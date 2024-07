CINGAPURA ASSINA MoU COM A QUANTINUUM, PERMITINDO O ACESSO AO SEU COMPUTADOR QUÂNTICO AVANÇADO

CINGAPURA, 25 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O National Quantum Office (NQO) de Cingapura, a Agência para Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR), a Universidade Nacional de Cingapura (NUS), o Centro Nacional de Supercomputação (NSCC) e a Quantinuum assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) hoje, permitindo o acesso ao computador quântico avançado da Quantinuum e a exploração e colaboração em casos de uso de computação quântica, com foco na biologia computacional.

De acordo com o MoU, as partes concordam em alavancar os computadores quânticos H-Series e Helios da Quantinuum, para promover atividades conjuntas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em várias aplicações de computação quântica. O Helios é o processador quântico de próxima geração da Quantinuum que pode aumentar exponencialmente o poder de computação dos computadores quânticos.

As partes também colaborarão no desenvolvimento de soluções de computação híbrida que incluem infraestruturas de computação clássica e quântica, levando à criação de roteiros estratégicos de longo prazo. O MoU também permite colaborações em treinamento e divulgação por meio de seminários, workshops e programas personalizados para cultivar talentos quânticos e contribuir para a crescente comunidade quântica de Cingapura.

Cingapura tem uma sólida experiência em biologia computacional e na coleta de conjuntos de dados de saúde de qualidade. Através deste MoU, os cientistas do Instituto de Bioinformática da A*STAR (BII da A*STAR), do Centro de Tecnologias Quânticas (CQT) da NUS e do Centro de Biologia Computacional da Duke-NUS Medical School poderão aproveitar as máquinas da Quantinuum para aprimorar os recursos de modelagem de sistemas biológicos complexos, no avanço da descoberta de medicamentos e na medicina personalizada. Além disso, a Quantinuum também planeja estabelecer uma presença dedicada de P&D em Cingapura, onde pesquisadores da Quantinuum e de Cingapura poderiam trocar conhecimento e experiência para novos desenvolvimentos em aplicações e algoritmos quânticos.

Como a maior empresa de computação quântica que demonstrou sucesso na construção de computadores quânticos do mais alto desempenho, a Quantinuum oferece uma plataforma de computação quântica integrada de ponta a ponta. A Quantinuum aproveita a tecnologia de íons aprisionados — uma das abordagens mais promissoras para a construção de computadores quânticos escaláveis e de mais alta fidelidade - para desenvolver casos de uso em uma ampla gama de aplicações, incluindo produtos farmacêuticos, ciência dos materiais e finanças.

Este MoU é orientado pela Estratégia Quântica Nacional de Cingapura, que visa fortalecer a posição de Cingapura como um centro líder no desenvolvimento e implantação de tecnologias quânticas, reforçando a excelência científica em áreas de alto impacto da pesquisa quântica; fortalecendo as capacidades de engenharia de Cingapura em tecnologias quânticas para acelerar a geração de soluções para o mundo real; atrair, desenvolver e reter talentos quânticos; e ancorar parcerias de empresas para construir uma indústria quântica próspera e resiliente.

O NQO supervisiona o desenvolvimento e a execução da Estratégia Quântica Nacional de Cingapura para promover as tecnologias quânticas, o talento e o desenvolvimento do ecossistema de Cingapura por meio dos programas quânticos a nível nacional. O National Quantum Computing Hub (NQCH), um programa quântico de nível nacional e uma iniciativa conjunta da CQT, do Instituto de Computação de Alto Desempenho da A*STAR (IHPC da A*STAR) e do Centro Nacional de Supercomputação de Cingapura, impulsionará essa colaboração com a Quantinuum.

"Esta é uma colaboração estratégica com a Quantinuum, após o lançamento da Estratégia Quântica Nacional de Cingapura no final de maio. Através do NQCH, o National Quantum Office reuniu os principais pesquisadores para colaborar com a Quantinuum no avanço da P&D em computação quântica, o que dará a Cingapura uma vantagem em casos de uso quântico em vários setores. Igualmente importante, este Memorando de Entendimento dará a Cingapura acesso aos computadores quânticos H-Series e Helios de última geração da Quantinuum. O NQO continuará promovendo parcerias mutuamente benéficas através dos nossos programas quânticos a nível nacional, e esperamos obter resultados que possam beneficiar o ecossistema de pesquisa, inovação e empreendimentos (RIE) em conjunto", afirmou Ling Keok Tong, Diretor-Executivo do NQO.

