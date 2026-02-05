IBV Auto: Preços de automóveis usados aceleram 0,90% em janeiro

A forte alta do índice sinaliza o reaquecimento do setor, em um ambiente ainda favorável ao consumo e ao crédito

SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação dos veículos leves usados no país, avançou 0,90% em janeiro. A região Nordeste se destaca com a maior inflação no mês: 1,28%. Nos últimos 12 meses encerrados em janeiro, o IBV Auto subiu 6,10%, mostrando aceleração em relação ao resultado anterior, de 5,31%.

Em janeiro, o Hyundai HB20 teve a maior variação no preço dos veículos usados, de 2,82b%, por sua maior representatividade no mercado. Na sequência estão Fiat Palio (3,30%) e VW Gol (1,45%). Na outra ponta, puxaram o IBV Auto para baixo, GM Celta (-1,44%), VW Cross (0,89%) e Toyota Hilux SW4 (-3,74%).

"A aceleração do IBV Auto em janeiro mostra um sinal importante de reaquecimento da atividade econômica, refletindo um ambiente ainda positivo para o consumo. Diante deste comportamento dos preços, é natural que haja preocupação com novos estímulos econômicos. Neste momento, os dados de crescimento e inflação serão relevantes para a calibragem do ritmo e do ciclo de afrouxamento monetário", afirma Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV.

Para Jamil Ganan, diretor executivo de Varejo do banco BV, o resultado surpreendente de janeiro, com forte aceleração, contraria a sazonalidade típica do período, que costuma ser menos movimentado.

"O IBV Auto confirma, com números, a movimentação observada pelos lojistas no mês de janeiro, marcada por maior interesse dos consumidores e aumento da procura nas lojas, apesar de o mês ser tradicionalmente mais fraco para o setor. Com a maior alta de preços para janeiro desde 2022, os dados apontam para um aquecimento relevante no mercado de usados", afirma.

Elétricos e Híbridos

A partir deste ano, o IBV Auto passa a incluir a análise da variação de preços dos veículos elétricos e híbridos da safra 2023. Os veículos elétricos lançados em 2023 acumularam desvalorização de 44,9% até janeiro de 2026, trajetória influenciada também pela queda nos preços dos modelos elétricos novos. Entre os elétricos lançados em 2022, a desvalorização acumulada foi ainda maior, chegando a 46,7% no mesmo período.

O IBV Auto também mostra que a desvalorização média dos híbridos ficou próxima de 23% para os modelos de 2023 e em torno de 20% para os lançados em 2022. Entre os veículos a combustão, a desvalorização média registrada pelo IBV foi de 21,6%, em 2023, e 12,5% para os modelos de 2022.

Metodologia IBV Auto

O IBV Auto (Índice BV Auto) é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos leves usados no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador.

O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente de 2025. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.

Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).

