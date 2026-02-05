IBV Auto: Preços de automóveis usados aceleram 0,90% em janeiro

Notícias fornecidas por

banco BV

05 fev, 2026, 21:33 GMT

A forte alta do índice sinaliza o reaquecimento do setor, em um ambiente ainda favorável ao consumo e ao crédito

SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação dos veículos leves usados no país, avançou 0,90% em janeiro. A região Nordeste se destaca com a maior inflação no mês: 1,28%. Nos últimos 12 meses encerrados em janeiro, o IBV Auto subiu 6,10%, mostrando aceleração em relação ao resultado anterior, de 5,31%.

Em janeiro, o Hyundai HB20 teve a maior variação no preço dos veículos usados, de 2,82b%, por sua maior representatividade no mercado. Na sequência estão Fiat Palio (3,30%) e VW Gol (1,45%). Na outra ponta, puxaram o IBV Auto para baixo, GM Celta (-1,44%), VW Cross (0,89%) e Toyota Hilux SW4 (-3,74%).

"A aceleração do IBV Auto em janeiro mostra um sinal importante de reaquecimento da atividade econômica, refletindo um ambiente ainda positivo para o consumo. Diante deste comportamento dos preços, é natural que haja preocupação com novos estímulos econômicos. Neste momento, os dados de crescimento e inflação serão relevantes para a calibragem do ritmo e do ciclo de afrouxamento monetário", afirma Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV.

Para Jamil Ganan, diretor executivo de Varejo do banco BV, o resultado surpreendente de janeiro, com forte aceleração, contraria a sazonalidade típica do período, que costuma ser menos movimentado.

"O IBV Auto confirma, com números, a movimentação observada pelos lojistas no mês de janeiro, marcada por maior interesse dos consumidores e aumento da procura nas lojas, apesar de o mês ser tradicionalmente mais fraco para o setor. Com a maior alta de preços para janeiro desde 2022, os dados apontam para um aquecimento relevante no mercado de usados", afirma.

Elétricos e Híbridos

A partir deste ano, o IBV Auto passa a incluir a análise da variação de preços dos veículos elétricos e híbridos da safra 2023. Os veículos elétricos lançados em 2023 acumularam desvalorização de 44,9% até janeiro de 2026, trajetória influenciada também pela queda nos preços dos modelos elétricos novos. Entre os elétricos lançados em 2022, a desvalorização acumulada foi ainda maior, chegando a 46,7% no mesmo período.

O IBV Auto também mostra que a desvalorização média dos híbridos ficou próxima de 23% para os modelos de 2023 e em torno de 20% para os lançados em 2022. Entre os veículos a combustão, a desvalorização média registrada pelo IBV foi de 21,6%, em 2023, e 12,5% para os modelos de 2022.

Metodologia IBV Auto

O IBV Auto (Índice BV Auto) é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos leves usados no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador.

O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente de 2025. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.

Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).

FONTE banco BV

Da mesma fonte

Clientes do banco BV podem solicitar Tag adicional BV Veloe

A partir deste mês, clientes do banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, passam a contar com uma facilidade extra para o dia a...

IBV Auto: CR-V, Clio e Jetta lideram altas, enquanto Peugeot 206 e VW Golf registram as maiores quedas entre os usados em 2025

O mercado de veículos usados manteve um ritmo consistente de valorização ao longo de 2025, com movimentos relevantes tanto entre as principais marcas ...
More Releases From This Source

Explorar

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Automotive

Automotive

News Releases in Similar Topics