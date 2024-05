ClarkeModet ernennt die ehemalige Google- und Microsoft-Führungskraft María Garaña zur globalen CEO

María Garaña wird die im Bereich geistiges Eigentum tätige Gruppe leiten, um deren Wachstum, internationale Expansion und technologische Lösungen zu fördern.

MADRID, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- ClarkeModet hat María Garaña zur neuen CEO der auf geistiges Eigentum spezialisierten Gruppe ernannt, die 14 Unternehmen in Europa und Lateinamerika und ein Team von mehr als 500 Fachleuten umfasst. Die Ernennung gilt mit Wirkung vom 11. Juni.

María Garaña will lead the Intellectual Property group to boost its growth, international expansion, and technological solutions.

María Garaña bekleidete Spitzenpositionen in großen Technologieunternehmen wie Google und Microsoft und kann auf eine beeindruckende Karriere im Bereich der Innovation zurückblicken. Ihr Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, die Innovationsbemühungen von ClarkeModet voranzutreiben, wenn das Unternehmen neue Lösungen einführt, die auf den bahnbrechendsten Technologien im Bereich des geistigen Eigentums basieren, um die Innovationen seiner Kunden zu schützen.

María Garaña hat einen Abschluss in Wirtschaftsrecht von der Universität San Pablo CEU in Spanien und einen MBA-Titel von der Harvard University. Seit 2008 hatte sie wichtige Führungspositionen in der Technologiebranche inne, darunter Managing Director of Professional Services for Europe bei Google, Vice President of Professional Services for EMEA bei Adobe und President of Microsoft Spain. Im Laufe ihrer Karriere leitete sie Projekte zur digitalen Transformation, Innovationen im Dienstleistungsbereich und wichtige Integrationsprozesse bei Übernahmen. Sie war in den Vorständen mehrerer prominenter europäischer Unternehmen tätig und hat für ihre Beiträge zur Technologiebranche und ihre Führungsrolle im Bereich der Geschlechtervielfalt viel Anerkennung erhalten.

„ClarkeModet ist führend in einem Sektor, in dem neue Technologien ein Disruptionsfaktor und ein Faktor für kontinuierliche Gelegenheiten sind; ein Unternehmen, das in der Lage ist, ständig zu innovieren und dabei seine Werte zu respektieren, mit einer 145 -jährigen Geschichte", so María Garaña. „Ich übernehme diese Position mit maximalem Commitment, um das Wachstum der Gruppe mithilfe von Technologie und Innovation voranzutreiben und unsere internationale Position zu festigen."

Informationen zu ClarkeModet

ClarkeModet ist die größte Gruppe, die sich auf die Finanzierung, den Schutz und die Verteidigung von geistigen Eigentumsrechten in spanisch- und portugiesischsprachigen Ländern spezialisiert hat. Das 1879 gegründete Unternehmen umfasst derzeit 14 Gesellschaften in 13 Ländern und ein Team von mehr als 500 spezialisierten Fachleuten. Diese internationale Präsenz ermöglicht es ClarkeModet, Dienstleistungen in allen Ländern der Welt anzubieten. Im Jahr 2023 operierte das Unternehmen in 195 Ländern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2421849/MariaGarana_ClarkeModet.jpg