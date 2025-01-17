Central Phuket舉行六周年慶典，擴展奢侈品區域以鞏固普吉島全球奢華目的地地位

泰國曼谷2025年1月17日 /美通社/ -- Central Phuket購物中心通過10億泰銖投資擴展其Floresta區的奢侈品供應，以慶祝其六周年，並強化普吉島作為世界級奢侈品目的地的地位。此次擴展旨在滿足高消費客戶和國際遊客對這一蓬勃發展的海濱天堂日益增長的需求。

Central Pattana首席營銷官Nattakit Tangpoonsinthana博士表示，普吉島已經躋身全球奢華目的地行列，與夏威夷、摩納哥、聖托裡尼和邁阿密齊名。預計2024年普吉島的旅遊收入將達到5000億泰銖，比2023年增長28%，人均遊客消費額為34,336泰銖。