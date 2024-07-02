Cell Impact 將為歐洲領先工業供應商開發並供應原型模具

儘管該交易對 Cell Impact 的營運利潤影響有限，但這份協議為 Cell Impact 提供了一個寶貴的機會，使其能與在汽車、氫能、燃料電池和電解槽等關鍵行業擁有龐大且穩固網絡的工業供應商建立合作關係。

如需更多資訊，請聯絡：

Daniel Vallin

Cell Impact AB (publ) 行政總裁及投資者關係聯絡人

+46730686620 或 [email protected]

關於 Cell Impact

Cell Impact AB (publ) 是一家為燃料電池和電解器製造商提供高階流場板的全球供應商。該公司已開發出一種獲得專利保護的獨特高速成型方法——Cell Impact Forming™。與傳統成型方法相比，這種方法具有顯著的可擴展性且更具成本效益。Cell Impact Forming 是一種環保技術，並不會消耗水且只使用少量電力。

Cell Impact 股票在納斯達克北方第一增長市場 (Nasdaq First North Growth Market) 上市，而 FNCA Sweden AB 是公司的認證顧問 (CA)。

SOURCE Cell Impact