DCV Registros e Montran formam uma aliança estratégica para modernizar os serviços de registro de acionistas e fundos de investimento

NOVA YORK, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Como parte da estratégia de modernização liderada pela DCV Registros S.A., subsidiária do Depósito Central de Valores (DCV), a empresa estabeleceu uma aliança estratégica com a empresa global de tecnologia financeira Montran para modernizar sua plataforma tecnológica de serviços de registro de acionistas para sociedades e de registros de contribuintes de fundos de investimento.

A iniciativa tem como objetivo automatizar e digitalizar processos críticos, fortalecer a infraestrutura do mercado chileno e melhorar significativamente a experiência de emissores e investidores por meio de serviços mais eficientes, seguros e transparentes.

"Este projeto representa um marco relevante em nosso caminho de transformação digital. Ao incorporar tecnologia de classe mundial, poderemos oferecer serviços mais eficientes, seguros e transparentes, alinhados às necessidades atuais e futuras do nosso mercado", afirmou Rodrigo Roblero, CEO da DCV Registros S.A.

Montran destacou também a importância estratégica da aliança. "Nossa colaboração com a DCV Registros está focada em fortalecer a infraestrutura financeira do Chile por meio do fornecimento de soluções escaláveis que apoiem o crescimento e a evolução do mercado nos próximos anos", afirmou José Escobar, CEO da Montran LATAM.

Modernização alinhada aos padrões internacionais

A nova plataforma, cuja implementação está prevista para dentro de dois anos, otimizará e digitalizará completamente os processos relacionados com a gestão do ciclo de vida das ações e das quotas de fundos de investimento. Ela incorporará funcionalidades avançadas para ações corporativas, operações de tesouraria e canais digitais de interação para emissores e investidores.

Assim, a plataforma cumprirá com padrões internacionais como a ISO 20022, permitindo maior eficiência, interoperabilidade e segurança na troca de informações entre os participantes do mercado.

Esta aliança entre a DCV Registros e a Montran faz parte de um conjunto mais amplo de iniciativas destinadas a fortalecer a infraestrutura do mercado de capitais chileno, em um ambiente caracterizado por crescentes exigências regulatórias, uma transformação digital acelerada e uma maior sofisticação do mercado.

Sobre a Montran

A Montran é a fornecedora líder de soluções de infraestrutura para pagamentos e mercados de capitais, prestando serviços às principais instituições financeiras do mundo, com instalações e operações em mais de 90 países. Para mais informações, acesse www.montran.com.

Sobre a DCV Registros S.A.

A DCV Registros S.A., filial do Depósito Central de Valores (DCV), com mais de 25 anos de experiência, é a empresa líder no Chile em serviços de registro de acionistas para sociedades e de registro de investidores para fundos de investimento, apoiando o mercado de capitais do país por meio de uma infraestrutura inovadora, segura e transparente.

FONTE Montran Corporation