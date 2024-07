SINGAPOUR SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD VISANT L'ACCÈS À L'ORDINATEUR QUANTIQUE DE QUANTINUUM

SINGAPOUR, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le National Quantum Office (NQO) de Singapour, l'Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR), l'Université nationale de Singapour (NUS), le National Supercomputing Centre (NSCC) et Quantinuum signent aujourd'hui un protocole d'accord assurant l'accès à l'ordinateur quantique avancé de Quantinuum et d'explorer et de collaborer sur les cas d'utilisation de l'informatique quantique, en se concentrant sur la biologie computationnelle.

[From left to right, seated] The MoU signing was represented by Dr Su Yi, Executive Director, A*STAR’s Institute of High Performance Computing; Mr Ling Keok Tong, Executive Director, National Quantum Office; Prof José Ignacio Latorre, Director, Centre for Quantum Technologies; Dr Rajeeb Hazra, President & CEO, Quantinuum, Dr Sebastian Maurer-Stroh, Executive Director, A*STAR’s Bioinformatics Institute; Prof Thomas M. Coffman, Dean, Duke-NUS Medical School; Dr Terence Hung, Chief Executive, National Supercomputing Centre Singapore. [From left to right, standing] The MoU signing was witnessed by Prof Tan Sze Wee, Assistant Chief Executive, Biomedical Research Council, A*STAR; Prof Yeo Yee Chia, Assistant Chief Executive, Innovation & Enterprise, A*STAR; Prof Low Teck Seng, Co-chair, National Quantum Steering Committee; Mr Quek Gim Pew, Co-chair, National Quantum Steering Committee; Mr Ilyas Khan, Founder & Chief Product Officer, Quantinuum

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les parties conviennent d'exploiter les ordinateurs quantiques H-Series et Helios de Quantinuum pour promouvoir des activités communes de R&D dans diverses applications de l'informatique quantique. Helios est le processeur quantique de nouvelle génération de Quantinuum qui pourrait augmenter de manière exponentielle la puissance de calcul des ordinateurs quantiques.

Les parties collaboreront également au développement de solutions informatiques hybrides comprenant des infrastructures informatiques classiques et quantiques, ce qui conduira à la création de feuilles de route stratégiques à long terme. Le protocole d'accord prévoit également des collaborations en matière de formation et de sensibilisation par le biais de séminaires, d'ateliers et de programmes sur mesure afin de cultiver les talents quantiques et de contribuer à l'essor de la communauté quantique de Singapour.

Singapour possède une solide expérience de la biologie informatique et de la collecte d'ensembles de données de qualité sur la santé. Grâce à ce protocole d'accord, les scientifiques de l'Institut de bioinformatique d'A*STAR (BII d'A*STAR), du Centre for Quantum Technologies (CQT) de NUS et du Centre for Computational Biology de la Duke-NUS Medical School pourront exploiter les machines de Quantinuum pour améliorer les capacités de modélisation des systèmes biologiques complexes, faire progresser la découverte de médicaments et la médecine personnalisée. En outre, Quantinuum prévoit également d'établir une présence dédiée à la R&D à Singapour, où les chercheurs de Quantinuum et de Singapour pourraient mieux échanger leurs connaissances et leur expertise pour poursuivre le développement d'applications et d'algorithmes quantiques.

Quantinuum est la plus grande entreprise d'informatique quantique à avoir réussi à construire les ordinateurs quantiques les plus performants. Elle offre une plateforme d'informatique quantique intégrée de bout en bout. Quantinuum s'appuie sur la technologie des ions piégés - l'une des approches les plus prometteuses pour construire des ordinateurs quantiques de la plus haute fidélité et évolutifs - pour développer des cas d'utilisation dans un large éventail d'applications, notamment dans les domaines pharmaceutique, des sciences des matériaux et de la finance.

Ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale quantique de Singapour, qui vise à renforcer la position de Singapour en tant que centre de premier plan pour le développement et le déploiement des technologies quantiques en soutenant l'excellence scientifique dans des domaines de recherche quantique à fort impact ; en renforçant les capacités d'ingénierie de Singapour dans le domaine des technologies quantiques afin d'accélérer la traduction en solutions concrètes ; en attirant, en développant et en retenant les talents ; et en ancrant les partenariats d'entreprises afin de construire une industrie quantique dynamique et résiliente.

Le NQO supervise l'élaboration et l'exécution de la stratégie nationale quantique de Singapour afin de faire progresser les technologies quantiques, les talents et le développement de l'écosystème de Singapour par le biais de programmes quantiques au niveau national. Le National Quantum Computing Hub (NQCH), un programme quantique de niveau national et une initiative conjointe du CQT, de l'Institute of High Performance Computing d'A*STAR (IHPC d'A*STAR) et du National Supercomputing Centre Singapore, sera le moteur de cette collaboration avec Quantinuum.

« Il s'agit d'une collaboration stratégique avec Quantinuum, qui fait suite au lancement de la stratégie nationale quantique de Singapour à la fin du mois de mai. Par l'intermédiaire du NQCH, le National Quantum Office a réuni des chercheurs de premier plan pour collaborer avec Quantinuum à l'avancement de la R&D dans le domaine de l'informatique quantique, ce qui donnera à Singapour une longueur d'avance dans les cas d'utilisation de l'informatique quantique dans divers secteurs d'activité. Tout aussi important, ce protocole d'accord permettra à Singapour d'accéder aux ordinateurs quantiques H-Series et Helios de Quantinuum. Le NQO continuera à encourager les partenariats mutuellement bénéfiques par le biais de ses programmes quantiques nationaux, et nous nous réjouissons à la perspective d'obtenir des résultats qui pourraient profiter à l'écosystème de la recherche, de l'innovation et de l'entreprise », déclare Ling Keok Tong, directeur exécutif, NQO.

« Notre collaboration souligne notre engagement à faire progresser l'informatique quantique au niveau mondial. En exploitant nos ordinateurs quantiques de la série H et notre pile de logiciels d'application quantique, nous visons à ouvrir la voie à des cas d'utilisation transformateurs dans les domaines de la biologie informatique et des sciences de la vie, en catalysant l'innovation dans l'ensemble des secteurs. L'établissement d'un centre de R&D à Singapour renforce notre volonté d'encourager un écosystème quantique dynamique, de promouvoir l'excellence scientifique et de former les meilleurs talents quantiques. Ensemble, nous souhaitons réaliser des avancées significatives dans le domaine des technologies quantiques et soutenir l'ambition de Singapour de jouer un rôle de premier plan dans un écosystème technologique en pleine évolution », déclare Rajeeb (Raj) Hazra, CEO, Quantinuum.

Annexe A - Citations supplémentaires des signataires du protocole d'accord

À propos du National Quantum Office

Le National Quantum Office (NQO) a été créé avec le soutien de la National Research Foundation (NRF) pour piloter le développement et la mise en œuvre de la stratégie de recherche, d'innovation et d'entreprise (RIE) pour Quantum à Singapour. Le NQO a été créé en avril 2022 et est hébergé par A*STAR, l'agence de mise en œuvre de Quantum. En tant qu'organe de contrôle, le NQO soutient la recherche fondamentale et translationnelle dans le domaine du quantique par le biais de divers programmes stratégiques qu'il supervise. Il s'associe aux secteurs public et privé pour créer un écosystème quantique RIE dynamique à Singapour. Pour plus d'informations, consultez le site https://nqo.sg.

