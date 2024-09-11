CIOE 2024：煥新AR體驗，JBD攜「蜂鳥」光引擎最新陣容強勢亮相

入眼6000尼特，開啟高亮、高畫質新時代

JBD全新「蜂鳥Ⅰ彩色光學模組」作為最具潛力推動全彩光波導AR眼鏡商業化的重磅解決方案，在亮度、功耗和畫質方面取得了革命性突破。搭配光波導，新模組實現了超6000尼特的入眼亮度，遠超以往1000-2000尼特的水平，也不再受環境光的限制，無論室內、戶外都確保用戶能享受到清晰、生動的畫面效果。這一體驗上的巨大進步，將全面滿足彩色光波導AR眼鏡多場景的無縫佩戴需求。

不僅是亮度層面的突破，新模組還帶來更出色的畫質表現：結合業內首個光波導畫質校正方案ARTCs，實現光引擎與光波導的雙重畫質校正，有效提亮度均勻性，大幅消除色彩失真和顆粒感。同時，新模組的彩虹效應也大幅減輕，純淨度更高。這些畫質提升，顯著增強了全彩光波導AR眼鏡的視覺體驗。

超高入眼亮度的背後，得益於JBD在MicroLED微顯示發光效率方面的持續突破，推動「蜂鳥Ⅰ」彩色光引擎實現100%的性能提升，輸出光通量高達6流明。重要的是，蜂鳥Ⅰ的典型功耗維持在150mW水平，效率的大幅提升對AR整機架構優化亦有很大幫助，例如維持原有亮度所需的功耗更低，可有效延長眼鏡的續航。

在本屆CIOE展會上，全新蜂鳥Ⅰ彩色光學模組以其卓越的亮度和畫質表現，成為眾人矚目的焦點，收穫了現場觀眾的一致好評。我們深信，這款模組帶來的視覺體驗上的革命性提升，將全面刷新衍射光波導AR眼鏡的用戶體驗，進一步挖掘全彩光波導AR眼鏡全天候佩戴的潛力，引領AR進入高亮、高畫質新時代。

蜂鳥MiniⅡ單色光引擎

極致體積，釋放眼鏡設計自由度

JBD全新的「蜂鳥MiniⅡ單色光引擎」，將引領新一輪AR輕量化浪潮，該產品於SID 2024正式亮相，並於今年二季度開啟量產出貨，基於此打造的新品最快於本月發佈。

「蜂鳥MiniⅡ」在小型化、輕量化上取得了前所未有的突破，它的大小僅0.15立方厘米，和一顆紅小豆相當；重量僅0.3克，比一枚回形針還要輕。極致的小和輕，使得「蜂鳥MiniⅡ」能輕鬆嵌入到纖細的鏡腿中，輕盈的佩戴體驗讓智能眼鏡幾乎「無感」地融入顯示模塊，完美符合了智能眼鏡對重量和外觀設計的嚴苛要求。

除了身材迷你，「蜂鳥Mini II」的性能同樣令人驚歎。首先，輸出光通量高達8流明，搭配光波導能夠實現超8000尼特的入眼亮度，確保在室內、戶外，甚至極端環境下都能提供高亮、清晰的顯示效果；其次，典型使用場景功耗低至60毫瓦，確保全天候使用的長續航需求；此外，「蜂鳥Mini II」擁有8比特色深，支持256級灰階顯示，帶來更細膩的純色顯示效果。

蜂鳥MiniⅡ不僅刷新了 AR 光引擎的尺寸紀錄，更將智能眼鏡的設計自由度推向新的高度。如今人們的日常生活和工作中越來越離不開AI技術，同時隨著AI+AR體驗的快速演進，「蜂鳥Mini II」可讓智能眼鏡作為AI交互載體的潛力得到全面釋放。

蜂鳥光引擎家族亮相

強大產品陣容，全面推動消費級AR生態

JBD「蜂鳥」光引擎擁有：基於X-cube的「蜂鳥」彩色光引擎和「蜂鳥Mini」單色光引擎，它們代表著兩個不同的產品系列，家族產品也擴展至3款。隨著「蜂鳥」光引擎家族陣容的不斷壯大，JBD將通過豐富的產品矩陣來滿足不同場景下的應用需求。

JBD微顯示方案正持續推動全球消費電子市場在AR眼鏡領域的創新和發展。目前，市場上官宣了採用JBD方案的AR眼鏡有26款，總出貨累計數十萬套眼鏡，超過其它技術方案的總和。同時，正在開發中的AR眼鏡超過30款，其中大多數計劃集成AI，隨著AI+AR體驗的深度融合，JBD微顯示方案正成為AI智能終端的核心。依托合肥工廠的強大產能，JBD當前支持百萬套眼鏡規模的微顯示屏出貨，預計3-5年將擴大至千萬套眼鏡所需的微顯示屏規模。

通過持續技術創新和產品升級，JBD為全球客戶提供更加優質和可靠的AR近眼顯示解決方案。展望未來，JBD期待與全球行業夥伴攜手，共同探索AR技術的無限可能、推動智能眼鏡成為AI交互的新載體。與此同時，本次展會上JBD還展出了一系列基於MicroLED技術的AR眼鏡，我們誠邀您蒞臨CIOE 2024（展位號2B103）現場親身感受MicroLED微顯示技術的革命性魅力。

關於JBD

上海顯耀顯示科技有限公司（簡稱JBD）成立於2015年，總部和研發中心位於上海，生產基地位於合肥，作為全球領先的MicroLED微顯示屏製造企業，JBD通過持續加大核心技術研發和產品創新力度，不斷引領微顯示產業發展，致力於為全球客戶提供創新的顯示解決方案，加速消費級AR+AI技術的融合與普及。更多信息，請參見JBD官網：www.jb-display.com.cn 。

SOURCE JBD