CIOE 2024 : JBD présente le projecteur révolutionnaire de la série Hummingbird, qui inaugure une nouvelle ère de la réalité augmentée

Le module optique Hummingbird I est une innovation transformatrice dans le secteur de la réalité augmentée, offrant une luminosité perçue sans précédent de plus de 6000 nits, dépassant de loin la gamme typique de 1000-2000 nits observée dans les lunettes de réalité augmentée à guide d'ondes. Cette augmentation significative de la luminosité garantit des images claires et nettes, même dans des conditions d'éclairage difficiles. En plus d'une luminosité plus élevée, le module bénéficie de la solution ARTCs exclusive de JBD, qui optimise la qualité de l'image en éliminant efficacement le grain et la distorsion des couleurs. Le résultat est une expérience de RA plus nette et plus immersive qui offre des performances constantes dans les environnements intérieurs comme extérieurs.

Ce bond en avant en termes de performances est appuyé par les avancées de JBD dans la technologie MicroLED, doublant l'efficacité du moteur de couleur Hummingbird I pour fournir jusqu'à 6 lumens de flux lumineux avec une consommation d'énergie typique de seulement 150 mW. Cet équilibre entre hautes performances et faible consommation d'énergie permet non seulement d'améliorer l'expérience de la réalité augmentée, mais aussi de prolonger la durée de vie de la batterie, ce qui rend la technologie plus pratique pour une utilisation tout au long de la journée.

Hummingbird Mini II: redéfinir la puissance compacte pour la réalité augmentée

Le projecteur monochrome Hummingbird Mini II établit une nouvelle norme en matière de design léger pour la RA. Présenté au début de l'année et désormais produit en série, le Mini II a la taille d'un haricot rouge et ne pèse que 0,3 gramme, ce qui en fait une solution idéale pour des lunettes intelligentes fines et discrètes. Malgré sa petite taille, il délivre un flux lumineux de 8 lumens, atteignant une luminosité de plus de 8 000 nits lorsqu'il est associé à un guide d'ondes. Sa faible consommation d'énergie (60 mW seulement) garantit une longue durée de vie de la batterie, ce qui le rend parfait pour une utilisation tout au long de la journée.

Amélioré par rapport au Hummingbird Mini d'origine, le Mini II est 50 % plus petit et plus léger, avec une augmentation de 80 % de la luminosité et une réduction de 25 % de la consommation d'énergie. Sa profondeur de couleur 8 bits améliorée permet un affichage plus fluide et plus détaillé, ce qui en fait un outil polyvalent pour la prochaine génération d'appareils de réalité augmentée.

Élargir la série Hummingbird : faire progresser l'écosystème de la réalité augmentée

Avec l'ajout du nouveau module optique Hummingbird I et du Hummingbird Mini II, Hummingbird de JBD offre maintenant une gamme complète de produits conçus pour répondre aux divers besoins des applications de RA. Les solutions MicroLED de JBD sont déjà à l'origine d'innovations significatives sur le marché de l'électronique grand public, en particulier dans les lunettes de RA.

Actuellement, 26 modèles de lunettes de RA sur le marché sont dotés de la technologie JBD, avec des livraisons cumulées de plusieurs centaines de milliers d'unités, dépassant de loin toutes les autres solutions concurrentes combinées. Alors que l'IA continue de fusionner avec la RA, les solutions MicroLED de JBD sont positionnées pour devenir le cœur de ces appareils intelligents avancés. Avec de fortes capacités de production, JBD est prêt à soutenir la fabrication à grande échelle d'écrans MicroLED, avec des plans pour passer à des dizaines de millions d'unités dans les 3 à 5 prochaines années.

JBD s'engage à innover en permanence et à fournir des solutions d'affichage RA fiables et performantes à ses clients dans le monde entier. Comme JBD est à la pointe de l'innovation en matière de RA, la série Hummingbird reflète notre engagement à répondre aux demandes en constante évolution du marché de la RA. Nous sommes impatients de collaborer avec des partenaires industriels pour explorer de nouvelles possibilités et favoriser l'adoption des lunettes intelligentes comme plateforme d'interaction avec l'IA. Nous vous invitons à découvrir les dernières nouveautés de la technologie MicroLED sur notre stand (n° 2B103) au salon CIOE 2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2502813/JBD_CIOE_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2502814/New_Hummingbird_I_Optical_Module_Real_Shot.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2502815/Hummingbird_Mini_II.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2502816/Hummingbird_Projector_Series.jpg

