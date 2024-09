Cell Impact renforce sa capacité de production grâce à un accord avec Andritz Soutec AG

KARLSKOGA, Suède, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Cell Impact continue de renforcer sa capacité et ses compétences. Aujourd'hui, l'entreprise a signé un accord de collaboration avec Andritz Soutec AG, en Suisse, concernant une machine à souder avec la technologie galvo des plaques à flux bipolaires. L'accord permet de rationaliser les processus ultérieurs dans le flux de production de Cell Impact et d'optimiser les conditions de livraison des plaques d'écoulement à grande échelle.

Dans le cadre de cette collaboration, Andritz Soutec AG développera Soucell, une machine à souder avec la technologie galvo qui renforcera le programme de la phase II de Cell Impact en augmentant la capacité de production et en renforçant l'offre de production.

« Nous sommes heureux de contribuer à la transition vers un système énergétique plus durable en collaboration avec Cell Impact. Pour nous, il s'agit d'une collaboration passionnante en raison des excellentes conditions de Cell Impact pour la production de produits à grande échelle », déclare Daniel Wenk, vice-président du développement commercial, Andritz Soutec.

Le produit Soucell permet de souder une plaque bipolaire par seconde - 1 Hz, ce qui correspond à la capacité offerte par Cell Impact Forming™.

Le projet ayant démarré au premier trimestre 2025, il est prévu d'installer un Soucell chez Cell Impact pour une production à haut volume à Karlskoga au cours du second semestre 2026. À mesure que la demande de plaques d'écoulement augmentera, le champ d'application de la collaboration s'élargira également.

« C'est un autre exemple de la façon dont nous nous préparons à une production à grande échelle. La base réside dans notre technologie de formage unique et brevetée, le Cell Impact Forming. Au fur et à mesure que nous ajoutons de nouvelles étapes à nos lignes de production, nous automatisons la fabrication afin de réduire les coûts de production », déclare Daniel Vallin, CEO par intérim de Cell Impact.

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques de flux pour pile à combustible et fabricants d'électrolyseurs. L'entreprise a mis au point et breveté une méthode unique de formage à grande vitesse, Cell Impact Forming™, qui est nettement plus échelonnable et efficiente que les méthodes de formage conventionnelles. L'outil Cell Impact Forming est une technologie de formage respectueuse de l'environnement qui ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique. L'action de Cell Impact est cotée sur Nasdaq First North Growth Market et FNCA Sweden AB est le conseiller certifié de l'entreprise.

À propos d'ANDRITZ GROUP

Le groupe technologique international ANDRITZ offre un large portefeuille d'usines, d'équipements, de systèmes, de services et de solutions numériques innovants pour un large éventail d'industries et de marchés finaux. Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie commerciale et de la culture d'entreprise de la société. Avec son vaste portefeuille de produits et de solutions durables, ANDRITZ vise à apporter la plus grande contribution possible à un avenir durable et à aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. ANDRITZ est un chef de file mondial dans ses quatre domaines d'activité : pâte à papier et papier, métaux, hydroélectricité et environnement et énergie. Le leadership technologique et la présence mondiale sont les pierres angulaires de la stratégie du groupe, qui est axée sur une croissance rentable à long terme. Coté en bourse, le groupe compte environ 30 000 employés et plus de 280 sites dans plus de 80 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518999/Soucell.jpg