OPPO A6t chega ao Brasil com bateria de longa duração e preço abaixo de R$ 1.000

Smartphone reúne desempenho com Snapdragon®, construção durável e dois anos de garantia; vendas acontecem no Mercado Livre



SÃO PAULO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 750 milhões de usuários globalmente, anuncia a chegada do OPPO A6t ao Brasil. O modelo se destaca pela bateria de 6500 mAh¹, proposta de longa durabilidade e desempenho com plataforma Snapdragon®, combinando autonomia e eficiência para diferentes perfis de uso.

Divulgação: OPPO Brasil

Desenvolvido para quem busca maior tempo longe da tomada, o OPPO A6t foi projetado para acompanhar rotinas intensas, oferecendo recursos voltados à estabilidade do sistema, fluidez e resistência. O smartphone chega ao país com venda inicial pelo Mercado Livre e preço promocional de lançamento de R$ 899.

Bateria de longa duração para o dia todo

O grande destaque do OPPO A6t é a bateria de 6500 mAh, projetada para acompanhar diferentes rotinas sem interrupções. Com uma única carga, o dispositivo oferece aproximadamente 13,3 horas de reprodução de vídeos online, 9,6 horas de jogos do tipo MOBA e até 880 horas em modo de espera2.

O modelo também conta com carregamento reverso com fio3, permitindo compartilhar energia com outros dispositivos, como smartphones e acessórios, funcionando como uma espécie de powerbank.

Desempenho consistente com Snapdragon®

O coração do aparelho é a plataforma Snapdragon® 685, escolhida para proporcionar respostas rápidas, desempenho estável e uma navegação extremamente suave no uso diário. A experiência é complementada pelo recurso de Expansão de RAM4, que utiliza parte do armazenamento como memória virtual para manter o sistema fluido mesmo com vários aplicativos abertos.

Para jogos, o AI GameBoost 2.0 ajusta automaticamente o desempenho para reduzir travamentos e garantir maior estabilidade durante as partidas.

Durabilidade e recursos que completam a experiência

O OPPO A6t acompanha 2 anos de garantia de fábrica, reforçando o compromisso da marca com a qualidade e o suporte ao consumidor. O modelo passou por testes de fluidez por até 48 meses5, simulando até quatro anos de uso contínuo, garantindo uma experiência ágil e responsiva por mais tempo.

Além disso, o smartphone oferece tela LCD de 6,75 polegadas com brilho de até 1125 nits e taxa de atualização de 120 Hz6, proporcionando navegação mais fluida e melhor visualização em ambientes externos. O modelo também possui certificação IP64 de resistência à poeira e à água7 e recursos de inteligência artificial para edição de fotos, como o Corretor de Nitidez por AI.

O OPPO A6t está disponível nas cores Azul Cristal e Violeta.

1 O valor típico equivalente da bateria é 6500 mAh, e o valor nominal equivalente é 6335 mAh. Todas as declarações relacionadas à bateria dependem da configuração da rede e de diversos outros fatores; os resultados reais podem variar.

2 Dados e descrições obtidos dos laboratórios OPPO. Os resultados reais podem variar devido ao ambiente e aos hábitos pessoais de uso. Consulte a experiência real.

3 O OPPO A6t pode realizar carregamento reverso de outros dispositivos por meio de suas portas de carregamento, com potência máxima de 5V/1A. Essa função depende do USB-OTG e de um cabo C para C dedicado. Ela só pode ser utilizada após ativar a opção de USB OTG nas configurações do telefone. Em geral, todos os celulares ou produtos que suportam OTG podem realizar carregamento reverso, mas devido às diferenças de desempenho de saída OTG, podem ocorrer falhas de carregamento ou situações em que o dispositivo indica estar carregando enquanto a energia continua diminuindo. Consulte o uso real; recomenda-se utilizar cabos com potência máxima de 5V/1A para maior segurança. O conteúdo da interface do produto mostrado acima (incluindo, mas não limitado à interface do usuário e ao plano de fundo) serve apenas para demonstração. As funções estão disponíveis em diferentes versões de software, com períodos e regiões de lançamento variados. Consulte a versão real para verificar as funções e a interface.

4 A expansão de RAM adiciona 8GB de RAM virtual à 4 GB de RAM física original.

5 "Fluência de até 48 Meses" significa que, por meio de otimizações tecnológicas abrangentes em software e hardware, a série A6 passou por testes de simulação de envelhecimento acelerado no Laboratório OPPO. Este conta com rigorosos padrões de qualidade e atua em parceria com institutos internacionais de certificação. Embora a fluidez não garanta a ausência absoluta de travamentos, a experiência real pode variar devido a fatores como condições da rede, utilização da ROM e da RAM, ambiente de uso e hábitos individuais do consumidor.

6 A tela é medida na diagonal. A tela do OPPO A6t tem 6.75" quando considerada como um retângulo completo. A área visível real é ligeiramente menor por conta dos cantos arredondados. A tela suporta taxa de atualização de até 120 Hz. A taxa de atualização pode variar em diferentes aplicativos ou cenários de uso. A mensuração do brilho da tela é realizada pelos laboratórios da OPPO. Os dados reais podem variar ligeiramente devido à versão do software e ao ambiente específico de teste.

7 O OPPO A6t alcança o padrão industrial de classificação IP64, que oferece proteção completa contra a entrada de poeira (incluindo partículas finas) e resistência a respingos de água provenientes de todas as direções (como chuva leve ou respingos). Essas condições foram testadas em laboratório, conforme nível IP64, segundo normas GB/T 4208-2017 (China) e IEC 60529-2013 (Internacional). Por fatores como envelhecimento e uso pessoal, a experiência pode variar. Não carregue o telefone em ambiente úmido.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X, Reno e A. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955148/A6t5GA6k__Crystal_Blue.jpg

FONTE OPPO BRASIL