À propos de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR)

L'Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR) est la principale agence de R&D du secteur public de Singapour. Grâce à l'innovation ouverte, nous collaborons avec nos partenaires des secteurs public et privé au profit de l'économie et de la société. En tant qu'organisation scientifique et technologique, A*STAR fait le lien entre le monde universitaire et industriel. Notre recherche crée de la croissance économique et des emplois à Singapour, et améliore les conditions de vie en améliorant les résultats sociétaux dans les domaines des soins de santé, de la vie urbaine et du développement durable. A*STAR joue un rôle clé dans la formation de talents scientifiques et de dirigeants pour la communauté de la recherche et pour l'industrie. Les activités R&D d'A*STAR couvrent les sciences biomédicales, les sciences physiques et l'ingénierie, avec des entités de recherche principalement situées à Biopolis et Fusionopolis. Retrouvez toute l'actualité de l'Agence sur www.a-star.edu.sg.

Suivez-nous sur

Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube | TikTok

À propos de Quantinuum

Quantinuum, la plus grande entreprise intégrée d'informatique quantique au monde, est pionnière en matière d'ordinateurs quantiques et de solutions logicielles avancées. La technologie de Quantinuum stimule les avancées dans la découverte de matériaux, la cybersécurité et l'IA quantique de nouvelle génération. Avec plus de 500 employés, dont plus de 370 scientifiques et ingénieurs, Quantinuum mène la révolution du calcul quantique à travers les continents.

À propos de l'école de médecine Duke-NUS

Duke-NUS est la principale école de médecine de Singapour, fondée en 2005 dans le cadre d'un partenariat d'impulsion gouvernementale stratégique entre deux institutions de renommée mondiale : L'école de médecine de l'université Duke et l'université nationale de Singapour (NUS). Grâce à un programme d'études innovant, les étudiants de la Duke-NUS sont formés pour devenir des « cliniciens plus » aux multiples facettes, prêts à diriger l'écosystème des soins de santé et de la biomédecine à Singapour et au-delà. Leader en matière de recherche de pointe et d'innovation translationnelle, Duke-NUS a acquis une renommée internationale grâce à ses cinq programmes de recherche emblématiques et à ses dix centres. L'impact durable de ses découvertes est amplifié par son partenariat réussi en médecine académique avec Singapore Health Services (SingHealth), le plus grand groupe de soins de santé de Singapour. Cette alliance stratégique a conduit à la création de 15 programmes cliniques universitaires, qui exploitent la recherche et l'enseignement multidisciplinaires pour transformer la médecine et améliorer les conditions de vie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.duke-nus.edu.sg

À propos du Centre for Quantum Technologies

Le Centre for Quantum Technologies (CQT) est le centre de recherche national phare de Singapour dans le domaine des technologies quantiques. Soutenu dans le cadre de la stratégie nationale quantique de Singapour, le centre dispose de nœuds dans les institutions partenaires et coordonne les talents en matière de recherche dans tout le pays.

Les institutions partenaires du CQT sont des universités - l'Université nationale de Singapour, l'Université technologique de Nanyang, Singapour, et l'Université de technologie et de design de Singapour - et l'Agence pour la science, la technologie et la recherche.

Le CQT réunit des physiciens, des informaticiens et des ingénieurs pour mener des recherches fondamentales sur la physique quantique et construire des dispositifs basés sur des phénomènes quantiques. Les experts de cette nouvelle discipline des technologies quantiques appliquent leurs découvertes à l'informatique, aux communications et à la détection.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.quantumlah.org

À propos du National Supercomputing Centre Singapore

Créé en 2015, le National Supercomputing Centre (NSCC) Singapore gère la première installation Petascale nationale de Singapour, qui fournit des ressources de calcul à haute performance (HPC). En tant qu'infrastructure nationale de recherche, le NSCC soutient la recherche dans les secteurs privé et public, y compris les entreprises commerciales, les agences gouvernementales ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et les instituts de recherche. Grâce au soutien de ses parties prenantes, notamment l'Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR), l'Université technologique de Nanyang (NTU), l'Université nationale de Singapour (NUS), l'Université de technologie et de design de Singapour (SUTD), l'Agence nationale pour l'environnement (NEA) et le Centre technologique pour l'offshore et la marine de Singapour (TCOMS), et grâce au financement de la Fondation nationale pour la recherche (NRF), le NSCC catalyse les initiatives nationales de recherche et de développement, attire les collaborations de recherche industrielle et renforce les capacités de Singapour en matière de recherche. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://nscc.sg

