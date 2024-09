CIOE 2024: A JBD apresenta o inovador projetor da série Hummingbird, iniciando uma nova era de RA

O módulo óptico Hummingbird I é uma inovação transformadora no setor de RA, que oferece um brilho ocular sem precedentes de mais de 6.000 nits, superando em muito a faixa típica de 1.000 a 2.000 nits observada nos óculos de RA com guia de ondas. Esse aumento significativo no brilho garante visuais cristalinos e vívidos, mesmo em condições de iluminação desafiadoras. Além do maior brilho, o módulo se beneficia da solução ARTCs, de propriedade da JBD, que otimiza a qualidade da imagem, eliminando efetivamente a granulação e a distorção de cores. O resultado é uma experiência de RA mais nítida e imersiva que proporciona um desempenho consistente em ambientes internos e externos.

Esse salto no desempenho é garantido pelos avanços da JBD na tecnologia MicroLED, que dobrou a eficiência do mecanismo de cores do Hummingbird I para fornecer até 6 lúmens de fluxo luminoso com um consumo de energia típico de apenas 150 mW. Esse equilíbrio de alto desempenho e baixo consumo de energia não apenas aprimora a experiência de RA, mas também prolonga a vida útil da bateria, tornando a tecnologia mais prática para uso durante todo o dia.

Hummingbird Mini II: redefinindo a potência compacta para a RA

O projetor monocromático Hummingbird Mini II define um novo padrão para o design leve de óculos de RA. Apresentado no início deste ano e agora em produção em massa, o Mini II é do tamanho de um grão de feijão e pesa apenas 0,3 gramas, tornando-o uma solução ideal para óculos inteligentes finos e discretos. Apesar de seu tamanho pequeno, ele fornece 8 lúmens de fluxo luminoso, atingindo mais de 8.000 nits de brilho quando combinado com um guia de ondas. Seu baixo consumo de energia de apenas 60 mW garante longa duração da bateria, tornando-o perfeito para uso durante todo o dia.

Como uma atualização do Hummingbird Mini original, o Mini II é 50% menor e mais leve, apresenta um aumento de 80% no brilho e uma redução de 25% no consumo de energia. Sua profundidade de cor aprimorada de 8 bits fornece uma exibição mais suave e detalhada, tornando-o uma ferramenta versátil para a próxima geração de dispositivos de RA.

Expandindo a série Hummingbird: impulsionando o ecossistema de RA

Com o lançamento do novo módulo óptico Hummingbird I e do Hummingbird Mini II, o Hummingbird da JBD agora oferece uma linha abrangente de produtos projetados para atender às diversas necessidades dos aplicativos de RA. As soluções MicroLED da JBD já estão estimulando inovações significativas no mercado de eletrônicos de consumo, especialmente em óculos de RA.

Atualmente, 26 modelos de óculos de RA no mercado apresentam tecnologia JBD, com remessas cumulativas na casa das centenas de milhares — superando em muito todas as outras soluções concorrentes combinadas. Como a IA continua a se combinar com a RA, as soluções MicroLED da JBD estão preparadas para se tornar o principal desses dispositivos inteligentes avançados. Com sólidos recursos de produção, a JBD está pronta para dar suporte à fabricação em larga escala de telas MicroLED, com planos de aumentar a escala para dezenas de milhões de unidades nos próximos 3 a 5 anos.

A JBD está comprometida com a inovação contínua, oferecendo soluções de exibição de RA confiáveis e de alto desempenho para clientes em todo o mundo. Como a JBD é líder em inovação em AR, a série Hummingbird demonstra nossa dedicação em atender às crescentes demandas do mercado de RA. Estamos ansiosos para colaborar com parceiros do setor para explorar novas possibilidades e impulsionar a adoção de óculos inteligentes como uma plataforma para interação com IA. Convidamos você a experimentar as últimas novidades em tecnologia MicroLED em nosso estande (nº 2B103) na CIOE 2024.

