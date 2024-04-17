SS&C Blue Prism 智能自動化客戶創造了 5,340 萬美元價值

整體經濟效益研究對五個 SS&C Blue Prism 客戶和 166 個全球受訪者進行 IA 效益審查

美國康涅狄格州溫莎2024年4月17日 /美通社/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：SSNC）今日公佈由 Forrester Consulting 進行的 2024 年 SS&C Blue Prism 整體經濟效益（Total Economic Impact™，簡稱 TEI）1 的研究結果。SS&C Blue Prism 委託進行這項研究以審視企業透過部署智能自動化平台可能實現的潛在整體經濟效益™，以及評估採用 SS&C Blue Prism 智能自動化的全面潛在財務影響。該研究發現，代表受訪客戶使用 SS&C Blue Prism 技術的綜合機構之投資回報率在三年內達到 330%，代表 5,340 萬美元的淨現值。

TEI 研究表示：「在過去五年，IA 已籨解決主要營運挑戰轉變為解決更多戰略挑戰。越來越多 IA 的推動者來自管理層和領導層，而不是 IT 或技術部門。此外，儘管現時自動化管理是在整個機構內協調進行，但以往卻時各自為政。」

該研究顯示，該綜合客戶的整體收入複合年均增長率為 5.4%，生產力增長 8%，員工留任率增長 7.3%，同時回本期少於六個月。2

SS&C Blue Prism 主席兼行政總裁 Bill Stone 表示：「Forrester 的研究結果證實 SS&C Blue Prism 的智能自動化有能力推動業務增長、提升生產力，以及改善員工留任情況。SS&C Blue Prism 的端到端自動化和協作功能，讓客戶可以提升價值，並有效率地實現轉型成果。」

在 Forrester 調查的 166 個受訪者中，60％ 的人表示速度、生產力、準確性和可審計性的改善是最大好處，而 65% 人表示自動化和協作解決方案的組合將價值延伸到更多端到端流程。

該綜合客戶在三年間的主要量化效益包括：

• 業務增長 5,030 萬美元

• 生產力提升 1,270 萬美元

• 避免 240 萬美元的合規成本

• 員工體驗和留任情況改善 420 萬美元

全球有超過 2,800 個客戶在 SS&C Blue Prism 營運其業務，實現了金融服務、保險、醫療和製藥、銀行等領域的營運數碼化。立即下載該研究。

備註

1 整體經濟效益是由 Forrester Research 開發的研究方法，可以增強公司的技術決策過程，並協助供應商向客戶傳達其產品和服務的價值主張。TEI 研究方法有助公司向高級管理層和其他關鍵重要業務持份者展示、證明和實現 IT 項目的有形價值。



2 研究發現，透過投資智能自動化，綜合客戶在過去三年中獲得的收入增長佔總體淨現值收益的 73%，複合年均增長率 (CAGR) 為 5.4%。

關於 SS&C Technologies

SS&C 是專為金融服務和醫療保健行業提供服務和軟件的全球供應商。SS&C 創立於 1986年，總部設於康涅狄格州溫莎，全球各地均設有辦事處。SS&C 為從全球規模最大的公司至中小型企業，總計約 20,000 間金融服務和醫療保健機構提供專業知識、規模和技術。

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SOURCE SS&C