ANNEXE - Citations supplémentaires des signataires du protocole d'accord

« Le BII d'A*STAR est ravi d'apporter son expertise en biologie informatique et en approches bioinformatiques pour accélérer le développement d'algorithmes hybrides quantiques-classiques, d'algorithmes quantiques et d'applications par le biais de ce protocole d'accord. Le protocole d'accord facilitera également l'échange de connaissances afin d'améliorer notre compréhension des technologies quantiques, ce qui nous placera à la pointe de l'innovation dans ces domaines essentiels », déclare Dr Sebastian Maurer-Stroh, directeur exécutif, Bioinformatics Institute, A*STAR.

« À l'heure actuelle, de nombreuses découvertes biologiques prometteuses stagnent au moment de trouver le bon candidat-médicament, qui soit non seulement efficace pour traiter la maladie, mais aussi bien toléré par les patients. Le processus de recherche de la bonne molécule est lent et souvent limité par le nombre de variables pouvant être prises en compte dans un seul modèle. L'augmentation de nos capacités existantes grâce à l'informatique quantique pourrait résoudre ces limitations, ce qui permettrait d'obtenir plus rapidement de meilleurs médicaments pour les patients », déclare le professeur associé Enrico Petretto ( ), directeur du Centre de biologie computationnelle de Duke-NUS () : « Ce partenariat, qui se concentre sur les applications quantiques en biologie, profitera également aux biologistes computationnels en formation qui cherchent à approfondir leur compréhension de l'intégration de l'informatique quantique dans leur travail de découverte de médicaments. »

« L'IHPC d'A*STAR exploite les unités centrales de traitement (CPU) et les unités de traitement graphique (GPU) pour accélérer les calculs complexes et optimiser les tâches à forte intensité de données. Grâce aux progrès de la technologie de l'informatique quantique, nous intégrons désormais des éléments d'unité de traitement quantique (QPU) pour repousser les limites de l'informatique et stimuler l'innovation dans divers domaines. Notre partenariat avec Quantinuum est un pas en avant dans l'amélioration d'applications telles que la découverte de médicaments, accélérant potentiellement le développement de nouveaux médicaments efficaces pour améliorer les résultats des soins de santé et réduire les coûts de la recherche », déclare Su Yi, directeur exécutif, Institute of High Performance Computing, A*STAR.

« Je me réjouis de cette nouvelle collaboration entre nos experts scientifiques de Singapour et la multinationale Quantinuum. Nous apportons notre savoir-faire en matière d'algorithmes quantiques et de biologie informatique pour travailler avec l'équipe de Quantinuum, qui construit certains des ordinateurs quantiques les plus performants disponibles dans le monde aujourd'hui », déclare le professeur José Ignacio Latorre, directeur du CQT et chercheur principal du National Quantum Computing Hub.

« L'année dernière a été marquée par une tendance mondiale à l'accélération des efforts d'intégration et de colocalisation des superordinateurs et des ordinateurs quantiques, ce qui reflète la forte relation symbiotique entre les systèmes classiques et quantiques. L'association de Singapour avec Quantinuum constituera une étape importante pour aider le NSCC à apprendre, planifier et développer notre future infrastructure de calcul hybride afin de répondre aux besoins de notre communauté de recherche », déclare Terence Hung, Chief Executive, National Supercomputing Centre Singapore.

« Ce partenariat avec Quantinuum stimulera l'écosystème numérique de Singapour et permettra aux chercheurs et aux entreprises de participer au développement et à l'expérimentation de techniques quantiques avancées. L'investissement de Quantinuum à Singapour renforcera nos capacités en matière d'informatique quantique et catalysera l'innovation dans des domaines de découverte scientifique d'importance mondiale tels que la biologie informatique », déclare Philbert Gomez, vice-président et responsable, Digital Industry Singapore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467879/Quantinuum_Singapore_MoUSigning.jpg