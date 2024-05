ClarkeModet nomme María Garaña, ancienne dirigeante de Google et de Microsoft, au poste de PDG mondial

María Garaña dirigera le groupe de propriété intellectuelle afin de stimuler sa croissance, son expansion internationale et ses solutions technologiques.

MADRID, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- ClarkeModet a nommé María Garaña au poste de PDG du groupe spécialisé dans la propriété intellectuelle, composé de 14 entreprises en Europe et en Amérique latine et d'une équipe de plus de 500 professionnels, à partir du 11 juin.

María Garaña will lead the Intellectual Property group to boost its growth, international expansion, and technological solutions.

María Garaña a occupé des postes de haut niveau dans de grandes entreprises technologiques comme Google et Microsoft et a mené une carrière impressionnante liée à l'innovation. Son expertise sera essentielle pour stimuler les efforts d'innovation de ClarkeModet alors que l'entreprise présente de nouvelles solutions basées sur les technologies les plus perturbatrices dans le domaine de la propriété intellectuelle afin de protéger les innovations de ses clients.

María Garaña est titulaire d'un diplôme en droit des affaires de l'Université de San Pablo CEU en Espagne et d'un MBA de l'Université de Harvard. Depuis 2008, elle occupe des postes de direction clés dans le secteur technologique, notamment celui de directrice générale des services professionnels pour l'Europe chez Google, de vice-présidente des services professionnels pour la région EMEA chez Adobe et de présidente de Microsoft Espagne. Tout au long de sa carrière, elle a dirigé des projets de transformation numérique, d'innovation dans les services et de processus clés d'intégration des acquisitions. Elle a siégé aux conseils d'administration de plusieurs entreprises européennes de premier plan et a été reconnue pour ses contributions à l'industrie technologique et son leadership en matière de diversité des sexes.

« ClarkeModet est le leader d'un secteur où les nouvelles technologies sont un facteur de perturbation et d'opportunité continue ; une organisation qui a pu innover constamment tout en respectant ses valeurs, avec 145 ans d'histoire, a déclaré María Garaña. J'accepte cette fonction et je m'engage à mener la croissance du groupe en m'appuyant sur la technologie et l'innovation, ainsi qu'à consolider notre position internationale. »

À propos de ClarkeModet

ClarkeModet est le plus grand groupe spécialisé dans le financement, la protection et la défense des actifs de propriété intellectuelle dans les pays espagnols et lusophones. Fondé en 1879, il comprend actuellement 14 entreprises dans 13 pays et une équipe de plus de 500 professionnels spécialisés. Cette présence internationale permet à ClarkeModet de fournir des services dans tous les pays du monde. En 2023, il a mené des opérations centralisées dans 195 pays.