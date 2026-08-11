Cinco movimentos que estão redesenhando a educação pública em 2026

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Fazer Educação

11 ago, 2026, 20:00 GMT

Fazer Educação analisa as principais transformações observadas nas redes municipais e os desafios para consolidá-las

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A educação pública brasileira vive um momento de transformação. Se nos últimos anos o foco esteve na recomposição das aprendizagens após a pandemia, 2026 marca a consolidação de mudanças mais estruturais na forma como as redes municipais planejam políticas públicas, apoiam professores e organizam o processo de ensino.

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Photo credit: Fazer Educação / Image Bank
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Na avaliação da Fazer Educação, organização especializada na distribuição de soluções para redes públicas de ensino, cinco movimentos vêm se destacando em diferentes municípios do país e tendem a influenciar as decisões dos gestores educacionais nos próximos anos.

1. A tecnologia deixa de ser um fim e passa a apoiar a aprendizagem
A discussão já não gira em torno apenas da compra de equipamentos. O desafio agora é incorporar tecnologias digitais de maneira intencional ao currículo, fortalecendo competências como pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas e letramento digital. Temas como programação, robótica e inteligência artificial começam a fazer parte da rotina escolar, sempre associados ao desenvolvimento pedagógico.

2. A formação continuada ganha um novo significado
As redes têm investido cada vez mais em formações conectadas aos desafios reais enfrentados por professores e gestores escolares. Mais do que cursos pontuais, cresce a busca por processos permanentes de desenvolvimento profissional, capazes de acompanhar a implementação curricular, apoiar práticas pedagógicas e fortalecer a gestão das escolas.

3. Dados orientam decisões pedagógicas
Avaliações diagnósticas, indicadores de aprendizagem e acompanhamento de resultados deixam de cumprir apenas uma função burocrática. Cada vez mais, as informações produzidas pelas redes subsidiam intervenções pedagógicas, apoiam o planejamento escolar e ajudam a direcionar recursos para onde há maior necessidade.

4. A aprendizagem passa a integrar diferentes linguagens
Projetos que articulam música, programação, cultura maker, artes e metodologias ativas têm conquistado espaço nas redes públicas. A proposta é ampliar as possibilidades de aprendizagem, favorecer o protagonismo estudantil e tornar o currículo mais conectado às experiências dos alunos.

5. O estudante é visto de forma integral
O desempenho acadêmico continua sendo prioridade, mas ganha força uma compreensão mais ampla da educação. Competências socioemocionais, convivência, pertencimento, participação e desenvolvimento humano passam a fazer parte das estratégias das redes para melhorar os resultados educacionais de forma sustentável.

Um novo momento para a educação pública
Embora cada município tenha características próprias, os movimentos observados indicam uma mudança importante na agenda da gestão educacional. O desafio deixa de ser apenas ampliar o acesso e passa a envolver qualidade, inovação e equidade.

"As redes municipais têm demonstrado um amadurecimento importante na forma como pensam suas políticas educacionais. O foco está cada vez mais em soluções que fortaleçam a aprendizagem, apoiem os professores e preparem os estudantes para os desafios do século XXI", afirma João Moacir Filho, diretor da Fazer Educação.

Sobre a Fazer Educação 
A Fazer Educação é uma empresa especializada na distribuição e na implementação de inovações pedagógicas e tecnologias educacionais para o setor público. A marca atua em parceria com empresas nacionais e internacionais, focadas em soluções personalizadas, que ajudam as instituições educacionais públicas a melhorar seu processo de ensino. Ao longo dos anos, mais de 4 milhões de estudantes foram beneficiados pelos recursos pedagógicos completos, cerca de 500 municípios atendidos pelos materiais educativos e mais de 160 mil docentes formados com as novas tecnologias. https://fazereducacao.com.br/.

FONTE Fazer Educação

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