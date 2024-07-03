Cell Impact 將密封作為生產工藝的一個新環節

瑞典卡爾斯庫加2024年7月3日 /美通社/ -- Cell Impact 繼續開發生產工藝，以更好地滿足客戶需求。目前公司生產工藝的最新進展為透過點膠來密封雙極流動板。

密封是燃料電池和電解器雙極流動板組裝的關鍵環節。

Cell Impact 銷售和計劃經理 Marcus Nilsson 表示：「過去幾年裡，我們與客戶一起評估了各種密封工藝，希望能夠將這種密封工藝運用到我們的生產過程中。現在，我們正在採取進一步措施，為客戶提供完整的雙極板，讓他們可以直接將雙極板組裝到燃料電池和電解堆棧中。」

點膠是當今行業中最受歡迎的密封解決方案之一。

Marcus Nilsson 總結道：「點膠能夠提供高精度和工藝靈活性，因此適用於客戶的原型和成批生產產品。」

關於 Cell Impact

Cell Impact AB (publ) 是為燃料電池和電解器製造商提供先進流動板的全球供應商。該公司已開發出一種獨特的高速成型方法 - Cell Impact Forming™ 並且已獲得專利，與傳統的成型方法相比，這種獨特方法能夠顯著提高可擴展性和成本效益。Cell Impact Forming 是一種環保技術，並不會消耗水且只使用少量電力。

Cell Impact 股票在納斯達克北方第一增長市場 (Nasdaq First North Growth Market) 上市，而 FNCA Sweden AB 是公司的認證顧問 (CA)。

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Daniel Vallin

行政總裁兼投資者關係聯絡人，Cell Impact AB (publ)

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SOURCE Cell Impact