Montran lança a Montran África, reforçando o compromisso de longo prazo com o futuro financeiro do continente

NAIRÓBI, Quênia, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Montran lançou oficialmente a Montran Africa, sua sede regional sediada no Quênia, sinalizando uma nova era de parceria, proximidade e progresso para a líder global de fintech em um dos ecossistemas financeiros mais dinâmicos do mundo.

O evento, com a presença de representantes de bancos centrais, instituições financeiras, reguladores e líderes do setor de toda a África, celebrou a parceria de décadas da Montran com o continente e a formalização de suas operações regionais. A sede em Nairóbi servirá como um centro para o envolvimento do cliente, suporte à implementação e inovação em todo o cenário financeiro africano em rápida evolução.

"A África está passando por uma das transformações mais empolgantes nas finanças globais", disse Alexander Esca, CEO da Montran. "O lançamento da Montran Africa reflete nosso compromisso duradouro com o continente. Fazemos parte há muito tempo da jornada financeira da África - hoje, estamos aprofundando ainda mais essa relação."

Sob a liderança de Wohoro Ndohho, diretor executivo regional da Montran Africa, o novo escritório permitirá uma colaboração mais estreita com os clientes, entrega mais rápida e soluções personalizadas para os diversos mercados africanos. Os sistemas da Montran já alimentam as principais infraestruturas nacionais e regionais em todo o continente, permitindo transações financeiras em tempo real, seguras e interoperáveis.

"Este lançamento é tanto uma celebração quanto um compromisso", disse Wohoro Ndohho. "Uma celebração do que conquistamos com nossos parceiros em toda a África - e o compromisso de que a Montran continuará investindo, inovando e colaborando para oferecer a próxima geração de infraestrutura financeira que apoie inclusão, resiliência e crescimento."

Em toda a África, as soluções da Montran alimentam a espinha dorsal dos mercados financeiros, apoiando milhões de usuários diariamente. De sistemas RTGS e ACH a CSDs, plataformas IPS e centros de pagamento internacionais, a infraestrutura da Montran impulsiona interoperabilidade, inclusão e inovação. Suas tecnologias são fundamentais para sistemas financeiros nacionais e regionais - garantindo estabilidade, transparência e modernização contínua em mercados diversos.

A criação da Montran Africa marca um novo capítulo na parceria da empresa com o continente. À medida que a África acelera rumo à transformação digital e à integração financeira internacional, a Montran convida todas as partes interessadas a se juntarem a essa jornada compartilhada.

Sobre a Montran

A Montran é a principal fornecedora de soluções de infraestrutura para pagamentos e mercado de capitais, atendendo as principais instituições financeiras do mundo com instalações e operações em mais de 90 países. Descubra mais emwww.montran.com.

FONTE Montran Corporation