CH4 amplía las opciones de entrega de proyectos con EPC integrado y modelo de financiación

GUAYNABO, Puerto Rico, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- CH4, una empresa de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) con sede en Estados Unidos, anunció hoy la expansión de sus opciones de entrega de proyectos para incluir un modelo combinado de EPC y financiamiento, fortaleciendo aún más su capacidad para satisfacer las diversas necesidades de los clientes del sector público y privado en los mercados emergentes.

El nuevo modelo complementa la creciente cartera de CH4 de proyectos de Acuerdo de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés), Construcción-Operación-Transferencia (bot, por sus siglas en inglés) y Construcción-Propiedad-Operación-Transferencia (BOOT, por sus siglas en inglés), que ofrecen a los clientes múltiples rutas flexibles para modernizar los sistemas críticos de energía e infraestructura.

"Los mercados emergentes se enfrentan a dos desafíos principales: la financiación y la fiabilidad a largo plazo", afirmó Juan Bellosta, director ejecutivo de CH4. "Nuestros modelos de entrega flexibles, ya sea bajo un PPA, financiamiento o estructura de transferencia, permiten a los clientes avanzar en los proyectos con confianza, sabiendo que están construidos según los estándares de los EE. UU. y respaldados por un socio con experiencia financiera comprobada".

Modelos flexibles para cada necesidad del mercado

Modelo de financiamiento EPC + : para los clientes que desean ser propietarios de sus activos, CH4 ayuda a asegurar el financiamiento de proyectos a través de su banco asociado, Banco San Juan Internacional, Inc. (BSJI), o programas respaldados por el gobierno de los Estados Unidos, como el Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank) y la Development Finance Corporation (DFC). Esta estructura combina la calidad de la ingeniería estadounidense con un financiamiento confiable y transparente para entregar proyectos totalmente financiables.

: para los clientes que desean ser propietarios de sus activos, CH4 ayuda a asegurar el financiamiento de proyectos a través de su banco asociado, Banco San Juan Internacional, Inc. (BSJI), o programas respaldados por el gobierno de los Estados Unidos, como el Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank) y la Development Finance Corporation (DFC). Esta estructura combina la calidad de la ingeniería estadounidense con un financiamiento confiable y transparente para entregar proyectos totalmente financiables. Acuerdo de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés): para los clientes que prefieren una solución completa y llave en mano, CH4 financia, desarrolla y opera el proyecto, vendiendo energía en virtud de un acuerdo a largo plazo. Este modelo se está expandiendo rápidamente en mercados donde el acceso al capital a menudo limita el desarrollo de la infraestructura tradicional.

para los clientes que prefieren una solución completa y llave en mano, CH4 financia, desarrolla y opera el proyecto, vendiendo energía en virtud de un acuerdo a largo plazo. Este modelo se está expandiendo rápidamente en mercados donde el acceso al capital a menudo limita el desarrollo de la infraestructura tradicional. Modelos de BOT y ARRANQUE: CH4 también crea, opera y transfiere proyectos a lo largo del tiempo, lo que garantiza un alto rendimiento y el desarrollo de capacidades locales, al tiempo que mantiene la continuidad operativa.

American Standards. Alianza de confianza. Impacto global.

Con sede en Puerto Rico (EE. UU.), CH4 entrega proyectos de acuerdo con las normas estadounidenses de ingeniería, seguridad y medio ambiente (ANSI, API, ISO, ASME) en América Latina, el Caribe y el Medio Oriente. La experiencia en financiación y ejecución de la empresa fue reconocida en 2025 cuando obtuvo el premio U.S. EXIM Bank's "Deal of the Year" por innovación, sostenibilidad e impacto en la comunidad.

"En las regiones donde algunos proyectos de EPC sacrifican la calidad y los estándares éticos a largo plazo por un precio más bajo, la fundación estadounidense de CH4 ofrece una alternativa clara", dijo Bellosta. "Financiamos y entregamos proyectos que no solo impulsan las economías de hoy, sino que también resisten la prueba del tiempo".

Acerca de CH4

CH4 es una empresa de EPC con sede en Estados Unidos y sede en Puerto Rico, con raíces que abarcan 99 años. Ofrece soluciones integradas de energía e infraestructura en América Latina, el Caribe y Medio Oriente. La empresa combina la ingeniería y los estándares de calidad estadounidenses con la experiencia en financiación y la ejecución llave en mano para apoyar el crecimiento sostenible en los mercados emergentes.