"Nossa colaboração ressalta nosso compromisso com o avanço da computação quântica global. Ao aproveitar nossos computadores quânticos de ponta da Série H e a pilha de software de aplicativos quânticos líder do setor, pretendemos ser pioneiros em casos de uso transformadores em biologia computacional e ciências da vida, catalisando a inovação em todos os setores. O estabelecimento de um centro de P&D em Cingapura aumenta nossa dedicação à promoção de um ecossistema quântico próspero, impulsionando a excelência científica e nutrindo os melhores talentos quânticos. Juntos, pretendemos dar passos significativos em tecnologias quânticas, apoiando a ambição de Cingapura de liderar no cenário tecnológico em rápida evolução", afirmou o Dr. Rajeeb (Raj) Hazra, CEO da Quantinuum.

O National Quantum Office (NQO) foi criado com o apoio da Fundação Nacional de Pesquisa (NRF) para impulsionar o desenvolvimento e a implementação da estratégia de Pesquisa, Inovação e Empreendimentos (RIE) para tecnologias quânticas em Cingapura. O Escritório foi criado em abril de 2022 e é gerenciado pela A*STAR, a Agência de Implementação para Tecnologias Quânticas. O NQO, como centro de controle, apoia pesquisas quânticas fundamentais e translacionais por meio de vários programas estratégicos que supervisiona. Faz parcerias com os setores público e privado para criar um ecossistema quântico de RIE vibrante em Cingapura. Para mais informações, acesse https://nqo.sg.

A Agência para Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR) é a principal agência de P&D do setor público de Cingapura. Por meio da inovação aberta, colaboramos com nossos parceiros nos setores público e privado para beneficiar a economia e a sociedade. Como Organização de Ciência e Tecnologia, a A*STAR preenche a lacuna entre a academia e a indústria. Nossa pesquisa gera crescimento econômico e empregos para Cingapura e melhora vidas, promovendo resultados sociais em saúde, vida urbana e sustentabilidade. A*STAR desempenha um papel fundamental na promoção de talentos científicos e líderes para a comunidade de pesquisa e a indústria em geral. As atividades de P&D da A*STAR abrangem ciências biomédicas, ciências físicas e engenharia, com entidades de pesquisa localizadas principalmente em Biopolis e Fusionopolis. Para as últimas notícias, acesse www.a-star.edu.sg.

A Quantinuum, a maior empresa integrada de computação quântica do mundo, é pioneira em poderosos computadores quânticos e soluções avançadas de software. A tecnologia da Quantinuum impulsiona avanços na descoberta de materiais, segurança cibernética e IA quântica de última geração. Com mais de 500 funcionários, incluindo mais de 370 cientistas e engenheiros, a Quantinuum lidera a revolução da computação quântica em todos os continentes.

A Duke-NUS é a principal escola de medicina de pós-graduação de Cingapura, criada em 2005 com uma parceria estratégica liderada pelo governo entre duas instituições de classe mundial: a Duke University School of Medicine e a Universidade Nacional de Cingapura (NUS). Através de um currículo inovador, os alunos da Duke-NUS são incentivados a se tornar "Médicos Plus" multifacetados, preparados para orientar o ecossistema de saúde e biomédico em Cingapura e além. Líder em pesquisa inovadora e inovação translacional, a Duke-NUS ganhou renome internacional por meio de seus cinco programas de pesquisa e 10 centros de excelência. O impacto duradouro de suas descobertas é amplificado por sua parceria bem-sucedida de medicina acadêmica com a Singapore Health Services (SingHealth), o maior grupo de saúde de Cingapura. Essa aliança estratégica levou à criação de 15 Programas Clínicos Acadêmicos, que utilizam a pesquisa e a educação multidisciplinar para transformar a medicina e melhorar vidas.

Para mais informações, acesse www.duke-nus.edu.sg

O Centro de Tecnologias Quânticas (CQT) é o principal centro nacional de pesquisa em tecnologias quânticas de Cingapura. Apoiado pela Estratégia Quântica Nacional de Cingapura, o centro tem participação em instituições parceiras e coordena talentos de pesquisa em todo o país.

As instituições parceiras do CQT são universidades — a Universidade Nacional de Cingapura, a Universidade Tecnológica de Nanyang, em Cingapura, e a Universidade de Tecnologia e Design de Cingapura — e a Agência para Ciência, Tecnologia e Pesquisa.

O CQT reúne físicos, cientistas da computação e engenheiros para fazer pesquisas básicas sobre física quântica e construir dispositivos baseados em fenômenos quânticos. Especialistas nesta nova disciplina de tecnologias quânticas estão aplicando suas descobertas em computação, comunicações e sensoriamento.

