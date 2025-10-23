Автомобильные новости Китая: глобальный запуск технологических инноваций LANDKING продолжает углубляться на зарубежных рынках

ЦИНДАО, Китай, 23 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- 18 октября компания Weichai New Energy Commercial Vehicle представила новое поколение интеллектуальных автомобилей LANDKING, придав новый импульс глобальным рынкам за счет передовых технологий и решений, ориентированных на сценарии применения. Было продемонстрировано около 300 новых моделей, что подчеркивает комплексную промышленную основу и инновационные возможности группы.

image_5001166_9219414 1

Являясь стопроцентной дочерней компанией Weichai Group, компания глубоко интегрирована в глобальную сеть инноваций группы. С поддержкой подразделений в более чем 150 странах и регионах и почти 3000 станций технического обслуживания она сформировала полную цепочку создания стоимости, от силовых систем до комплектных транспортных средств.

Компания Weichai New Energy Commercial Vehicle теперь предлагает полный ассортимент транспортных средств, от 2,5 до 18 тонн, охватывающий полностью электрические, гибридные машины, а также использующие водородные топливные элементы, чистое дизельное топливо и технологии двигателей на природном газе. Эта диверсифицированная стратегия обеспечивает адаптивность к меняющемуся спросу рынка и поддерживает технологическое лидерство в различных сегментах.

Чтобы справиться с разными условиями эксплуатации по всему миру, бренд LANDKING способствует локализованной адаптивной разработке. Например, системы охлаждения усилены для экстремальных климатических условий Ближнего Востока; уровень антикоррозионных технологий повышен для влажных и соленых сред в Юго-Восточной Азии, СНГ, а также в Северной и Южной Америке; а для стран со сложным рельефом разработаны горные модели.

Недавно выпущенная линейка автомобилей LANDKING включает в себя серию X7 на новых источниках энергии и видах топлива, полностью электрический мини-грузовик X1 и серию крупных фургонов, которые предназначены для удовлетворения глобальных потребностей в области логистики и коммерческого транспорта.

Легкий грузовик X7 оснащен сверхширокой кабиной 2120 мм с плоским полом, конструкция которой максимально увеличивает внутреннее пространство. Оснащенный батареей мощностью 200 кВт•ч, самой большой в своем классе, он обеспечивает исключительный пробег за счет рекуперативного торможения и адаптивного управления нагрузкой. Система L2+ ADAS, в которой интегрированы технологии LDW, FCW, AEB и ESC, обеспечивает высочайшие показатели безопасности.

Мини-грузовик X1 оснащен широкой кабиной 1650 мм с адаптированным шасси для повышения управляемости и комфорта на 8 %. Переключатель передач на рулевой колонке улучшает интеллектуальное управление, а низкая грузовая платформа и высота менее 2 метров делают его идеальным для участков с ограниченной высотой.

Крупный фургон на новых источниках энергии предлагается в исполнениях длиной от 5,9 до 7 м, с крутящим моментом 1200 Н•м и мощностью 150 кВт. Он оборудован системами EBD, ABS, ESC, двойными подушками безопасности, дисковыми тормозами на всех колесах и задним приводом на сдвоенные колеса, обеспечивающим грузоподъемность 3,3 тонны.

Движимое инновациями, новое поколение LANDKING даст возможность пользователям по всему миру максимально повысить эксплуатационную ценность и вместе создавать зеленую логистическую экосистему за счет интеллектуальных, эффективных и устойчивых транспортных решений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802335/image_5001166_9219414.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802336/1.jpg