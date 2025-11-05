CH4 Expande as Opções de Entrega do Projeto com EPC Integrado e Modelo de Financiamento

A CH4 oferece aos clientes em mercados emergentes mais formas de construir e alimentar infraestruturas essenciais

GUAYNABO, Porto Rico, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- CH4, uma empresa de engenharia, aquisição e construção (EPC) sediada nos EUA, anunciou hoje a expansão de suas opções de entrega de projetos para incluir um modelo combinado de EPC e financiamento, fortalecendo ainda mais sua capacidade de atender às diversas necessidades de clientes do setor público e privado em mercados emergentes.

O novo modelo complementa o crescente portfólio da CH4 de projetos Power Purchase Agreement (PPA), Build-Operate-Transfer (bot) e Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) - oferecendo aos clientes vários caminhos flexíveis para modernizar sistemas críticos de energia e infraestrutura.

"Os mercados emergentes enfrentam dois desafios principais: financiamento e confiabilidade a longo prazo", disse Juan Bellosta, CEO da CH4. "Nossos modelos de entrega flexíveis - seja sob um PPA, financiamento ou estrutura de transferência - permitem que os clientes levem os projetos adiante com confiança, sabendo que são construídos de acordo com os padrões dos EUA e apoiados por um parceiro com experiência comprovada em financiamento."

Modelos flexíveis para todas as necessidades do mercado

Modelo de financiamento EPC + : para clientes que desejam possuir seus ativos, a CH4 ajuda a garantir o financiamento de projetos por meio de seu banco parceiro, o Banco San Juan Internacional, Inc. (BSJI), ou programas apoiados pelo governo dos EUA, como o Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank) e o Development Finance Corporation (DFC). Essa estrutura combina a qualidade da engenharia dos EUA com financiamento confiável e transparente para entregar projetos totalmente financiáveis.

: para clientes que desejam possuir seus ativos, a CH4 ajuda a garantir o financiamento de projetos por meio de seu banco parceiro, o Banco San Juan Internacional, Inc. (BSJI), ou programas apoiados pelo governo dos EUA, como o Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank) e o Development Finance Corporation (DFC). Essa estrutura combina a qualidade da engenharia dos EUA com financiamento confiável e transparente para entregar projetos totalmente financiáveis. Contrato de Compra de Energia (PPA): Para clientes que preferem uma solução completa e pronta para uso, a CH4 financia, desenvolve e opera o projeto, vendendo energia sob um contrato de longo prazo. Esse modelo está se expandindo rapidamente em mercados onde o acesso ao capital geralmente limita o desenvolvimento da infraestrutura tradicional.

Para clientes que preferem uma solução completa e pronta para uso, a CH4 financia, desenvolve e opera o projeto, vendendo energia sob um contrato de longo prazo. Esse modelo está se expandindo rapidamente em mercados onde o acesso ao capital geralmente limita o desenvolvimento da infraestrutura tradicional. Modelos de BOT e BOOT: O CH4 também constrói, opera e transfere projetos ao longo do tempo, garantindo alto desempenho e capacitação local, mantendo a continuidade operacional.

American Standards. Parceria Confiável. Global Impact.

Com sede em Porto Rico (EUA), a CH4 oferece projetos de acordo com os padrões americanos de engenharia, segurança e meio ambiente (ANSI, API, ISO, ASME) em toda a América Latina, Caribe e Oriente Médio. A experiência em financiamento e execução da empresa foi reconhecida em 2025, quando ganhou o prêmio US EXIM Bank's "Deal of the Year" por inovação, sustentabilidade e impacto na comunidade.

"Em regiões onde alguns projetos de EPC sacrificam a qualidade e os padrões éticos de longo prazo por um preço mais baixo, a fundação americana da CH4 oferece uma alternativa clara", disse Bellosta. "Financiamos e entregamos projetos que não apenas alimentam as economias hoje, mas também resistem ao teste do tempo."

Sobre a CH4

A CH4 é uma empresa de EPC com sede nos EUA e sede em Porto Rico, com raízes que abrangem 99 anos. Ela oferece soluções integradas de energia e infraestrutura na América Latina, no Caribe e no Oriente Médio. A empresa combina padrões americanos de engenharia e qualidade com experiência em financiamento e execução integral para apoiar o crescimento sustentável em mercados emergentes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2677234/CH4_Systems_Logo.jpg

FONTE CH4 Systems