Central Phuket舉行六周年慶典，擴展奢侈品區域以鞏固普吉島全球奢華目的地地位
新聞提供者CENTRAL PATTANA
17 1月, 2025, 15:48 CST
泰國曼谷2025年1月17日 /美通社/ -- Central Phuket購物中心通過10億泰銖投資擴展其Floresta區的奢侈品供應，以慶祝其六周年，並強化普吉島作為世界級奢侈品目的地的地位。此次擴展旨在滿足高消費客戶和國際遊客對這一蓬勃發展的海濱天堂日益增長的需求。
Central Pattana首席營銷官Nattakit Tangpoonsinthana博士表示，普吉島已經躋身全球奢華目的地行列，與夏威夷、摩納哥、聖托裡尼和邁阿密齊名。預計2024年普吉島的旅遊收入將達到5000億泰銖，比2023年增長28%，人均遊客消費額為34,336泰銖。
Central Phuket將其Floresta區的面積從180,000平方米擴展至200,000平方米，奢侈品牌數量從16個增加至25個。現有品牌包括Balenciaga、Bottega Veneta、Burberry、Bulgari、Dior、Gucci、Hermès和Louis Vuitton。主要發展亮點包括：
- Louis Vuitton：擴展成泰南地區最大的精品店。
- Prada：泰國最大的精品店，佔地597平方米。
- Tiffany & Co.：旗艦店。
- Bulgari：在曼谷以外地區首次推出快閃店。
- Celine：於2024年12月開業。
其他亮點還包括曼谷以外的首家Lululemon和東南亞最大的ZARA旗艦店，佔地1800平方米。
目前，購物中心每天迎接約80,000名訪客，預計擴建後將增至100,000名，其中70%為國際遊客。主要遊客國籍包括俄羅斯、中國、美國和新加坡。Central Phuket的The 1會員在該購物中心的消費是其他商場的五倍。
支持普吉島奢華目的地地位的要素包括：
- 擴大國際機場容量，可容納1800萬名旅客，並設有泰國首個五星級私人飛機航站樓，每年可接待156架私人飛機。
- 超過15個奢侈品牌和世界級的餐飲體驗，包括被譽為「全球最佳水下餐廳」的Su Va Na。
- 5個超級遊艇碼頭和28家米其林星級餐廳。
- 16個世界級高爾夫球場。
- 9家國際化醫院和13所國際學校。
Central Phuket為周年慶典活動推出了LIVE. LUXE. LOVE.活動，包括：
- 頂級消費獎勵：消費800萬泰銖可獲VIP芬蘭極光之旅。
- The 1會員專享：最高可獲價值6,000泰銖的電子代金券。參與信用卡最高可返現17%。
Central Phuket持續推動普吉島作為全球奢華生活方式追求者首選目的地的地位。
欲了解 Central Pattana更多信息，請訪問：
https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities
SOURCE CENTRAL PATTANA
分享這篇文章