Cell Impact desenvolverá e fornecerá uma ferramenta de moldagem de protótipos para um dos principais fornecedores industriais europeus

KARLSKOGA, Suécia, 2 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Cell Impact AB (publ) assinou um acordo com um dos principais fornecedores industriais europeus que tem operações globais em muitos segmentos de mercado diferentes.

O acordo diz respeito a uma ferramenta de moldagem de protótipos a ser usada pelo cliente para avaliação da Cell Impact Forming™, a tecnologia exclusiva e patenteada da Cell Impact para fabricação de placas de fluxo. O acordo é mais um exemplo do interesse na tecnologia Cell Impact Forming e suas vantagens na produção de placas de fluxo.

O acordo tem um impacto financeiro limitado no lucro operacional da Cell Impact. No entanto, constitui uma oportunidade para a Cell Impact estabelecer outra colaboração com um fornecedor industrial com uma rede grande e bem estabelecida no setor automotivo e em outras indústrias importantes, nas quais hidrogênio, células de combustível e eletrolisadores são de grande importância.

A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora global de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células de combustível e eletrolisadores. A empresa desenvolveu e patenteou um método exclusivo para moldagem em alta velocidade, Cell Impact Forming™, que é significativamente mais escalável e econômico em comparação com os métodos convencionais de moldagem. Cell Impact Forming é uma tecnologia de moldagem ecologicamente correta que não consome água e consome muito pouca energia elétrica.

As ações da Cell Impact estão listadas no Nasdaq First North Growth Market e a FNCA Sweden AB é a consultora certificada (CA) da empresa.

