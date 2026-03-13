Chegada do OPPO Find X9 Pro no Brasil marca a entrada no segmento premium de smartphones

Novo flagship da OPPO estreia no país com sistema único de câmeras da renomada marca sueca Hasselblad e uma das maiores baterias da categoria

SÃO PAULO, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 750 milhões de usuários globalmente, anuncia a chegada ao Brasil do OPPO Find X9 Pro, seu novo smartphone flagship. O modelo reúne um sistema avançado de câmeras desenvolvido em parceria com a Hasselblad, uma das maiores baterias do segmento premium – de 7.500 mAh1 –, alto desempenho e o sistema operacional ColorOS 16, baseado no Android 16.

OPPO Brasil

Com a proposta de expandir os limites da fotografia mobile e levar ao bolso do usuário uma experiência de uso inspirada em uma câmera profissional, o OPPO Find X9 Pro foi eleito por Marques Brownlee, criador do canal MKBHD, como o smartphone com a melhor câmera de 2025. O modelo também figura entre os melhores dispositivos do mundo em rankings especializados, como o DXOMARK.

"A chegada do OPPO Find X9 Pro ao Brasil representa um grande avanço na fotografia mobile, com inovações líderes do setor, como a câmera teleobjetiva Hasselblad de 200MP", afirma Ethan Xue, presidente da OPPO Brasil e América Latina. "Como novo flagship da OPPO, o Find X9 Pro traz melhorias completas em todos os aspectos e estabelece um novo padrão global de qualidade em smartphones".

Para marcar a entrada da companhia no segmento premium brasileiro, a OPPO oferecerá um pacote exclusivo de benefícios aos usuários que comprarem o smartphone no primeiro mês de vendas, incluindo um ano de proteção contra danos acidentais e suporte prioritário em centrais de atendimento. Com preço sugerido de R$ 11.999, o Find X9 Pro pode ser adquirido na loja online da OPPO (oppo.com.br), em varejistas e e-commerces parceiros como Magazine Luiza, Bemol e Mercado Livre, além de lojas das operadoras Claro e Vivo.

Sistema de câmeras Hasselblad Master leva fotografia mobile a outro nível

Fruto de quatro anos de colaboração técnica entre as equipes de engenharia das duas empresas, a parceria entre OPPO e Hasselblad carrega um legado histórico na fotografia. Em 1969, quando a humanidade deu seus primeiros passos na Lua durante a missão Apollo 11 Moon Landing, o momento histórico foi registrado pelas lentes de uma câmera Hasselblad. Mais de 50 anos depois, essa tradição de excelência óptica chega ao Brasil com o lançamento do OPPO Find X9 Pro, o primeiro smartphone a integrar uma câmera teleobjetiva de 200 megapixels com certificação da lendária marca sueca.

Dando continuidade à tradição da linha Find em inovação de imagem, o OPPO Find X9 Pro estreia o novo sistema de câmeras Hasselblad Master, que combina hardware avançado e fotografia computacional para elevar a qualidade das imagens. A proposta é entregar uma experiência de uso inspirada em uma câmera profissional Hasselblad, expandindo os limites da fotografia mobile.

O Find X9 Pro conta com câmera principal e teleobjetiva atualizadas. A câmera principal Ultra XDR utiliza um sensor personalizado Sony LYT 828 de 1/1.28 polegadas. O sensor incorpora a tecnologia de Tripla Exposição em Tempo Real, capaz de capturar mais detalhes tanto em áreas claras quanto escuras2. O Find X9 Pro possui uma câmera principal profissional de 50 MP, complementada por uma versátil câmera ultra-angular de 50 MP com autofoco para fotografia macro e, para zoom, o modelo traz uma câmera teleobjetiva de 200MP, desenvolvida em parceria com a Hasselblad. A câmera de 3x3 utiliza um sensor de 1/1.56 polegadas com abertura f/2.1, projetado para captar mais luz, além de foco mínimo de 10 centímetros para fotos macro avançadas4.

A OPPO também desenvolveu o processo de Alinhamento Óptico Ativo, que alinha com precisão a lente ao sensor e aumenta a resolução em mais 15%.

Outro destaque é a estreia no setor das Fotos em Slow Motion em 4K, elevando a resolução de vídeo de 1080p para 4K, proporcionando resultados mais nítidos. O usuário pode extrair qualquer frame do vídeo como foto em alta resolução.

Zoom avançado pensado para shows e eventos esportivos

O OPPO Find X9 Pro foi projetado para registrar com qualidade cenas distantes, como shows e jogos de futebol. Com recorte inteligente do sensor de 200MP, o aparelho oferece zoom sem perda de qualidade de até 13.2x. O algoritmo de Zoom da OPPO melhora a nitidez em ampliações de até 120x5.

O dispositivo também conta com Modo Palco, que aumenta o contraste e profundidade de tons para capturar apresentações ao vivo com mais impacto visual.

No vídeo, o smartphone grava em 4K a 120 quadros por segundo com Dolby Vision HDR na câmera principal e também na teleobjetiva de 200MP. Para usuários avançados, a série oferece ainda gravação em LOG com certificação ACES, gerando arquivos ideais para edição profissional de cor.

