Rede Mater Dei tem receita líquida recorde de R$ 575 milhões no primeiro trimestre de 2026

Companhia supera sazonalidade e registra melhores marcas históricas de ticket médio e de EBITDA ajustado

BELO HORIZONTE, Brasil, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Rede Mater Dei de Saúde encerrou o primeiro trimestre de 2026 com receita líquida recorde, superando os desafios sazonais característicos do início do ano. A companhia alcançou uma receita líquida de R$ 575 milhões, com um avanço de 15,1% em relação ao mesmo período do ano passado e um incremento de 2,3% frente ao último trimestre de 2025.

O forte desempenho operacional teve reflexo direto no EBITDA e no Lucro da rede hospitalar. O EBITDA ajustado atingiu R$130 milhões, o que representa um crescimento de 34,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA se manteve estável em relação ao trimestre passado, em 22,6%, mas com um aumento significativo de 3.3 pp em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Já o lucro líquido ajustado do primeiro trimestre mostrou aumento de 79,8% na comparação anual, para R$36,3 milhões.

Apesar do calendário adverso com menor número de dias úteis devido ao Carnaval e às férias escolares, a eficiência das operações permitiu à companhia crescer receita e controlar o custo de pessoal atingindo a marca inédita de 84,3% em sua taxa de ocupação, uma alta de 4,6 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2025. Como consequência, o volume de pacientes-dia subiu 6,1% e o ticket médio por leito utilizado bateu o recorde ao atingir R$ 2,86 milhões, um aumento de 8,4% contra o ano anterior e 2,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

"O forte desempenho no primeiro trimestre evidencia a maturidade do nosso planejamento e demonstra como conseguimos transformar a excelência operacional em solidez financeira. É exatamente essa força que nos proporciona uma base estrutural robusta para impulsionar nossa estratégia de focar em procedimentos complexos e na Oncologia para conseguirmos ditar um ritmo de expansão ainda mais acelerado para os próximos trimestres", reforça o CEO da Rede, José Henrique Salvador.

A dívida líquida da companhia manteve-se em R$800 milhões, mesmo com a amortização de R$ 24 milhões de financiamento de aquisição de empresa, com custo de dívida abaixo de CDI e um prazo médio de pagamento acima de 5,2 anos.

A solidez financeira da Rede também foi referendada pela agência de classificação de risco Fitch Ratings, que reafirmou o Rating Nacional de Longo Prazo "AA+(bra)" da Companhia, com perspectiva Estável. De acordo com a agência, a manutenção da nota de crédito reflete a forte posição competitiva da Mater Dei e a resiliência de sua geração operacional de caixa, atestando a disciplina da gestão na alocação de capital e o controle responsável da alavancagem em meio ao plano de crescimento sustentável da Rede.

"Temos conseguido conciliar a aceleração do crescimento com forte disciplina na alocação de capital, o que tem levado a consecutivos trimestres de geração de caixa, com índices de dívida bem controlados, o que nos faz destacar no mercado", aponta Rafael Cordeiro, CFO de Mater Dei.

O balanço completo está disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no site de Relações com Investidores da Mater Dei: ri.materdei.com.br.

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FONTE Rede Mater Dei de Saúde