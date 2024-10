Cell Impact aumenta a capacidade de produção por meio de um acordo com a Andritz Soutec AG

KARLSKOGA, Suécia, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Cell Impact continua aumentando sua capacidade e seus recursos. Hoje, a empresa assinou um acordo de colaboração com a Andritz Soutec AG, Suíça, referente a uma máquina para soldagem galvânica de placas de fluxo bipolar. O acordo ajuda a agilizar os processos subsequentes no fluxo de produção da Cell Impact e otimizar as condições para a entrega de placas de fluxo em grande escala.

Cell Impact has signed an agreement with Andritz Soutec AG, Switzerland, regarding the development of Soucell - a machine for galvo welding of bipolar flow plates which will help streamline the production flow and optimize the conditions for delivering flow plates on a large scale.

A Andritz Soutec AG irá, como parte desta colaboração, desenvolver a Soucell, uma máquina de solda galvânica que fortalecerá o programa de Fase II da Cell Impact, aumentando a capacidade de produção e uma oferta de produção mais forte.

"Temos o prazer de contribuir na transição para um sistema energético mais sustentável em conjunto com a Cell Impact. Para nós, esta é uma colaboração empolgante devido às excelentes condições da Cell Impact para fabrica produtos em grande escala", diz Daniel Wenk, VP de Desenvolvimento de Negócios da Andritz Soutec.

O produto Soucell tem capacidade para soldar uma placa bipolar por segundo - 1 Hz, o que corresponde à capacidade oferecida pelo Cell Impact Forming™.

Com o projeto a partir do primeiro trimestre de 2025, o plano é ter uma Soucell instalada na Cell Impact para produção de alto volume em Karlskoga durante o segundo semestre de 2026. À medida que a demanda por placas de fluxo aumenta, o escopo da colaboração também se expandirá.

"Esse é mais um exemplo de como estamos nos preparando para a produção em larga escala. A base está na nossa tecnologia de formação única e patenteada, Cell Impact Forming. Enquanto adicionarmos novas etapas de processo às nossas linhas de produção, automatizamos a fabricação para reduzir os custos de produção", diz Daniel Vallin, CEO interino da Cell Impact.

Sobre a Cell Impact

A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora global de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células de combustível e eletrolisadores. A empresa desenvolveu e patenteou um método exclusivo para moldagem em alta velocidade, Cell Impact Forming™, que é significativamente mais escalável e econômico em comparação com os métodos convencionais de moldagem. A Cell Impact Forming é uma tecnologia de moldagem ecologicamente correta que não consome água e consome muito pouca energia elétrica. A ação da Cell Impact está listada no Nasdaq First North Growth Market e a FNCA Sweden AB é a Consultora Certificada (CA) da empresa.

Sobre O ANDRITZ GROUP

O grupo internacional de tecnologia ANDRITZ oferece um amplo portfólio de plantas, equipamentos, sistemas, serviços e soluções digitais inovadores para uma ampla gama de indústrias e mercados finais. A sustentabilidade é parte integrante da estratégia de negócios e da cultura corporativa da empresa. Com seu extenso portfólio de produtos e soluções sustentáveis, a ANDRITZ visa dar a maior contribuição possível para um futuro sustentável e ajudar seus clientes a alcançar suas metas de sustentabilidade. A ANDRITZ é líder de mercado global em todas as suas quatro áreas de negócios – Celulose e Papel, Metais, Hidrelétricas e Meio Ambiente e Energia. A liderança tecnológica e a presença global são pilares da estratégia do grupo, que está focada no crescimento rentável a longo prazo. O grupo de capital aberto tem cerca de 30.000 funcionários e mais de 280 locais em mais de 80 países.

