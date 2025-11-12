Chubb bringt KI-gestützte Engine für Embedded Insurance auf den Markt

Die neue KI-Funktion von Chubb Studio personalisiert Versicherungsangebote, steigert die Einnahmen der digitalen Partner und liefert datengestützte Erkenntnisse

NEW YORK, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Chubb, ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen, hat heute auf dem Singapore Fintech Festival eine neue KI-gestützte Optimierungs-Engine innerhalb von Chubb Studio, der globalen Technologieplattform für Embedded-Insurance-Vertriebspartnerschaften, vorgestellt. Die neue Funktion nutzt proprietäre künstliche Intelligenz, um Daten zu analysieren und personalisierte Versicherungsangebote am Point of Sale bereitzustellen. Damit ist sie eine der ersten Lösungen dieser Art, die digitalen Vertriebspartnern in der Versicherungsbranche zur Verfügung steht.

Die Optimierungs-Engine ermöglicht es Chubb Partnern, die Kundenbindung zu erhöhen und eine stärkere Markentreue mit messbarem Wachstum aufzubauen, indem sie Schutzlösungen auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kundenbasis abstimmt. Verbraucher erhalten Zugang zu einfachen, sorgfältig ausgewählten Versicherungsoptionen, die über die Plattformen und Apps angeboten werden, denen sie vertrauen, und das im Rahmen ihrer alltäglichen digitalen Erfahrungen. So können sie sich in den entscheidenden Momenten beruhigt zurücklehnen.

„Die Einführung der Chubb Studio Optimierungs-Engine ist ein bedeutender Fortschritt in der Art und Weise, wie wir unsere digitalen Vertriebspartner dabei unterstützen, ihre Kunden zu erreichen, die Konversion zu erhöhen und durch hochrelevanten Versicherungsschutz finanzielle Resilienz aufzubauen", sagte Sean Ringsted, Chief Digital Business Officer bei Chubb. „Durch die Kombination von datengestützten Erkenntnissen mit dem breiten Produktportfolio und der umfassenden Branchen- und Marktexpertise von Chubb ermöglichen wir unseren Partnern einzigartige Einblicke und liefern maßgeschneiderte Versicherungsprodukte und -dienstleistungen, die Ergebnisse erzielen."

Chubb Studio ermöglicht es digitalen Plattformen weltweit, Versicherungsprodukte über APIs und SDKs nahtlos in ihre Customer Journeys zu integrieren. Diese marktführenden Tools versetzen Chubb Partner in die Lage, die relevantesten Versicherungsprodukte – wie Mobiltelefonschaden, Reiseversicherung, Krankenhaustagegeld und Lebensschutz – über Marketingkampagnen anzubieten, die auf ihre spezifischen Kundenprofile zugeschnitten sind.

Zu den wichtigsten Funktionen der KI-Optimierungs-Engine von Chubb Studio gehören:

Personalisierte Empfehlungen KI-gestützte Erkenntnisse identifizieren Kundenprofile und empfehlen Produkte und Kommunikationskanäle, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

KI-gestützte Erkenntnisse identifizieren Kundenprofile und empfehlen Produkte und Kommunikationskanäle, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Click-to-Engage-Technologie: Eine reibungslose Möglichkeit für Kunden, sich sofort per Telefon, Video oder Textnachricht mit einem vertrauenswürdigen Berater in Verbindung zu setzen, um mehr über höherwertige, komplexe Versicherungsprodukte zu erfahren.

Eine reibungslose Möglichkeit für Kunden, sich sofort per Telefon, Video oder Textnachricht mit einem vertrauenswürdigen Berater in Verbindung zu setzen, um mehr über höherwertige, komplexe Versicherungsprodukte zu erfahren. Flexible Integrationsmodelle: Die Plattform bietet drei Integrationsoptionen: von Chubb verwaltet, von dem Partner verwaltet und ein hybrides Modell. Dadurch können Partner den Grad an Kontrolle und Datenaustausch wählen, der am besten zu ihren Anforderungen passt.

Die Plattform bietet drei Integrationsoptionen: von Chubb verwaltet, von dem Partner verwaltet und ein hybrides Modell. Dadurch können Partner den Grad an Kontrolle und Datenaustausch wählen, der am besten zu ihren Anforderungen passt. Datengestützte Erkenntnisse: Leistungsdaten werden in Echtzeit analysiert und in das Empfehlungsmodell zurückgespielt, um Versicherungsmarketingkampagnen kontinuierlich zu verfeinern und zu verbessern.

„Diese neueste Innovation von Chubb Studio unterstreicht unser Engagement, unseren digitalen Partnern und ihren Kunden die neueste Technologie zur Verfügung zu stellen", fügte Ringsted hinzu. „Es geht darum, durch Präzision, Personalisierung und Innovation ein kundenorientiertes Erlebnis zu bieten."

Weitere Informationen zu Chubb Studio finden Sie unter studio.chubb.com .

Über Chubb

Chubb ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. Mit Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Sach- und Haftpflichtversicherungen für Privatpersonen und Unternehmen, Unfall- und Krankenzusatzversicherungen sowie Rück- und Lebensversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsangebot, seine breiten Vertriebskapazitäten, seine außergewöhnliche Finanzkraft und seine weltweit ansässigen lokalen Niederlassungen aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange (NYSE: CB) notiert und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb beschäftigt weltweit etwa 43.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter: www.chubb.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636241/CHUBB_Black_RBG_Logo.jpg