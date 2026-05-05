OPPO aposta em smartphones acessíveis e bateria de longa duração para o Dia das Mães

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OPPO Brasil

05 mai, 2026, 14:40 GMT

Marca reúne ofertas em diferentes plataformas e estreia na Shopee com condições especiais em modelos que combinam desempenho, design e autonomia

SÃO PAULO, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- De olho em uma das datas mais relevantes do varejo, a OPPO lança uma promoção especial para o Dia das Mães, com ofertas em smartphones disponíveis em sua loja online e em plataformas como Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza e Shopee. A ação reúne modelos das linhas A e Reno, com foco em desempenho, autonomia de bateria e recursos voltados ao uso cotidiano, com condições que variam conforme o parceiro.

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Divulgação: OPPO Brasil.
Divulgação: OPPO Brasil.

Na loja online oficial da marca (oppo.com.br) e no Mercado Livre, o destaque é o OPPO A6t 4G, disponível em condição especial pelo valor de R$799 à vista no PIX até o dia 15 de maio, reforçando a proposta de acessibilidade e bom custo-benefício da linha A. O grande diferencial do dispositivo é a bateria de 6.500 mAh, projetada para acompanhar diferentes rotinas sem interrupções. Com uma única carga, o aparelho oferece aproximadamente 13,3 horas de reprodução de vídeo online1, além de contar com tecnologia de carregamento reverso com fio2, permitindo compartilhar energia com outros smartphones e acessórios.

No Magazine Luiza, as ofertas são válidas até 11 de maio. O destaque fica por conta do OPPO Reno14 F Edição Dark Side, uma edição limitada inspirada no universo de Star Wars, pensada para mães fãs da saga e da cultura geek, disponível por R$ 2.699 à vista no PIX ou R$ 2.999 em 10x sem juros. Outros dispositivos da marca também poderão ser encontrados com preços promocionais, como o OPPO A6 Pro, que combina design inspirado nas flores brasileiras, câmera principal de 50 MP, resistência à água e à poeira e bateria para até dois dias de uso moderado3, com preço de R$ 2.699.

Já na Amazon, os consumidores terão acesso a ofertas nos modelos OPPO A5 e OPPO Reno14 F (versão padrão), que combina design moderno e acabamento cintilante com foco em imagens de alta qualidade.

Presença ampliada com benefícios ao consumidor

Como parte da campanha de Dia das Mães, a OPPO estreia na Shopee com ofertas e benefícios exclusivos. Até 15 de maio, a marca disponibiliza vouchers promocionais, com descontos de até 30% e parcelamento em até 12 vezes sem juros.

Entre as condições especiais, os consumidores poderão aproveitar um voucher de R$ 50 de desconto em todos os modelos da OPPO disponíveis na Shopee, além de vouchers exclusivos de R$ 100 para os modelos A6t e A6x.

1 Dados e descrições obtidos dos laboratórios OPPO. Os resultados reais podem variar devido ao ambiente e aos hábitos pessoais de uso. Por favor, consulte a experiência real.

2 O OPPO A6t 5G pode carregar outros dispositivos através da tecnologia de carregamento reverso via cabo com 5V/1A (Max.).Essa função depende de USB-OTG e um cabo USB-C para USB-C. O carregamento reverso funcionará apenas após a ativação do USB-OTG no menu de configurações do dispositivo.Em tese todos os dispositivos smartphone com suporte para OTG podem se beneficiar do carregamento reverso do OPPO A6t 5G, mas a performance do OTG em dispositivos terceiros pode causar falhas no reconhecimento, no carregamento, e apresentar estar carregando quando na verdade está descarregando. Algumas funções são exclusivas em determinadas versões de software, cuja disponibilidade pode variar de acordo com datas de lançamento e região. Consulte a experiência real do produto e sua interface de uso.

3 Dados e descrições obtidos dos laboratórios OPPO. Os resultados reais podem variar devido ao ambiente e aos hábitos pessoais de uso. Por favor, consulte a experiência real.

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

OPPO

Para o Dia das Mães, a OPPO reúne ofertas em smartphones das linhas A e Reno em diferentes plataformas, com foco em custo-benefício, design, desempenho e durabilidade. Entre os destaques, o OPPO A6t 4G aparece com preço promocional de R$ 799 à vista no PIX no site oficial da marca (oppo.com.br) e no Mercado Livre até o dia 15 de maio, trazendo bateria de longa duração e proposta voltada ao uso contínuo ao longo do dia.

Já no Magazine Luiza, as ofertas são válidas até 11 de maio, com destaque para o OPPO Reno14 F Edição Dark Side, versão inspirada no universo de Star Wars e pensada para mães fãs da saga e da cultura geek, disponível por R$ 2.699 à vista no PIX ou R$ 2.999 em até 10x sem juros. Outros modelos também entram na campanha, como o OPPO A6 Pro, que combina design inspirado nas flores brasileiras, câmera principal de 50 MP, resistência à água e à poeira e bateria para até dois dias de uso moderado, com preço de R$ 2.699. A marca também estreia na Shopee com vouchers promocionais, oferecendo até 30% de desconto e parcelamento em até 12x sem juros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972906/dia_das_maes_oppo.jpg

FONTE OPPO Brasil

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