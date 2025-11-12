Chubb lance une solution d'optimisation alimentée par l'intelligence artificielle pour l'assurance embarquée.

La nouvelle capacité d'IA de Chubb Studio personnalise les offres d'assurance, augmentant les revenus des partenaires digitaux et les insights basés sur les données.

NEW YORK, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Chubb, leader mondial de l'assurance, a dévoilé aujourd'hui lors du Singapore Fintech Festival une nouvelle solution d'optimisation alimentée par l'IA au sein de Chubb Studio, sa plateforme technologique mondiale dédiée aux partenariats de distribution d'assurance embarquée. Cette nouvelle fonctionnalité utilise une intelligence artificielle développée par Chubb pour analyser les données et proposer des offres d'assurance personnalisées au point de vente, faisant de Chubb l'un des premiers à offrir ce type de solution à ses partenaires de distribution digitale dans le secteur de l'assurance.

Cette solution d'optimisation permettra aux partenaires de Chubb d'augmenter l'engagement client et de renforcer la fidélité à la marque avec une croissance mesurable, en alignant les solutions de protection sur les besoins uniques de leur clientèle. Les consommateurs bénéficient d'options d'assurance simples et soigneusement sélectionnées, proposées via les plateformes et applications qu'ils utilisent au quotidien, leur offrant ainsi une tranquillité d'esprit au moment où ils en ont le plus besoin.

« Le lancement de la solution d'optimisation de Chubb Studio marque une étape importante dans notre capacité à aider nos partenaires de distribution digitale à mieux engager leurs clients, à améliorer les taux de conversion et à renforcer la résilience financière grâce à des offres d'assurance parfaitement adaptées à leurs besoins », a déclaré Sean Ringsted, Chief Digital Business Officer chez Chubb. « En combinant des insights basés sur les données avec la large gamme de produits Chubb et notre expertise approfondie du secteur et des marchés régionaux, nous offrons à nos partenaires des analyses uniques et des produits et services d'assurance sur mesure qui génèrent des résultats. »

Chubb Studio permet aux plateformes digitales du monde entier d'intégrer facilement des produits d'assurance dans leurs parcours clients via des API et SDK. La nouvelle capacité combine des insights basés sur les données, une technologie click-to-engage et des stratégies de marketing direct. Ces outils de pointe permettent aux partenaires de Chubb de proposer les produits les plus pertinents — tels que l'assurance casse de téléphone, voyage, indemnité hospitalière ou vie — via des campagnes marketing adaptées aux profils spécifiques de leurs clients.

Les principales fonctionnalités du moteur d'optimisation IA de Chubb Studio incluent :

Recommandations personnalisées : Les données basées sur l'intelligence artificielle, identifient les profils clients et recommandent des produits et canaux d'engagement adaptés aux besoins individuels.

: Les données basées sur l'intelligence artificielle, identifient les profils clients et recommandent des produits et canaux d'engagement adaptés aux besoins individuels. Technologie Click-to-Engage : Un moyen sans friction pour les clients d'entrer instantanément en contact avec un conseiller de confiance par téléphone, vidéo ou chat afin d'en savoir plus sur des produits d'assurance complexes à forte valeur ajoutée.

: Un moyen sans friction pour les clients d'entrer instantanément en contact avec un conseiller de confiance par téléphone, vidéo ou chat afin d'en savoir plus sur des produits d'assurance complexes à forte valeur ajoutée. Modèles d'intégration flexibles : La plateforme propose trois options d'intégration — prise en charge par Chubb, par le partenaire ou en mode hybride — permettant aux partenaires de choisir le niveau de contrôle et de partage de données qui leur convient le mieux.

: La plateforme propose trois options d'intégration — prise en charge par Chubb, par le partenaire ou en mode hybride — permettant aux partenaires de choisir le niveau de contrôle et de partage de données qui leur convient le mieux. Insights basés sur les données : Les données de performance sont analysées en temps réel, alimentant le modèle de recommandation pour affiner et améliorer en continu les campagnes marketing d'assurance.

« Cette dernière innovation de Chubb Studio souligne notre engagement à fournir les technologies les plus récentes au bénéfice de nos partenaires digitaux et de leurs clients », a ajouté Ringsted. « Il s'agit d'offrir des expériences centrées sur le client grâce à la précision, la personnalisation et l'innovation. »

Pour plus d'informations sur Chubb Studio, rendez-vous sur studio.chubb.com.

À propos de Chubb

Chubb est un leader mondial de l'assurance. Présent dans 54 pays et territoires, Chubb propose des assurances de dommages et de responsabilité, des assurances santé et prévoyance, de la réassurance et des assurances vie à une clientèle diversifiée. L'entreprise se distingue par l'étendue de son offre de produits et de ses prestations de services, l'ampleur de son réseau de distribution, son exceptionnelle solidité financière et ses opérations locales à l'échelle mondiale. La société mère, Chubb Limited, est cotée à la Bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l'indice S&P 500. Chubb emploie environ 43 000 personnes dans le monde. Pour plus d'informations, visitez : www.chubb.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636241/CHUBB_Black_RBG_Logo.jpg