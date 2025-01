BANGKOK, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O shopping center Central Phuket marca o 6º aniversário de sua Floresta Zone com um investimento de 1 bilhão de THB para ampliar suas ofertas de luxo, reforçando a posição de Phuket como um destino de luxo de alto nível. A ampliação tem como objetivo atender à crescente demanda de clientes de alto poder aquisitivo e turistas internacionais neste próspero paraíso costeiro.

Central Phuket comemora 6 anos de sucesso e amplia a zona de luxo para fortalecer o status global de luxo de Phuket (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

O Dr. Nattakit Tangpoonsinthana, diretor de marketing da Central Pattana plc, afirma que Phuket está ao lado de destinos de luxo globais, como Havaí, Mônaco, Santorini e Miami. A receita do turismo da província deve atingir 500 bilhões de THB em 2024, marcando um crescimento de 28% em relação a 2023, com gasto médio de 34.336 THB por visitante.

O Central Phuket está ampliando sua Floresta Zone de 180.000 para 200.000 metros quadrados, aumentando seu portfólio de marcas de luxo de 16 para 25 marcas. As ofertas de luxo atuais incluem Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Bulgari, Dior, Gucci, Hermès e Louis Vuitton. Alguns desenvolvimentos notáveis são:

Louis Vuitton : maior ampliação de loja do sul da Tailândia.

: maior ampliação de loja do sul da Tailândia. Prada : a maior loja da Tailândia (597 m²).

: a maior loja da Tailândia (597 m²). Tiffany & Co. : uma loja de referência.

: uma loja de referência. Bulgari : lançamento da loja temporária fora de Bangkok .

: lançamento da loja temporária fora de . Celine: inaugurada em dezembro de 2024.

Outros destaques incluem a primeira Lululemon fora de Bangkok e a mais nova loja emblemática da ZARA, a maior do sudeste asiático, com 1.800 m².

Atualmente, o shopping recebe 80.000 visitantes diários, com expectativa de aumento para 100.000 após a ampliação, com 70% sendo visitantes internacionais. Entre as nacionalidades que mais visitam o local estão russos, chineses, americanos e cingapurianos. Os integrantes do programa 1 Members do Central Phuket gastam cinco vezes mais do que em outros shoppings.

O status de destino de luxo de Phuket é apoiado por:

Ampliação da capacidade aeroportuária internacional para acomodar 18 milhões de passageiros, incluindo o primeiro terminal de jatos particulares 5 estrelas da Tailândia, com capacidade para 156 jatos particulares por ano.

Mais de 15 marcas de luxo e experiências gastronômicas de alto nível, incluindo Su Va Na , reconhecido como o melhor restaurante subaquático do mundo.

15 marcas de luxo e experiências gastronômicas de alto nível, incluindo , reconhecido como o melhor restaurante subaquático do mundo. Cinco marinas de superiates e 28 restaurantes com estrelas Michelin.

16 campos de golfe de alto nível.

Nove hospitais de alto nível e 13 escolas internacionais.

Para a celebração do aniversário, o Central Phuket lança LIVE. LUXE. LOVE. com promoções exclusivas:

Recompensa para o maior gastador: 8 milhões de THB para gastar em uma viagem VIP às Luzes do Norte na Finlândia

8 milhões de THB para gastar em uma viagem VIP às Luzes do Norte na Finlândia Privilegios de membro 1: e-vouchers no valor de até 6.000 THB e até 17% de cashback com cartões de crédito participantes

O Central Phuket continua a elevar o status da ilha como um destino de destaque para aqueles que buscam um estilo de vida de luxo global.

Para acompanhar as atualizações da Central Pattana, acesse:

https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2598557/13__Phuket_Anniversary.jpg

FONTE CENTRAL PATTANA