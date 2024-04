SS&C Blue Prism Intelligent Automation Klanten ontsluiten $ 53,4 miljoen aan waarde

De Total Economic Impact Study onderzoekt de voordelen van IA voor vijf klanten van SS&C Blue Prism en 166 respondenten wereldwijd.

WINDSOR, Conn., 16 april 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag de bevindingen bekendgemaakt van The Total Economic Impact™ (TEI) of SS&C Blue Prism1, een onderzoek dat in 2024 is uitgevoerd door Forrester Consulting. SS&C Blue Prism gaf opdracht tot het onderzoek om de potentiële Total Economic Impact™ te onderzoeken die bedrijven kunnen realiseren door een Intelligent Automation Platform in te zetten en om de volledige potentiële financiële impact te evalueren van de toepassing van SS&C Blue Prism Intelligent Automation. Uit het onderzoek bleek dat een samengestelde organisatie die representatief was voor de geïnterviewde klanten die SS&C Blue Prism-technologieën gebruikten, een rendement op investering zag van 330% in drie jaar, wat overeenstemt met een netto contante waarde van $ 53,4 miljoen.

"De afgelopen vijf jaar heeft IA zich verder ontwikkeld van het aanpakken van voornamelijk operationele uitdagingen naar meer strategische uitdagingen", aldus het TEI-onderzoek. "IA wordt ook steeds meer aangestuurd door management en leiderschap, in plaats van de IT- of technologieafdeling en, waar automatiseringsbeheer tegenwoordig in de hele organisatie wordt gecoördineerd, gebeurde dit vroeger geïsoleerd."

Uit het onderzoek blijkt een totale omzetgroei van 5,4% CAGR voor de samengestelde klant, een productiviteitsstijging van 8% en een toegenomen personeelsbehoud van 7,3%, samen met een terugverdientijd van minder dan zes maanden.2

"De bevindingen van het Forrester-onderzoek bevestigen het vermogen van de intelligente automatisering van SS&C Blue Prism om bedrijfsgroei te stimuleren, de productiviteit te verbeteren en te zorgen voor meer personeelsbehoud", aldus Bill Stone, voorzitter en CEO van SS&C Blue Prism. "De end-to-end automatisering en orkestratie van SS&C Blue Prism stellen klanten in staat om waarde te creëren en op efficiënte wijze transformatieve resultaten te behalen."

Van de 166 respondenten die Forrester ondervroeg, noemde 60% verbeteringen in snelheid, productiviteit, nauwkeurigheid en controleerbaarheid als belangrijkste voordeel, terwijl 65% uitgebreide waarde realiseerde met meer end-to-end processen uit een gecombineerde automatiserings- en orkestratieoplossing.

De belangrijkste gekwantificeerde voordelen over drie jaar voor de samengestelde klant zijn onder andere:

Bedrijfsgroei ter waarde van $ 50,3 miljoen

miljoen $ 12,7 miljoen aan verbeterde productiviteit

miljoen aan verbeterde productiviteit $ 2,4 miljoen vermeden nalevingskosten

miljoen vermeden nalevingskosten $ 4,2 miljoen aan verbeterde werknemerservaring en personeelsbehoud

Meer dan 2.800 klanten wereldwijd voeren hun activiteiten uit op SS&C Blue Prism, en digitaliseren zo activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening, verzekeringen, gezondheidszorg en farmacie, bankieren en nog veel meer. Download de studie vandaag.

Opmerkingen

1 Total Economic Impact is een door Forrester Research ontwikkelde methodologie die de technologische besluitvormingsprocessen van bedrijven verbetert en leveranciers helpt bij het communiceren van de waardepropositie van hun producten en diensten aan klanten. De TEI-methodologie helpt bedrijven om de tastbare waarde van IT-initiatieven aan te tonen, te rechtvaardigen en te realiseren voor zowel het senior management als andere belangrijke zakelijke stakeholders.

2 Door te investeren in intelligente automatisering duidde het onderzoek op een ontvangen inkomstengroei van 73% van het totale NPV-voordeel en 5,4% samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) over de afgelopen drie jaar voor een samengestelde klant.

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijd leverancier van diensten en software voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. SS&C werd opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en heeft kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

Meer informatie over SS&C (Nasdaq: SSNC) is beschikbaar op www.ssctech.com.

