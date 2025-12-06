CGTN: O que torna a cooperação entre China e França um sucesso bilateral

PEQUIM, 6 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o presidente francês Emmanuel Macron atualmente na China para sua quarta visita de Estado, a CGTN publicou um artigo analisando como a cooperação entre China e França tem sido um sucesso bilateral, destacada pelo compromisso mútuo de expandir a cooperação em áreas estratégicas, confiança política de alto nível e uma visão compartilhada para o multilateralismo em um mundo multipolar.

A gigante aeroespacial francesa Airbus inaugurou sua segunda linha final de montagem para a família A320 na cidade portuária chinesa de Tianjin, em outubro, com 20% da capacidade global da família.

A importância do projeto de Tianjin foi destacada em abril de 2023, quando o acordo-quadro foi formalmente assinado na presença do presidente chinês Xi Jinping e do presidente francês Emmanuel Macron, durante a visita deste último à China.

Agora, com Macron de volta a Pequim para sua quarta visita de Estado, Xi afirmou na quinta-feira que China e França devem aproveitar as oportunidades e ampliar o espaço de cooperação durante as conversas com o presidente francês.

Após as conversas amistosas, francas e produtivas, Xi afirmou que ambos os lados concordaram em fortalecer a confiança política. Independentemente de como o ambiente externo evolua, China e França devem sempre demonstrar a visão estratégica e a independência de um grande país, oferecendo compreensão e apoio mutuamente em questões que envolvem interesses centrais e preocupações importantes, afirmou ele durante o encontro com a imprensa ao lado de Macron.

A França valoriza suas relações com a China e defende firmemente a política de uma só China, disse Macron, acrescentando que a França está disposta a continuar aprofundando a parceria estratégica abrangente entre os dois países.

Uma lista de oportunidades

Durante as conversas no Grande Salão do Povo na quinta-feira, Xi disse que em sua quarta sessão plenária, o 20º Comitê Central do Partido Comunista da China deliberou e adotou as recomendações para o 15º Plano Quinquenal, elaborando o plano para o desenvolvimento da China nos próximos cinco anos e também oferecendo uma lista de oportunidades ao mundo.

A China e a França devem aproveitar as oportunidades para ampliar o espaço de cooperação e fortalecer os laços em áreas tradicionais como aviação, aeroespacial e energia nuclear, além de desbloquear o potencial de cooperação em economia sustentável, economia digital, biomedicina, IA, novas energias e outros campos, acrescentou Xi.

Macron afirmou que a França está satisfeita em ver o dinamismo da economia chinesa, que promove a abertura e a cooperação e trouxe mais oportunidades ao mundo.

A França recebe mais investimentos chineses na França e proporcionará um ambiente de negócios justo e não discriminatório, afirmou.

A China é atualmente o maior parceiro comercial da França na Ásia e o sétimo maior parceiro comercial globalmente, enquanto a França é o terceiro maior parceiro comercial da China dentro da União Europeia. De janeiro a outubro de 2025, o comércio bilateral atingiu US$ 68,75 bilhões, um aumento de 4,1% ano a ano, e o investimento acumulado bidirecional ultrapassou US$ 27 bilhões, segundo o Ministério do Comércio da China.

Na esfera dos intercâmbios culturais e entre pessoas, mais de 6.000 estudantes franceses vieram à China para estudar e participar de programas de intercâmbio no ano passado, durante o Ano de Cultura e do Turismo China-França, que coincidiu com o 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas.

Uma pesquisa recente da CGTN revelou que 75% dos entrevistados apoiam uma cooperação econômica mais forte entre China e França para enfrentar conjuntamente riscos e desafios externos, e 77,8% acreditam que ampliar a colaboração entre as duas nações, com base no respeito mútuo, igualdade e benefício recíproco, não apenas moldará suas relações, mas também influenciará significativamente a formação do cenário internacional.

Defensores do multilateralismo em um mundo multipolar

Xi afirmou na quinta-feira que China e França são grandes países independentes, visionários e responsáveis, além de forças construtivas que trabalham para fomentar um mundo multipolar e promover a solidariedade e a cooperação entre a humanidade.

"Hoje, transformações invisíveis em um século se desenrolam em um ritmo mais acelerado. A humanidade voltou a uma encruzilhada", disse Xi, acrescentando que China e França devem agir com forte senso de responsabilidade, defender o multilateralismo e estar firmemente do lado certo da história.

China e a Europa devem permanecer comprometidas com a parceria, buscar a cooperação com mente aberta e garantir que as relações China-Europa se desenvolvam na direção correta da independência e cooperação mutuamente benéfica, acrescentou Xi.

Macron afirmou que a França está comprometida em promover o desenvolvimento sólido e estável das relações Europa-China, acrescentando que acredita que Europa e China devem manter o diálogo e a cooperação, e que a Europa deve alcançar autonomia estratégica.

Dada a instabilidade geopolítica global e os desafios à ordem multilateral, a cooperação entre França e China é ainda mais importante e indispensável, afirmou.

Em uma pesquisa recente da CGTN, 92,5% dos entrevistados pediram que China e França defendam conjuntamente o verdadeiro multilateralismo, salvaguardem os propósitos e princípios da Carta da ONU e trabalhem juntos para enfrentar desafios globais.

Wang Yanhang, pesquisador sênior do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade Renmin da China, afirmou que observar a cooperação bilateral entre China e França sob uma ótica multilateral ressalta a responsabilidade compartilhada entre eles como grandes países.

Wang afirmou que a disposição e a capacidade da China e da França de construir consensos, gerenciar adequadamente as diferenças e aprofundar a cooperação por meio da comunicação e do diálogo, independentemente de como o cenário internacional possa mudar, oferecem ao mundo certeza e estabilidade.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/What-makes-cooperation-between-China-and-France-a-two-way-success-1IPGh3rvVDi/p.html

FONTE CGTN