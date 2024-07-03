Cell Impact 將密封作為生產工藝的一個新環節

新聞提供者

Cell Impact

03 7月, 2024, 22:34 CST

瑞典卡爾斯庫加2024年7月3日 /美通社/ -- Cell Impact 繼續開發生產工藝，以更好地滿足客戶需求。目前公司生產工藝的最新進展為透過點膠來密封雙極流動板。

密封是燃料電池和電解器雙極流動板組裝的關鍵環節。

Cell Impact 銷售和計劃經理 Marcus Nilsson 表示：「過去幾年裡，我們與客戶一起評估了各種密封工藝，希望能夠將這種密封工藝運用到我們的生產過程中。現在，我們正在採取進一步措施，為客戶提供完整的雙極板，讓他們可以直接將雙極板組裝到燃料電池和電解堆棧中。」

點膠是當今行業中最受歡迎的密封解決方案之一。

Marcus Nilsson 總結道：「點膠能夠提供高精度和工藝靈活性，因此適用於客戶的原型和成批生產產品。」

關於 Cell Impact

Cell Impact AB (publ) 是為燃料電池和電解器製造商提供先進流動板的全球供應商。該公司已開發出一種獨特的高速成型方法 - Cell Impact Forming™ 並且已獲得專利，與傳統的成型方法相比，這種獨特方法能夠顯著提高可擴展性和成本效益。Cell Impact Forming 是一種環保技術，並不會消耗水且只使用少量電力。

Cell Impact 股票在納斯達克北方第一增長市場 (Nasdaq First North Growth Market) 上市，而 FNCA Sweden AB 是公司的認證顧問 (CA)。

如需更多資訊，請聯絡：

Daniel Vallin
行政總裁兼投資者關係聯絡人，Cell Impact AB (publ)
+46730686620 或[email protected]

SOURCE Cell Impact

來自同一來源

Cell Impact 將為歐洲領先工業供應商開發並供應原型模具

Cell Impact 將為歐洲領先工業供應商開發並供應原型模具

Cell Impact AB (publ) 已與一家業務遍佈全球多個市場領域的歐洲領先工業供應商簽署協議。 此次交易涉及一個原型模具，供客戶評估 Cell Impact Forming™ 技術。Cell Impact Forming™ 是 Cell Impact...

探索

Image1

電腦與電子產品

Image1

電腦與電子產品

Image1

公用事業

Image1

一般製造業