新加坡與 Quantinuum 簽署諒解備忘錄，以接達其先進的量子電腦

雙方還將合作開發混合運算解決方案,包括經典與量子運算基礎架構,進而制定長期策略路線圖。備忘錄還透過研討會、工作坊和定制計劃,促進培訓和外展合作,以培養量子人才,為新加坡不斷成長的量子社區作出貢獻。

新加坡在計算生物學和收集優質健康數據集方面,擁有強大背景。透過這份備忘錄,A*STAR 生物信息學研究所(A*STAR 的 BII)、NUS 量子技術中心 (CQT) 和 Duke-NUS 醫學院計算生物學中心的科學家將能夠利用 Quantinuum 的機械來增強複雜生物系統建模,並促進藥物發現和個人化醫學的能力。此外,Quantinuum 還計劃在新加坡建立專門的研發機構,讓來自 Quantinuum 和新加坡的研究人員可以更好地交流知識和專業經驗,以進一步發展量子應用和算法。

身為規模最大的量子運算公司,Quantinuum 已成功建造出最高效能的量子電腦,並提供整合式端對端量子運算平台。Quantinuum 利用陷俘離子 (trapped-ion) 技術,這是打造最高保真度和可擴展量子電腦的最具前途方法之一,可以開發廣泛應用的使用案例,包括製藥、材料科學和金融。

本備忘錄是新加坡國家量子策略的指導,旨在透過強化高影響量子研究領域的科學卓越性,以鞏固新加坡作為量子技術開發和部署領導中心的地位;加強新加坡量子技術的工程能力,以加快轉換為現實世界解決方案;吸引、發展和留住量子人才;以及加強公司之間的合作關係,以塑造一個充滿活力和彈性的量子產業。

NQO 負責監督新加坡國家量子戰略的制定和執行,透過國家級量子計劃推動新加坡的量子技術、人才和生態系統發展。National Quantum Computing Hub (NQCH) 是一項全國級量子計劃,並由 CQT、A* STAR 高性能計算研究所(A* STAR 的 IHPC)和新加坡國家超級電腦中心共同推動與 Quantinuum 的這項合作。

「在 5 月底推出新加坡國家量子戰略後,這是與 Quantinuum 的戰略合作。透過 NQCH,國家量子辦公室召集了主要的研究單位,與 Quantinuum 合作研發量子運算,將使新加坡在各行業的量子應用案例上佔有優勢。同樣重要的是,這份備忘錄將使新加坡獲得 Quantinuum 最先進的 H 系列和 Helios 量子電腦。NQO 執行董事 Ling Keok Tong 表示,國家品質管理局將繼續通過我們的國家級量子計劃促進互利的合作關係,我們期待能夠共同帶來有益於研究、創新和企業(RIE)生態系統的成果。

「我們的合作,彰顯出我們對推進全球量子計算的承諾。通過利用我們先進的 H 系列量子電腦和領先的量子應用軟件堆疊,我們旨在開拓計算生物學和生命科學的轉型用例,促進跨行業創新。在新加坡建立研發中心,增強我們致力於培養充滿活力的量子生態系統、推動科學卓越,以及培育頂尖量子人才。Quantinuum 行政總裁 Rajeeb (Raj) Hazra 博士表示,大家一起致力於在量子技術方面取得重大進步,支持新加坡在快速發展的技術環境中領先的志願。

National Quantum Office 簡介

National Quantum Office (NQO) 在 National Research Foundation (NRF) 的支持下成立,以推動新加坡量子研究、創新和企業 (RIE) 策略的發展和實施。辦事處於 2022 年 4 月成立,由量子實施機構 A*STAR 主辦。NQO 作為控制塔,透過其監督的各種策略計劃支持量子的基本和轉譯研究。NQO 與公營和私營部門合作,在新加坡建立充滿活力的 RIE 量子生態系統。如需詳細資訊,請瀏覽 https://nqo.sg。

Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) 簡介

Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) 是新加坡的主要公共部門研發機構。透過開放創新,我們與公營和私營部門的合作夥伴合作,從而使經濟和社會受益。作為科學技術組織,A* STAR 縮小學術與工業之間的差距。我們的研究,為新加坡創造經濟增長和就業機會,並透過改善醫療保健、城市生活和可持續發展方面的社會成果以改善生活。A* STAR 在培育更廣泛的研究社區和行業的科學人才和領導者方面,發揮關鍵作用。A*STAR 的研發活動涵蓋生物醫學到物理科學和工程,其研究實體主要位於 Biopolis 和 Fusionopolis。有關最新消息,請瀏覽 www.a-star.edu.sg。

Quantinuum 簡介

Quantinuum 是世界上最大的集成量子計算公司,先驅了強大的量子計算機和先進的軟件解決方案。Quantinuum 的技術驅動材料發現、網路安全和新一代量子人工智能領域的突破。Quantinuum 員工超過 500 名,包括 370 多名科學家和工程師,並帶領跨越各大洲量子電腦革命。

