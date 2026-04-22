CEO da Rede Mater Dei, José Henrique Salvador, recebe Medalha da Inconfidência - maior honraria do estado de Minas Gerais

Executivo representa a terceira geração da família a ser agraciada com a laureação

BELO HORIZONTE, Brasil, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 21 de abril, o CEO da Rede Mater Dei de Saúde, José Henrique Salvador, recebeu a Medalha da Inconfidência, considerada a maior honraria do estado de Minas Gerais. A comenda, que reconhece personalidades e instituições por suas contribuições à valorização e projeção do estado, foi entregue pelo governador Mateus Simões durante solenidade em Ouro Preto.

A laureação do executivo representa um grande marco profissional e institucional. Com vasta experiência em administração, José Henrique compõe a terceira geração da família no comando da Rede Mater Dei. A homenagem coroa a tradição de 45 anos da instituição, evidenciada pelo fato de que as lideranças anteriores – Dr. Henrique Salvador e Dr. José Salvador Silva, fundador da Rede – também foram agraciados com a honraria ao longo de suas trajetórias. Esse histórico demonstra a solidez e a importância contínua da instituição para a sociedade mineira.

Criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek, a Medalha da Inconfidência é considerada um símbolo do desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Para a Rede Mater Dei, a homenagem atual reforça a imagem da instituição como sinônimo de excelência clínica e referência na promoção da saúde que transforma vidas.

"Receber a Medalha de Honra da Inconfidência é uma alegria imensa e uma responsabilidade que divido com todos os colaboradores da Rede Mater Dei. Essa conquista reflete o propósito que orienta nossas decisões diariamente: o compromisso com o cuidado às pessoas e a busca permanente pela excelência na saúde. Ser homenageado da mesma forma que meu pai e meu avô já foram no passado, é motivo de grande orgulho e confirma que nossa dedicação histórica à saúde dos nossos pacientes segue mais forte do que nunca", celebra José Henrique.

Sobre a Rede Mater Dei de Saúde

Somos uma rede de saúde completa, com 45 anos de vida, tendo o paciente no centro de tudo e ancorada em três princípios: inteligência e humanização como pilares do atendimento; tecnologia como garantidora da excelência; e solidez das governanças clínica e corporativa. Nossos serviços médico-hospitalares estão disponíveis para toda a família, em todas as fases da vida, com qualidade assistencial e profissionais altamente capacitados e especializados. Estamos em expansão, levando para mais pessoas o Jeito Mater Dei de Cuidar e de Acolher. Nossa premissa é valorizar a vida dos nossos pacientes em cada atendimento, disponibilizando o melhor que a medicina pode oferecer.

Unidades

Minas Gerais: Hospital Mater Dei Santo Agostinho, Hospital Mater Dei Contorno, Hospital Mater Dei Betim-Contagem, Hospital Mater Dei Nova Lima, Hospital Mater Dei Santa Genoveva, CDI Imagem e Hospital Mater Dei Santa Clara.

Bahia: Hospital Mater Dei Salvador e Hospital Mater Dei Emec

Goiás: Hospital Mater Dei Goiânia

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963714/JH_Medalha___Agencia_Minas.jpg

FONTE Rede Mater Dei de Saúde