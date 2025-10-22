China Automotive News: el lanzamiento mundial de las innovaciones tecnológicas de LANDKING continúa profundizando los mercados extranjeros

QINGDAO, China, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 18 de octubre, LANDKING de Weichai New Energy Commercial Vehicle presentó su última generación de productos inteligentes, inyectando un nuevo impulso a los mercados globales con tecnología avanzada y soluciones basadas en escenarios. Se exhibieron casi 300 nuevos modelos, lo que destaca el diseño industrial integral y la fortaleza de la innovación del grupo.

Como filial de propiedad absoluta de Weichai Group, la empresa está profundamente integrada en la red de innovación global del grupo. Con el apoyo de operaciones en más de 150 países y regiones y casi 3.000 estaciones de servicio, ha establecido una cadena de valor completa, desde sistemas de tren motriz hasta vehículos completos.

Weichai New Energy Commercial Vehicle ahora ofrece una gama completa de productos de 2,5 a 18 toneladas, que abarca tecnologías puramente eléctricas, híbridas, de pila de combustible de hidrógeno, diésel limpio y gas natural. Esta estrategia diversificada garantiza la adaptabilidad a las cambiantes demandas del mercado y mantiene el liderazgo tecnológico en todos los segmentos.

Para manejar diversas condiciones operativas en todo el mundo, LANDKING promueve el desarrollo adaptativo localizado. Por ejemplo, los sistemas de gestión del calor están reforzados para los climas extremos de Oriente Medio; las tecnologías anticorrosivas se han mejorado para entornos húmedos y salinos en el sudeste asiático, la CEI y las Américas; y se han diseñado modelos específicos de montaña para países con terrenos complejos.

La línea de productos LANDKING recientemente lanzada incluye la nueva serie de energía y combustible X7, el mini camión eléctrico puro X1 y la serie de FURGONETAS grandes, todos diseñados para satisfacer las necesidades globales de logística y transporte comercial.

El camión ligero X7 cuenta con una cabina ultra ancha de 2.120 mm y un diseño de piso plano, lo que maximiza el espacio interior. Con una batería de 200 kW•h, la más grande de su clase, ofrece una resistencia excepcional a través del frenado regenerativo y el control adaptable a la carga. El sistema adas L2+, que integra LDW, FCW, AEB y ESC, proporciona un rendimiento de seguridad de primer nivel.

El mini camión X1 adopta una cabina de cuerpo ancho de 1.650 mm con un chasis personalizado, lo que mejora el manejo y la comodidad en un 8 %. Su palanca de cambios montada en columna mejora el funcionamiento inteligente, mientras que una plataforma de carga baja y una altura inferior a 2 metros la hacen ideal para áreas con altura restringida.

La FURGONETA grande de nueva energía ofrece opciones de 5,9-7 m de longitud, un par de 1200 N•m y una potencia de 150 kW. Incluye EBD, ABS, ESC, airbags duales y frenos de disco en las cuatro ruedas, con una doble tracción trasera que permite una carga útil de 3,3 toneladas.

Impulsada por la innovación, la nueva generación de LANDKING permitirá a los usuarios de todo el mundo maximizar el valor operativo y cocrear un ecosistema de logística verde a través de soluciones de movilidad inteligentes, eficientes y sostenibles.

