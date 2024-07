Cell Impact développera et fournira un prototype d'outil de formage à un fournisseur industriel européen de premier plan

KARLSKOGA, Suède, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Cell Impact AB (publ) a signé un accord avec un fournisseur industriel européen de premier plan opérant sur l'ensemble de la planète dans de nombreux segments de marché différents.

Le contrat porte sur un prototype d'outil de formage qui sera utilisé par le client pour l'évaluation de Cell Impact Forming™, la technologie unique et brevetée de Cell Impact pour la fabrication de plaques bipolaires. Ce contrat est un nouvel exemple de l'intérêt porté à la technologie Cell Impact Forming et à ses avantages pour la production de plaques bipolaires.

Il a un impact financier limité sur le bénéfice d'exploitation de Cell Impact. Néanmoins, ce contrat constitue une opportunité pour Cell Impact d'établir une nouvelle collaboration avec un fournisseur industriel disposant d'un réseau important et bien établi dans l'industrie automobile et d'autres industries clés où l'hydrogène, les piles à combustible et les électrolyseurs sont d'une grande importance.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Daniel Vallin

CEO et contact des RI, Cell Impact AB (publ)

+46730686620 ou [email protected]

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques bipolaires de pointe pour les fabricants de piles à combustible et d'électrolyseurs. L'entreprise a mis au point et breveté une méthode unique de formage à grande vitesse, Cell Impact Forming™, qui est nettement plus échelonnable et efficiente que les méthodes de formage conventionnelles. L'outil Cell Impact Forming est une technologie de formage respectueuse de l'environnement qui ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

L'action Cell Impact est cotée au Nasdaq First Growth Market et FNCA Sweden AB est le conseiller certifié (CC) de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2451781/cell_impact_forming_1.jpg