Clientes do banco BV podem solicitar Tag adicional BV Veloe

A solução de pagamento libera o acesso em mais de 2.600 estacionamentos e pedágios, e pode ser solicitada gratuitamente

SÃO PAULO, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A partir deste mês, clientes do banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, passam a contar com uma facilidade extra para o dia a dia: Agora, o cliente da conta BV, pode solicitar até três Tags BV Veloe de forma gratuita para uso em mais de um veículo, sem taxa de adesão, e com gerenciamento direto no app do banco.

A tag adicional chega para atender à demanda de clientes que, após a ótima aceitação da solução em seu lançamento no ano passado, desejavam a extensão do benefício para familiares ou para a utilização em outros veículos. Nos últimos três meses, o produto teve um incremento médio de 30% nas solicitações a cada mês.

"Cada vez mais conectado no ecossistema de nossos clientes, nosso objetivo é entregar uma experiência financeira completa e sem atritos. A tag adicional reforça essa estratégia ao ampliar um benefício de sucesso, com gratuidade e controle total no nosso app. É mais uma solução inteligente que simplifica a mobilidade e o planejamento financeiro dos nossos clientes", diz Daniel Monteiro, diretor de Conta, Cartões e Seguros do banco BV.

A Tag BV é uma parceria do banco BV com a Veloe, empresa de mobilidade e gestão de frota, e conta com cobertura em mais de 2.600 estacionamentos de shoppings, aeroportos, rodovias e centros comerciais. É a única no mercado inteiramente gratuita, sem mensalidade, taxa de adesão ou de envio, com pagamento apenas do valor gasto pelo cliente. Com o dispositivo, a cancela é liberada automaticamente e o valor é debitado diretamente da conta corrente.

"A ampliação da oferta reforça a parceria estratégica entre a Veloe e o banco BV, construída de forma consistente e com perspectiva de crescimento. Oferecemos a solução mais acessível do mercado com tecnologia, facilidade e integrada à rotina financeira dos clientes", afirma Mauro Telles, superintendente de Produtos da Veloe.

Para solicitar a tag adicional BV Veloe, basta acessar o app do banco BV, abrir uma conta (caso ainda não seja correntista) clicar em "tag" e seguir as instruções. Quando receber a Tag, é só colar no para-brisa do veículo e ativá-la no aplicativo. É necessário aguardar 6 horas para o primeiro uso.

