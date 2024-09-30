Cell Impact 藉與 Andritz Soutec AG 的協議提高生產能力
01 10月, 2024, 01:55 CST
瑞典卡爾斯科加2024年10月1日 /美通社/ -- Cell Impact 繼續提升其產能和生產力。今日，公司與瑞士 Andritz Soutec AG 正式簽署合作協議，就雙極流板的振鏡焊接設備展開合作。協議有助於簡化 Cell Impact 生產流程中的後續工藝，並為大規模交付流板創造經優化的條件。
Andritz Soutec AG 將在此次合作中開發振鏡焊接機 Soucell。該設備將有助於強化 Cell Impact 第二階段計劃，提升產能，並提供更強大的生產解決方案。
「我們很高興能夠與 Cell Impact 一起為更可持續能源系統的轉型做出貢獻。對於我們而言，這是一項令人振奮的合作，因為 Cell Impact 擁有獨特的、大規模生產產品的優越條件」，Andritz Soutec 業務開發副總裁 Daniel Wenk 表示。
Soucell 產品每秒可焊接一片雙極板，即 1 赫茲的產能，這與 Cell Impact Forming™ 的產能相匹配。
項目預計於 2025 年第一季啟動，並計劃於 2026 年下半年在瑞典卡爾斯科加的 Cell Impact 工廠安裝 Soucell 系統，以實現大規模生產。隨著對流板的需求增加，合作的範圍也將擴闊。
「我們在大規模生產的準備工作上再下一城。獨家研發的細胞沖壓成型技術 Cell Impact Forming 為我們奠定基礎。隨著我們為生產線添加新的製程步驟，我們正透過自動化製造降低生產成本，」Cell Impact 臨時行政總裁 Daniel Vallin 表示。
如需更多資訊，請聯絡：
Daniel Vallin
Cell Impact AB (publ) 行政總裁兼投資者聯絡人，
+46730686620 或 [email protected]
Daniel Wenk
Andritz Soutec AG 業務發展副總裁
+41 79 636 04 47 或 [email protected]
關於 Cell Impact
Cell Impact AB (publ) 是燃料電池高階流板全球供應商和電解器製造商。該公司已開發出一種獲得專利保護的獨特高速成型方法——Cell Impact Forming™。與傳統成型方法相比，這種方法具有顯著的可擴展性且更具成本效益。Cell Impact Forming 是一種環保技術，並不會消耗水且只使用少量電力。Cell Impact 股份在 Nasdaq First North Growth Market 掛牌上市， 而 FNCA Sweden AB 是公司的認證顧問 (CA)。
關於 ANDRITZ GROUP
國際科技集團 ANDRITZ 為廣泛的產業和終端市場提供豐富的創新工廠、設備、系統、服務和數碼解決方案產品組合。可持續發展是公司業務策略和企業文化中不可或缺的一部分。憑藉其廣泛的可持續產品和解決方案產品組合，ANDRITZ 致力於為可持續的未來做出最大的貢獻，並幫助客戶實現可持續發展目標。ANDRITZ 在其四個業務領域均為全球市場領導者：紙漿和紙張、金屬、水電和環境與能源。技術領導力和全球業務是集團聚焦長期盈利增長策略的基石。作為上市公司，其擁有約 30,000 名員工，業務遍佈 80 多個國家/地區的 280 多個地點。
SOURCE Cell Impact
分享這篇文章