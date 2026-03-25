Ciclos a vapor da LG transformam a rotina de cuidados com a roupa ao entregar peças higienizadas e com menos amassados

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LG Electronics Brasil

25 mar, 2026, 16:16 GMT

Inovadora tecnologia elimina até 99,9% dos alérgenos, reduz amassados e otimiza o tempo e a saúde da família.

Resumo da Notícia

  • Os ciclos com tecnologia a vapor da LG Electronics oferecem uma solução avançada para a higienização de roupas, eliminando até 99,9% dos alérgenos e bactérias.
  • A função vapor reduz significativamente os amassados nas peças, facilitando o processo de passar roupa e otimizando a rotina do consumidor.
  • A tecnologia é projetada para limpar profundamente as fibras do tecido de forma delicada, removendo sujeira e odores sem danificar as peças.
  • A solução reforça o compromisso da LG em oferecer inovações que promovem saúde, bem-estar e praticidade para o lar.

SÃO PAULO, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) está redefinindo os cuidados com a roupa com sua inovadora tecnologia de ciclos a vapor, presente em sua linha de máquinas de lavar. A funcionalidade oferece uma resposta direta às necessidades dos consumidores modernos por soluções mais saudáveis e práticas, garantindo roupas profundamente higienizadas e com menos amassados, transformando a rotina de lavanderia.

Higienização avançada para a família

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A saúde se tornou uma prioridade nos lares, e a tecnologia a vapor da LG atua como uma poderosa aliada. Durante o ciclo, jatos de vapor em alta temperatura penetram nos tecidos, um processo que elimina até 99,9% dos agentes alérgenos comuns, como ácaros e pólen, sem a necessidade de produtos químicos agressivos. Isso torna a tecnologia ideal para famílias com crianças, pessoas alérgicas e para a lavagem de itens como roupas de cama e banho.

Praticidade no dia a dia: menos tempo passando roupa

Além do benefício da higienização, os ciclos a vapor resolvem um dos maiores desafios domésticos: as roupas amassadas. O vapor relaxa as fibras dos tecidos, reduzindo significativamente os vincos formados durante a lavagem. Como resultado, as peças saem da máquina mais lisas e fáceis de passar, muitas vezes até dispensando o uso do ferro, o que representa uma grande economia de tempo e esforço.

"Na LG, estamos constantemente buscando inovações que tragam benefícios reais para o dia a dia dos nossos consumidores. A tecnologia de vapor em nossas máquinas de lavar é um exemplo perfeito disso", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil. "Ela não apenas entrega um novo nível de higienização, essencial para a saúde e bem-estar das famílias, mas também simplifica a rotina ao reduzir significativamente os amassados, economizando tempo e esforço. É a nossa visão de uma vida melhor se materializando em soluções práticas e eficientes para a casa."

A funcionalidade de vapor foi desenvolvida para ser potente contra a sujeira e suave com as roupas, garantindo que mesmo os tecidos mais delicados sejam tratados com o máximo cuidado, preservando sua qualidade e durabilidade por mais tempo.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

CONTATO ASSESSORIA DE IMPRENSA:
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Celia Almudena – [email protected]
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CONTATO – LG:
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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.
A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL
Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD
A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil

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