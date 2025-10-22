China Automotive News: Lançamento Global de Inovações Tecnológicas da LANDKING Continua a Aprofundar Mercados no Exterior

QINGDAO, China, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 18 de outubro, a LANDKING, da Weichai New Energy Commercial Vehicle, revelou sua última geração de produtos inteligentes, dando um novo impulso aos mercados globais com tecnologia avançada e soluções baseadas em cenários. Quase 300 novos modelos foram exibidos, destacando o layout industrial abrangente e a força de inovação do grupo.

image_5001166_9219414 1

Como uma subsidiária integral do Weichai Group, a empresa está profundamente integrada à rede global de inovação do grupo. Apoiada por operações em mais de 150 países e regiões e quase 3.000 estações de serviço, a empresa estabeleceu uma cadeia de valor completa, desde sistemas de trem de força até veículos completos.

O Weichai New Energy Commercial Vehicle agora oferece uma gama completa de produtos de 2,5 a 18 toneladas, abrangendo tecnologias puramente elétricas, híbridas, de célula de combustível de hidrogênio, diesel limpo e gás natural. Essa estratégia diversificada garante adaptabilidade às crescentes demandas do mercado e mantém a liderança tecnológica em todos os segmentos.

Para lidar com diversas condições operacionais em todo o mundo, a LANDKING promove o desenvolvimento adaptativo localizado. Por exemplo, os sistemas de gerenciamento de calor são reforçados para os climas extremos do Oriente Médio; tecnologias anticorrosivas foram atualizadas para ambientes úmidos e salinos no Sudeste Asiático, na CEI e nas Américas; e modelos específicos para montanhas foram projetados para países com terrenos complexos.

A recém-lançada linha de produtos LANDKING inclui a nova série de energia e combustível X7, o mini caminhão elétrico puro X1 e a série de VAN grande, todos projetados para atender às necessidades globais de logística e transporte comercial.

O caminhão leve X7 apresenta uma cabine ultra larga de 2.120 mm e um design de piso plano, maximizando o espaço interno. Com uma bateria de 200 kW•h, a maior de sua categoria, ele oferece resistência excepcional por meio de frenagem regenerativa e controle adaptável à carga. O sistema adas L2+, integrando LDW, FCW, AEB e ESC, fornece desempenho de segurança de primeira linha.

O mini caminhão X1 adota uma cabine de 1.650 mm de largura com um chassi personalizado, melhorando o manuseio e o conforto em 8%. Seu deslocador montado em coluna aprimora a operação inteligente, enquanto uma plataforma de carga baixa e uma altura inferior a 2 metros o tornam ideal para áreas com restrição de altura.

A nova VAN grande de energia oferece opções de comprimento de 5,9-7 m, torque de 1200 N•m e potência de 150 kW. Inclui EBD, ABS, ESC, airbags duplos e freios a disco nas quatro rodas, com tração traseira dupla, permitindo uma carga útil de 3,3 toneladas.

Impulsionada pela inovação, a nova geração da LANDKING capacitará usuários em todo o mundo para maximizar o valor operacional e co-criar um ecossistema de logística verde por meio de soluções de mobilidade inteligentes, eficientes e sustentáveis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802335/image_5001166_9219414.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802336/1.jpg

FONTE China Automotive News