ClarkeModet nomeia María Garaña, ex-diretora do Google e Microsoft, como CEO Global

MADRID, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração da ClarkeModet nomeou María Garaña como nova CEO Global do grupo líder em serviços de propriedade intelectual, na Europa e América Latina, composto por 14 empresas e uma equipe com mais de 500 profissionais. A nomeação entrará em vigor com a sua incorporação a 11 de junho.

María ocupou cargos de alta direção em grandes empresas tecnológicas, como o Google e a Microsoft e tem uma carreira profissional notável ligada à inovação. A sua experiência será fundamental para impulsionar a aposta revolucionária da ClarkeModet, que vem introduzindo soluções baseadas em tecnologias disruptivas na área da propriedade intelectual para proteger as inovações dos seus clientes.

Com uma licenciatura em Direito Empresarial pela Universidade de San Pablo CEU e um MBA em Harvard, María ocupou cargos de Direção, desde 2008, em algumas das principais empresas tecnológicas. A sua trajetória começou na Microsoft, como COO para o México, até posteriormente alcançar a Direção Geral para o Cone Sul e a presidência da empresa na Espanha. Também foi diretora de Serviços Profissionais para a Europa no Google e vice-presidente de Serviços Profissionais da EMEA na Adobe. Liderou projetos de transformação digital, de inovação em serviços e de integração de aquisições chave.

Além disso, María foi membro de Conselhos de Administração de diversas empresas europeias e recebeu múltiplos reconhecimentos no campo tecnológico e de liderança feminina.

Nas palavras de María Garaña, "a ClarkeModet é líder em um sector em que as novas tecnologias são um fator de disrupção e de oportunidades contínuas; uma organização que soube inovar constantemente sem perder os seus valores, enraizados em 145 anos de história. Assumo este cargo com o maior compromisso de liderar o crescimento do Grupo, baseado na tecnologia e na inovação, bem como de consolidar a nossa posição internacional".

A ClarkeModet é o maior grupo especializado no financiamento, proteção e defesa da propriedade intelectual, na Europa e na América Latina. Fundada em 1879, conta atualmente com empresas em 13 países e uma equipe com mais de 500 profissionais. A sua extensa infraestrutura internacional permite-lhe prestar serviços em todos os países do mundo.

