresa desenvolveu e patenteou um método exclusivo para formação de alta velocidade, Cell Impact Forming™, que é significativamente mais escalável e econômico em comparação com os métodos convencionais de formação. A Cell Impact Forming é uma tecnologia de moldagem ecologicamente correta que não consome água e consome muito pouca energia elétrica.

As ações da Cell Impact estão listadas no Nasdaq First North Growth Market e a FNCA Sweden AB é a consultora certificada (CA) da empresa.