Para mais informações, acesse www.quantumlah.org

Estabelecido em 2015, o Centro Nacional de Supercomputação (NSCC) de Cingapura gerencia a primeira instalação nacional de Petascale de Cingapura, fornecendo recursos de computação de alto desempenho (HPC). Como uma Infraestrutura Nacional de Pesquisa, o NSCC apoia a pesquisa do setor público e privado, incluindo empresas comerciais, agências governamentais, bem como institutos de ensino superior e pesquisa. Através do apoio de todas as partes interessadas, incluindo a Agência para Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR); Universidade Tecnológica de Nanyang (NTU); Universidade Nacional de Cingapura (NUS); Universidade de Tecnologia e Design de Cingapura (SUTD); a Agência Ambiental Nacional (NEA) e o Centro de Tecnologia Costeira e Marinha de Cingapura (TCOMS); e financiado pela Fundação de Pesquisa Nacional (NRF), o NSCC catalisa iniciativas nacionais de pesquisa e desenvolvimento, atrai colaborações de pesquisa industrial e melhora as capacidades de pesquisa de Cingapura. Para mais informações, acesse: https://nscc.sg

"O BII da A*STAR está entusiasmado em trazer sua experiência em abordagens de biologia computacional e bioinformática para acelerar o desenvolvimento de algoritmos híbridos quânticos-clássicos, algoritmos quânticos e aplicações através deste Memorando de Entendimento. O MoU também facilitará a troca de conhecimento para melhorar nossa compreensão das tecnologias quânticas, nos posicionando na vanguarda da inovação nesses campos críticos", afirmou o Dr. Sebastian Maurer-Stroh, Diretor-Executivo do Instituto de Bioinformática da A*STAR.

"Neste momento, muitas descobertas biológicas promissoras estagnam quando é hora de encontrar o candidato a medicamento certo que não é apenas eficaz no tratamento da doença, mas também é bem tolerado pelos pacientes. O processo de encontrar a molécula certa é lento e muitas vezes limitado em quantas variáveis podem ser contabilizadas em um único modelo. Aumentar nossas capacidades existentes com a computação quântica poderia resolver essas limitações, levando a melhores medicamentos para os pacientes mais rapidamente", afirmou o Professor Adjunto Enrico Petretto, Diretor do Centro de Biologia Computacional da Duke-NUS, acrescentando: "Esta parceria, que se concentra em aplicações quânticas em biologia, também beneficiará biólogos computacionais em treinamento que buscam aprofundar sua compreensão de como incorporar a computação quântica em seu trabalho de descoberta de medicamentos".

"O IHPC da A*STAR tem aproveitado unidades de processamento central (CPUs) e unidades de processamento gráfico (GPUs) para acelerar cálculos complexos e otimizar tarefas com uso intensivo de dados. Com os avanços na tecnologia de computação quântica, agora estamos integrando elementos da unidade de processamento quântico (QPU) para ultrapassar os limites computacionais e impulsionar a inovação em vários campos. A nossa parceria com a Quantinuum é mais um passo em direção à melhoria de aplicações, como a descoberta de medicamentos, acelerando potencialmente o desenvolvimento de medicamentos novos e eficazes para melhorar os resultados do sistema de saúde e reduzir os custos de pesquisa", disse o Dr. Su Yi, Diretor-Executivo do Instituto de Computação de Alto Desempenho da A*STAR.

"Estou entusiasmado por iniciar esta nova colaboração entre os nossos especialistas científicos em Cingapura e a empresa multinacional Quantinuum. Trazemos o know-how em algoritmos quânticos e biologia computacional para trabalhar com a equipe da Quantinuum, que está construindo alguns dos computadores quânticos de melhor desempenho disponíveis no mundo atualmente", afirmou o Professor José Ignacio Latorre, Diretor do CQT e principal pesquisador do National Quantum Computing Hub.

"O ano passado viu uma tendência mundial de esforços acelerados para integrar e colocalizar supercomputadores e computadores quânticos, o que reflete a forte relação simbiótica entre sistemas clássicos e quânticos. A parceria de Cingapura com a Quantinuum será um passo significativo para ajudar o NSCC a aprender, planejar e desenvolver nossa futura infraestrutura de computação híbrida para atender às necessidades de nossa comunidade de pesquisa", afirmou Terence Hung, Diretor-Executivo do Centro Nacional de Supercomputação de Cingapura.

"Essa parceria com a Quantinuum impulsionará o ecossistema digital de Cingapura, já que pesquisadores e empresas poderão participar do desenvolvimento e da experimentação de técnicas avançadas baseadas em tecnologia quântica. O investimento da Quantinuum em Cingapura aprofundará as nossas capacidades em computação quântica e catalisará a inovação em áreas de descoberta científica globalmente relevantes, como a biologia computacional", afirmou Philbert Gomez, Vice-Presidente e Diretor da Indústria Digital de Cingapura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2467879/Quantinuum_Singapore_MoUSigning.jpg

