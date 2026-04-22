CEVALDOM e Montran lançam um Portal do Investidor móvel, ampliando o acesso em tempo real aos mercados de capitais da República Dominicana.

SANTO DOMINGO, República Dominicana, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A CEVALDOM, Depositária Central de Valores Mobiliários da República Dominicana, lançou um Portal do Investidor aprimorado com recursos móveis completos, dando aos investidores acesso em tempo real às suas participações, atividades de liquidação e informações de mercado a partir de qualquer dispositivo. A plataforma foi criada e desenvolvida pela Montran.

O lançamento expande o portal, anteriormente disponível apenas na web, para uma experiência que prioriza os dispositivos móveis, uma mudança significativa em um mercado onde o dispositivo móvel é cada vez mais o principal ponto de acesso digital. A nova plataforma inclui tempos de carregamento mais rápidos, navegação aperfeiçoada e recursos como perguntas e respostas, notícias e comentários para incentivar o engajamento contínuo dos investidores.

Um dos desafios foi integrar o portal Montran com o sistema da CEVALDOM, padronizando os dados e alinhando a lógica para obter informações consistentes e em tempo real.

"A parte mais difícil deste projeto não foi a interface, mas sim fazer com que dois sistemas proprietários se comunicassem em tempo real, falando a mesma língua", afirmou José Escobar, Diretor Geral da Montran Latam. "Este trabalho de alinhamento de dados é o que torna o portal confiável. Os investidores estão vendo posições em tempo real e precisas, não atualizações em lote do dia anterior."

Carmelly Morel, Diretora de Serviços e Desenvolvimento de Clientes da CEVALDOM, destacou a importância estratégica da iniciativa para o desenvolvimento do mercado de capitais na República Dominicana.

"Para a CEVALDOM, o Portal do Investidor reflete nosso firme compromisso com a integridade, a transparência e a segurança do mercado. Estamos orgulhosos de fornecer a nossos investidores informações oportunas e de primeira mão, contribuindo para o desenvolvimento de um ambiente mais confiável e dinâmico no mercado de ações dominicano", disse Carmelly Morel.

O portal já está operacional e disponível aos participantes da CEVALDOM e seus investidores. Novas melhorias na plataforma estão previstas nos próximos trimestres.

Sobre a Montran

A Montran é a principal provedora de soluções de infraestrutura para pagamentos e mercados de capitais, atendendo às principais instituições financeiras do mundo, com implementações e operações em mais de 90 países. Descubra mais em www.montran.com

Sobre a CEVALDOM

A CEVALDOM é a Depositária Central de Valores Mobiliários da República Dominicana, que oferece serviços seguros e eficientes de custódia, liquidação e administração de valores mobiliários.

FONTE Montran Corporation