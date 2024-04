Clientes de automação inteligente da SS&C Blue Prism obtiveram US$ 53,4 milhões em valor

Estudo Total Economic Impact examina os benefícios da IA em cinco clientes da SS&C Blue Prism e 166 entrevistados globais

WINDSOR, Connecticut, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje as conclusões do Total Economic Impact™ (TEI) da SS&C Blue Prism1, um estudo de 2024 conduzido pela Forrester Consulting. A SS&C Blue Prism encomendou o estudo para examinar o Total Economic Impact™ potencial que as empresas podem obter ao implantar uma Plataforma de Automação Inteligente e avaliar todo o impacto financeiro potencial da adoção da Automação Inteligente da SS&C Blue Prism. O estudo descobriu que uma organização composta representante dos clientes entrevistados que usam tecnologias da SS&C Blue Prism obteve um valor de retorno sobre o investimento de 330% em três anos, representando um valor presente líquido de US$ 53,4 milhões.

"Nos últimos cinco anos, a AI passou de uma abordagem principalmente de desafios operacionais para desafios mais estratégicos", afirmou o estudo TEI. "A IA também é cada vez mais impulsionada pela gestão e liderança, em vez do departamento de TI ou tecnologia e, embora hoje a gestão da automação seja coordenada em toda a organização, costumava ser isolada."

O estudo revela um crescimento geral da receita de 5,4% CAGR para o cliente composto, um aumento de 8% na produtividade e um aumento de 7,3% na retenção de funcionários, juntamente com um tempo de retorno de menos de seis meses.2

"As descobertas do estudo da Forrester confirmam a capacidade da automação inteligente da SS&C Blue Prism de impulsionar o crescimento dos negócios, aumentar a produtividade e melhorar a retenção de funcionários", disse Bill Stone, presidente e CEO da SS&C Blue Prism. "A automação e orquestração ponta a ponta da SS&C Blue Prism permitem que os clientes gerem valor e alcancem resultados transformadores com eficiência."

Entre os 166 entrevistados da Forrester, 60% revelaram melhorias de velocidade, produtividade, precisão e capacidade de auditoria como os principais benefícios, enquanto 65% ampliaram o valor em processos mais completos a partir de uma solução combinada de automação e orquestração.

Os principais benefícios quantificados ao longo de três anos para o cliente composto incluem:

Crescimento dos negócios no valor de US$ 50,3 milhões

milhões US$ 12,7 milhões em melhoria de produtividade

milhões em melhoria de produtividade US$ 2,4 milhões em economia de custos de conformidade

milhões em economia de custos de conformidade US$ 4,2 milhões em melhoria da experiência e retenção dos funcionários

Mais de 2.800 clientes em todo o mundo executam suas operações na SS&C Blue Prism, digitalizando operações em serviços financeiros, seguros, saúde e produtos farmacêuticos, bancos e muito mais. Baixe o estudo hoje mesmo.

Notas

1 Total Economic Impact é uma metodologia desenvolvida pela Forrester Research que aprimora os processos de tomada de decisão tecnológica de uma empresa e auxilia os fornecedores na comunicação da proposta de valor de seus produtos e serviços aos clientes. A metodologia TEI ajuda as empresas a demonstrar, justificar e perceber o valor tangível das iniciativas de TI tanto para a alta administração quanto para outras partes interessadas importantes do negócio.



2 Ao investir em automação inteligente, o estudo constatou um crescimento de receita recebida de 73% de benefício geral do VPL e taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,4% nos três anos anteriores para um cliente composto.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora global de serviços e software para os setores de serviços financeiros e de saúde. Fundada em 1986, a SS&C está sediada em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Cerca de 20.000 organizações de serviços financeiros e de cuidados de saúde, desde as maiores empresas do mundo até pequenas e médias empresas, confiam na SS&C para obter conhecimentos, escala e tecnologia.

Informações adicionais sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