ColorOS 16 aposta em IA e integração entre dispositivos

Baseado no Android 16, o sistema ColorOS 16 estreia no OPPO Find X9 Pro com foco em fluidez, inteligência artificial e conectividade.

Entre os recursos de IA estão:

AI Mind Space , que captura conteúdos da tela rapidamente com a tecla Snap, permitindo registrar notas de voz, de texto ou uma imagem e armazenar tudo em um único espaço;

, que captura conteúdos da tela rapidamente com a tecla Snap, permitindo registrar notas de voz, de texto ou uma imagem e armazenar tudo em um único espaço; AI Recorder , que cria automaticamente títulos e resumos;

, que cria automaticamente títulos e resumos; Retratos AI Glow, que melhora retratos em baixa luz equilibrando iluminação e tons de pele.

O O+ Connect agora funciona tanto com iMac quanto com Microsoft Windows, permitindo gerenciar arquivos do smartphone pelo computador ou controlar o PC pelo celular. O espelhamento de tela permite que até cinco aplicativos sejam exibidos e operados usando um mouse e um teclado, perfeito para multitarefa em diferentes dispositivos6.

Bateria de 7500mAh marca nova geração de autonomia

O Find X9 Pro traz uma bateria de 7.500 mAh, a maior já utilizada em um flagship da OPPO. O avanço é possível graças à terceira geração da bateria de ânodos de carbono de silício, que utiliza 15% de silício. Com material esférico de carbono personalizado da marca, o smartphone mantém mais de 80% da capacidade original mesmo após cinco anos de uso normal7.

O modelo suporta:

80W SUPERVOOC™ para carregamento rápido com fio

para carregamento rápido com fio 50W AIRVOOC™ para carregamento sem fio

para carregamento sem fio 10W de carregamento reverso sem fio

Design refinado e certificação de resistência

O OPPO Find X9 Pro apresenta design moderno com laterais retas e estrutura levemente curvada para melhor ergonomia. O módulo de câmera foi reposicionado para evitar interferência no uso com os dedos.

O aparelho traz tela plana de nova geração com bordas simétricas ultrafinas de 1,15mm, oferecendo experiência imersiva e sem limites8. O display de 120Hz alcança brilho máximo de 3600 nits em ambientes externos e mínimo de 1 nit, com tecnologia PWM de alta frequência para maior conforto visual em todas as condições9.

O smartphone está disponível nas cores Branco e Titânio Grafite, com estrutura em alumínio fosco e traseira de vidro resistente a marcas de dedo.

Em durabilidade, o dispositivo possui certificações IP66, IP68 e IP6910, garantindo resistência à poeira e à água.

Desempenho com MediaTek Dimensity 9500

O OPPO Find X9 Pro é equipado com o processador MediaTek Dimensity 950011, fabricado em processo de 3 nanômetros da TSMC.

A arquitetura All Big Core de CPU oferece até 32% mais desempenho e 55% menos consumo máximo de energia. A GPU Arm G1 Ultra entrega 33% mais desempenho gráfico e 42% mais eficiência energética.

A nova NPU MediaTek 990 oferece mais que o dobro de desempenho em IA e 56% mais eficiência energética. Esses recursos são combinados com câmaras de vapor personalizadas para manter temperatura controlada durante jogos e tarefas intensivas.

Desenvolvido em parceria com a MediaTek, o Trinity Engine da OPPO otimiza o gerenciamento de recursos do chip, mantendo alto desempenho com menor consumo de energia.

Benefícios exclusivos para usuários do OPPO Find X9 Pro

Os consumidores que adquirirem o OPPO Find X9 Pro contarão com uma experiência diferenciada também no pós-venda. Todos os smartphones da marca vendidos no Brasil possuem dois anos de garantia, e os compradores do novo modelo terão acesso a benefícios adicionais pensados para oferecer mais tranquilidade no uso do aparelho.

Entre eles está um ano de proteção contra danos acidentais para quem adquirir o dispositivo durante o primeiro mês de vendas, até 12 de abril de 2026, cobrindo reparos relacionados a quedas, colisões, pressão ou contato com líquidos, com peças e mão de obra incluídas. Os usuários do Find X9 Pro também terão acesso ao Canal Exclusivo Find, com atendimento prioritário em centros de serviço oficiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Além disso, durante três anos após o lançamento, os centros de serviço oficiais oferecerão uma aplicação gratuita de película protetora por ano para cada usuário do Find X9 Pro. Consumidores de outras regiões poderão enviar o aparelho gratuitamente para o centro de serviço oficial mais próximo, garantindo acesso aos mesmos benefícios em todo o país.

Disponibilidade

O OPPO Find X9 Pro estará disponível no Brasil a partir de 12 de março, na versão com 16GB de RAM e 512GB de armazenamento.

O aparelho será vendido em varejistas autorizados, como Magazine Luiza e Bemol, além de operadoras parceiras como Vivo e Claro e na loja oficial da OPPO online e Mercado Livre.

Preço sugerido: R$11.999,00.

