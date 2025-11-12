Chubb lança motor de otimização com IA para seguros integrados

Nova funcionalidade de IA do Chubb Studio personaliza ofertas de seguros, impulsionando receita de parceiros digitais e insights orientados por dados

NOVA YORK, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Chubb, líder mundial em seguros, anunciou hoje, durante o Singapore Fintech Festival, o lançamento de um novo motor de otimização impulsionado por inteligência artificial dentro do Chubb Studio, sua plataforma tecnológica global para parcerias de distribuição de seguros integrados. Essa nova funcionalidade utiliza IA proprietária para analisar dados e oferecer propostas de seguros personalizadas no ponto de venda, tornando-se uma das primeiras soluções desse tipo disponível para parceiros de distribuição digital no mercado.

O motor de otimização permitirá que os parceiros da Chubb aumentem o engajamento dos clientes e fortaleçam a fidelidade à marca, alcançando crescimento tangível ao alinhar soluções de proteção com as necessidades específicas de sua base de clientes. Os consumidores passam a ter acesso a opções de seguros simples e personalizadas por meio das plataformas e aplicativos que já utilizam e confiam, integradas às suas experiências digitais do dia a dia, com tranquilidade nos momentos mais importantes.

"O lançamento do motor de otimização do Chubb Studio representa um avanço significativo na forma como apoiamos nossos parceiros digitais a engajar seus clientes, aumentar a conversão e construir resiliência financeira por meio de proteções de seguros altamente relevantes", afirmou Sean Ringsted, Chief Digital Business Officer da Chubb. "Ao combinar insights baseados em dados com a ampla gama de produtos da Chubb e nosso profundo conhecimento do mercado e do setor, estamos oferecendo informações únicas para nossos parceiros e entregando produtos e serviços de seguros personalizados que geram resultados."

O Chubb Studio permite que plataformas digitais de todo o mundo integrem facilmente produtos de seguros em suas jornadas de cliente por meio de APIs e SDKs. Essas ferramentas inovadoras permitem que os parceiros da Chubb ofereçam coberturas mais relevantes — como proteção para danos em celulares, seguro viagem, hospitalar ou de vida — por meio de ofertas de marketing baseadas nos perfis específicos de seus clientes.

As principais características do motor de otimização com IA do Chubb Studio incluem:

Recomendações personalizadas: Os insights baseados em dados e inteligência artificial, identificam perfis de clientes e recomendam produtos e canais de contato adaptados às suas necessidades individuais.

Os insights baseados em dados e inteligência artificial, identificam perfis de clientes e recomendam produtos e canais de contato adaptados às suas necessidades individuais. Tecnologia " Click-to-Engage" (ou "Clique para engajar") : Uma forma simples e ágil para que os clientes se conectem em instantes com um consultor de confiança por telefone, videochamada ou mensagem de texto para saber sobre os produtos de seguros mais complexos e de maior valor.

Uma forma simples e ágil para que os clientes se conectem em instantes com um consultor de confiança por telefone, videochamada ou mensagem de texto para saber sobre os produtos de seguros mais complexos e de maior valor. Modelos de integração flexíveis: A plataforma oferece três opções de integração — gerenciada pela Chubb, pelo parceiro ou modelo híbrido — permitindo que os parceiros escolham o nível de controle e compartilhamento de dados que melhor se adapte às suas necessidades.

A plataforma oferece três opções de integração — gerenciada pela Chubb, pelo parceiro ou modelo híbrido — permitindo que os parceiros escolham o nível de controle e compartilhamento de dados que melhor se adapte às suas necessidades. Insights baseados em dados: Os dados de desempenho são analisados em tempo real, alimentando o modelo de recomendações para aprimorar e refinar continuamente as campanhas de marketing de seguros.

"Essas últimas inovações do Chubb Studio reforçam nosso compromisso em oferecer a tecnologia mais avançada para beneficiar nossos parceiros digitais e seus clientes", acrescentou Ringsted. "Trata-se de proporcionar experiências centradas no cliente por meio de precisão, personalização e inovação."

Para mais informações sobre o Chubb Studio, acesse studio.chubb.com.

Sobre a Chubb

A Chubb é uma empresa líder global em seguros. Com operações em 54 países e territórios, a Chubb oferece seguros de Propriedades e Responsabilidade Civil Comercial e Pessoal, de Acidentes Pessoais e Saúde Suplementar, Vida e Resseguro para um grupo diversificado de clientes. A empresa é definida por sua ampla gama de produtos e serviços, grande capacidade de distribuição, solidez financeira excepcional e operações em todo o mundo. A empresa matriz, Chubb Limited, está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: CB) e é membro do índice S&P 500. A Chubb emprega aproximadamente 43 mil colaboradores em todo o mundo. Para mais informações, visite: www.chubb.com.

