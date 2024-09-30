Cell Impact 藉與 Andritz Soutec AG 的協議提高生產能力

「我們很高興能夠與 Cell Impact 一起為更可持續能源系統的轉型做出貢獻。對於我們而言，這是一項令人振奮的合作，因為 Cell Impact 擁有獨特的、大規模生產產品的優越條件」，Andritz Soutec 業務開發副總裁 Daniel Wenk 表示。

Soucell 產品每秒可焊接一片雙極板，即 1 赫茲的產能，這與 Cell Impact Forming™ 的產能相匹配。

項目預計於 2025 年第一季啟動，並計劃於 2026 年下半年在瑞典卡爾斯科加的 Cell Impact 工廠安裝 Soucell 系統，以實現大規模生產。隨著對流板的需求增加，合作的範圍也將擴闊。

「我們在大規模生產的準備工作上再下一城。獨家研發的細胞沖壓成型技術 Cell Impact Forming 為我們奠定基礎。隨著我們為生產線添加新的製程步驟，我們正透過自動化製造降低生產成本，」Cell Impact 臨時行政總裁 Daniel Vallin 表示。

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Daniel Vallin

Cell Impact AB (publ) 行政總裁兼投資者聯絡人，

+46730686620 或 [email protected]

Daniel Wenk

Andritz Soutec AG 業務發展副總裁

+41 79 636 04 47 或 [email protected]

關於 Cell Impact

Cell Impact AB (publ) 是燃料電池高階流板全球供應商和電解器製造商。該公司已開發出一種獲得專利保護的獨特高速成型方法——Cell Impact Forming™。與傳統成型方法相比，這種方法具有顯著的可擴展性且更具成本效益。Cell Impact Forming 是一種環保技術，並不會消耗水且只使用少量電力。Cell Impact 股份在 Nasdaq First North Growth Market 掛牌上市， 而 FNCA Sweden AB 是公司的認證顧問 (CA)。

關於 ANDRITZ GROUP

國際科技集團 ANDRITZ 為廣泛的產業和終端市場提供豐富的創新工廠、設備、系統、服務和數碼解決方案產品組合。可持續發展是公司業務策略和企業文化中不可或缺的一部分。憑藉其廣泛的可持續產品和解決方案產品組合，ANDRITZ 致力於為可持續的未來做出最大的貢獻，並幫助客戶實現可持續發展目標。ANDRITZ 在其四個業務領域均為全球市場領導者：紙漿和紙張、金屬、水電和環境與能源。技術領導力和全球業務是集團聚焦長期盈利增長策略的基石。作為上市公司，其擁有約 30,000 名員工，業務遍佈 80 多個國家/地區的 280 多個地點。

SOURCE Cell Impact