1 A capacidade da bateria declarada é o valor típico. Em comparação com o Find X8 Pro, a capacidade da bateria do Find X9 Pro aumenta em 26,9%. A vida útil real da bateria pode variar dependendo da configuração da rede, padrões de uso e outros fatores, e pode diferir das estimativas teóricas baseadas na capacidade típica.

2 Em comparação com a câmera principal do Find X8 Pro, a câmera principal do Find X9 Pro alcança um aumento de até 30% na entrada de luz, com base em testes de laboratório da OPPO.

3 Em comparação com a telefoto 3x do Find X8 Pro, a telefoto 3x do Find X9 Pro alcança um aumento de até 140% na entrada de luz, com base em testes de laboratório da OPPO.

4 A distância mínima de foco para macro telefoto é baseada em dados de laboratório da OPPO. Os resultados podem variar dependendo do ambiente, métodos e versão do software.

5 Para zoom de 10x a 60x, algoritmos de IA aprimoram a resolução da imagem. Para zoom de 60x a 120x, modelos no dispositivo reconstroem imagens no nível do pixel, o que pode ser desativado durante a captura.

6 A transferência entre dispositivos OPPO e iPhone/Mac requer o aplicativo "O+ Connect", com compatibilidade de software para a versão ColorOS 15.0 ou posterior e iOS 15.0 ou posterior. A conexão com Mac requer macOS 10.14 ou posterior e o aplicativo "O+ Connect".

7 Os dados são obtidos nos laboratórios OPPO. Devido a diferenças em variantes de cor, ambientes de teste, métodos e processos de fabricação, os dados reais podem variar.

8 O tamanho da tela é medido na diagonal. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao furo da câmera. Por favor, consulte o produto real.

9 Os dados de resolução, brilho e taxa de atualização da tela são dos laboratórios OPPO; os resultados podem variar.

10 Este produto é resistente à água e poeira em condições normais de uso. Sob condições controladas de laboratório, foi testado para atingir as classificações IP66, IP68 e IP69 de acordo com as normas GB/T 4208-2017 (China) / IEC 60529-2013 (Internacional).

Condições de teste IP66: (i) diâmetro interno do bocal: 12,5 mm; (ii) fluxo de água: (100±5) L/min; (iii) pressão da água: ajustada conforme o fluxo especificado; (iv) centro do fluxo principal de água: área circular de aprox. 120 mm de diâmetro a 2,5 m do bocal; (v) distância do bocal ao invólucro: 2,5–3 m; (vi) duração do teste: 3 minutos; (vii) diferença de temperatura da água em relação à amostra ≤ 5K.

Condições de teste IP68: (i) água doce parada, profundidade de 1,5 m; (ii) duração do teste: 30 minutos; (iii) diferença de temperatura da água em relação ao dispositivo ≤ 5 °C.

Condições de teste IP69: (i) velocidade da plataforma giratória: (5±1) r/min; (ii) ângulos do bocal: 0°, 30°, 60°, 90°; (iii) taxa de fluxo: (15±1) L/min; (iv) temperatura da água: (80±5) °C; (v) duração do teste: 30 segundos por posição; (vi) posicionamento do dispositivo: horizontal, tela virada para cima.

Não carregue o telefone enquanto estiver molhado. Cenários da vida real diferem das condições de laboratório; não mergulhe o telefone em água nem o exponha a água do mar, bebidas ou outros líquidos. Após chuva, imersão ou respingos, o líquido pode bloquear o microfone, auricular ou alto-falante, causando desempenho de som anormal. Secar naturalmente após sacudir o excesso de água pode restaurar a funcionalidade. A resistência à água e poeira pode diminuir devido ao desgaste normal.

11 Os dados do Dimensity 9500 são de fontes oficiais da MediaTek; a melhoria da CPU refere-se ao desempenho de núcleo único.

* Salvo indicação em contrário, todos os dados apresentados são dos laboratórios OPPO e referem-se à série OPPO Find X9. Eles são fornecidos apenas para referência.

* O desempenho real, as especificações e a experiência do usuário podem diferir devido ao ambiente de uso, condição do dispositivo e versão do software.

* O desempenho da comunicação (incluindo otimização para shows, metrô e trem de alta velocidade) é baseado em testes de laboratório sob condições específicas. O desempenho real pode variar dependendo do ambiente, localização e versão do software.

* Certos recursos (como Touch to Share, Mac Connect) exigem a instalação de software adicional e podem suportar apenas sistemas operacionais específicos. Certifique-se de que seu dispositivo esteja atualizado para a versão de software mais recente.

* Os recursos de IA descritos na página podem não estar incluídos na versão do software no lançamento. Em alguns países e regiões, esses recursos de IA serão atualizados via OTA. Consulte os recursos na versão atual.

* Este é um produto eletrônico de precisão. Quedas, impactos ou colisões ainda podem causar danos, apesar dos testes de laboratório. Por favor, manuseie com cuidado no uso diário.

* Por favor, note que o termo "Titânio" nesta série refere-se apenas ao nome da cor e não implica o uso de material de liga de titânio.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

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FONTE OPPO BRASIL