Duke-NUS Medical School 簡介

Duke-NUS 是新加坡的旗艦醫學院,成立於 2005 年,由兩所世界級學府在政府的領導下策略性合作:Duke University 醫學院和新加坡國立大學 (NUS)。透過創新的課程,Duke-NUS 的學生受到培育,成為多方面的「Clinicians Plus」,準備引領新加坡及其他地區的醫療保健和生物醫學生態系統。Duke-NUS 是突破性研究和轉譯創新領域的領導者,透過其五個特色研究計劃和十個研究中心,贏得國際聲譽。學院與新加坡最大的醫療集團新加坡保健服務 (SingHealth) 建立了成功的學術醫學合作關係,擴大了其發現的持久影響力。這戰略聯盟成立了 15 個學術臨床課程,這些課程運用跨領域的研究和教育,以改變醫學、改善生活。

更多資訊,請瀏覽 www.duke-nus.edu.sg

Centre for Quantum Technologies 簡介

Centre for Quantum Technologies (CQT) 是新加坡國家量子技術的旗艦研究中心。中心在新加坡國家量子策略下支持,在合作機構設有節點,並協調全國各地的研究人才。

CQT 的合作機構包括新加坡國立大學 (NUS)、新加坡南洋理工大學 (NTU) 和 Singapore University of Technology and Design (SUTD) 以及科學技術與研究機構。

CQT 讓物理學家、計算機科學家和工程師集思廣益,進行關於量子物理的基本研究,並建立基於量子現象的設備。這個新的量子技術領域的專家,正將其發現應用於計算,通訊和感測。

更多資訊,請瀏覽 www.quantumlah lah.org

National Supercomputing Centre (NSCC) Singapore 簡介

National Supercomputing Centre (NSCC) Singapore 成立於 2015 年,管理新加坡第一個提供高效能運算 (HPC) 資源的全國 Petascale 設施。作為國家研究基礎設施,NSCC 支持私營和公共部門的研究,包括商業公司、政府機構以及高等教育和研究機構。透過其持份者的支持,包括 Agency for Science Technology and Research (A*STAR)、新加坡南洋理工大學 (NTU)、新加坡國立大學(NUS)、Singapore University of Technology and Design (SUTD)、National Environment Agency (NEA) 和 Technology Centre for Offshore and Marine, Singapore (TCOMS);並由 National Research Foundation (NRF) 資助,NSCC 推動國家研究和發展計劃,吸引工業研究合作,提升新加坡的研究能力。欲了解詳情,請瀏覽:https://nscc.sg

「A* STAR 的 BII 欣然透過本備忘錄將其在計算生物學和生物信息學方法方法領域的專業知識,以加速量子經典混合算法、量子算法和應用程序的開發。此備忘錄還將促進知識交流,以提高我們對量子技術的理解,使我們置身在這些關鍵領域的創新領域的前線,」A*STAR 生物信息學研究所執行董事 Sebastian Maurer-Stroh 博士表示。

「目前,許多有前途的生物發現在找到合適的候選藥物,不僅有效治療疾病,而病人也能夠容易耐受。尋找合適分子的過程相當緩慢,而且在單一模型中能考量的變數往往有限。增強我們現有的能力可以解決這些限制,從而更快地為患者提供更好的藥物,」Duke-NUS 計算生物學中心副教授 Enrico Petretto 補充說:「這項合作關注生物學在生物學中的量子應用,也將為培訓中的計算生物學家帶來更深入了解如何將量子電腦運算納入藥物發現工作的理解。」

「A*STAR 的 IHPC 一直利用中央處理單元 (CPU) 和圖形處理單元 (GPU) 來加速複雜的運算,並優化資料密集的任務。隨著量子計算技術的進步,我們現正整合量子處理單元 (QPU) 元素,以突破計算界限並在各個領域推動創新。我們與 Quantinuum 的合作,是改善藥物發現等應用,可能加快新的有效藥物開發,以改善醫療成果並降低研究成本的一步,」A*STAR 高性能計算研究所執行董事 Su Yi 博士表示。

「我很高興能夠展開新加坡科學專家與跨國公司 Quantinuum 之間的新合作。我們帶來了量子算法和計算生物學的專業知識,與 Quantinuum 團隊合作,團隊正在建造當今世界上最高性能的量子電腦,」CQT 總監兼 National Quantum Computing Hub 首席研究員 José Ignacio Latorre 教授表示。

「過去一年,全世界都有加速整合與共置超級電腦與量子電腦的趨勢,這反映出古典與量子系統之間強烈的共生關係。新加坡與 Quantinuum 的聯繫將是幫助 NSCC 學習、規劃和開發我們未來混合運算基礎設施,以滿足我們的研究社區需求的重要步驟,」National Supercomputing Centre Singapore 行政總裁 Terence Hung 表示。

「與 Quantinuum 的合作關係將促進新加坡的數碼生態系統,因為研究人員和公司將能夠參與先進基於量子技術的開發和實驗。Quantinuum 在新加坡的投資將加深我們在量子計算方面的能力,並促進全球相關科學發現領域(例如計算生物學)的創新,」Digital Industry Singapore 副主席兼總經理 Philbert Gomez 表示。

SOURCE Quantinuum