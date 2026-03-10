Cohesity fortalece proteção e segurança de dados para impulsionar a resiliência de IA corporativa

SÃO PAULO, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Cohesity, líder em segurança de dados impulsionada por IA, anunciou hoje novos aprimoramentos em seu portfólio de proteção e segurança de dados, reforçando os pilares de resiliência para a IA corporativa. Apresentadas durante o evento Cohesity Catalyst on Tour, as atualizações incluem novas parcerias de nuvem soberana, detecção avançada de ameaças e pacotes simplificados que levam recursos de nível enterprise para organizações de médio porte.

Em anúncios separados, a companhia introduziu sua estratégia de Resiliência de IA Corporativa para impulsionar e proteger iniciativas de IA, além do Cohesity Data Security Posture Management (DSPM), operacionalizado pela Cyera. Os avanços no Cohesity Gaia estendem a visão da empresa de unificar proteção, segurança e insights orientados por IA em uma única plataforma para a era da Inteligência Artificial.

"A IA está aumentando tanto o valor dos dados quanto os riscos que os cercam", afirma Gustavo Leite, vice-presidente da Cohesity para a América Latina e o Caribe. "Hoje, a resiliência exige a capacidade de detectar ameaças precocemente, recuperar dados para um estado limpo e manter o controle em ambientes complexos na velocidade e escala que as empresas modernas exigem. Essas atualizações complementam a base de proteção e segurança da qual as organizações dependem ao operacionalizar a IA. Também estamos expandindo como os clientes acessam, implementam e usam nossa plataforma. À medida que a IA se torna fundamental para os negócios, a Cohesity entrega uma plataforma unificada que protege e assegura os dados enquanto acelera a inovação."

Proteção — Atendendo aos requisitos de soberania e residência de dados Proteger dados corporativos significa, cada vez mais, lidar com a evolução dos requisitos regulatórios, jurisdicionais e de residência de dados. As organizações precisam de arquiteturas de nuvem soberana que vão além do armazenamento para apoiar uma resiliência cibernética abrangente.

A Cohesity continua ganhando tração em seu ecossistema de sovereign cloud por meio de novas colaborações com a AntemetA e a Singtel. Essas parcerias baseiam-se no papel da Cohesity como parceira de lançamento da AWS European Sovereign Cloud e em sua certificação como parceira Google Cloud Ready - Regulated and Sovereignty Solutions. No Canadá, a Cohesity e a Micrologic firmaram parceria para entregar proteção de dados em nuvem soberana.

Segurança — Detecção de ameaças e restauração para um estado íntegro conhecido

À medida que as organizações operacionalizam a IA, a segurança e a recuperação devem evoluir para lidar com novos riscos, incluindo aqueles introduzidos por ferramentas e agentes de IA. A Cohesity está aprimorando seus recursos de detecção de ameaças e recuperação para ajudar as empresas a identificar atividades maliciosas precocemente, apoiar a resiliência dos agentes e restaurar sistemas para um estado íntegro conhecido. Os próximos aprimoramentos de segurança incluem:

Escaneamento integrado de ameaças para ambientes autogerenciados do Cohesity FortKnox: permite a varredura de ameaças em dados em cofre para clientes com requisitos de soberania digital ou que operam em ambientes isolados. Esse recurso identifica malwares e verifica pontos de recuperação limpos antes da restauração.

permite a varredura de ameaças em dados em cofre para clientes com requisitos de soberania digital ou que operam em ambientes isolados. Esse recurso identifica malwares e verifica pontos de recuperação limpos antes da restauração. Escaneamento integrado de ameaças para implantações de dark site do Cohesity Data Cloud: fornece varredura de malware e de indicadores de comprometimento (IOCs) em ambientes totalmente desconectados da internet pública. Isso garante resiliência mesmo em implantações altamente restritas.

fornece varredura de malware e de indicadores de comprometimento (IOCs) em ambientes totalmente desconectados da internet pública. Isso garante resiliência mesmo em implantações altamente restritas. Drives com autocriptografia e escaneamento integrado de malware para o Cohesity NetBackup Flex Appliance: protege dados em repouso e incorpora a detecção de malware diretamente no appliance . Esses recursos fortalecem o compliance e a segurança física, mesmo que o dispositivo seja removido.

protege dados em repouso e incorpora a detecção de malware diretamente no . Esses recursos fortalecem o e a segurança física, mesmo que o dispositivo seja removido. Recuperação de ambiente de aplicações em nuvem usando design declarativo: reconstrói ambientes de nuvem a partir de configurações de infraestrutura como código (IaC) como uma base confiável. Essa abordagem acelera a recuperação, reduz o desvio de configuração e limita o risco de reintrodução de vulnerabilidades.

A Cohesity também anunciou recentemente novos recursos de segurança como parte de sua colaboração com o Google: uma opção de serviço gerenciado para o Cohesity FortKnox no Google Cloud e integração com o Google Threat Intelligence e o Google Private Scanning dentro do Cohesity Data Cloud. Esses recursos estendem o cyber vaulting para ambientes Google Cloud e incorporam inspeção segura em sandbox nos fluxos de trabalho de backup e recuperação, ajudando a identificar ameaças ocultas antes que os dados sejam restaurados.

Fortalecendo ainda mais seu portfólio de segurança de dados, a empresa anunciou hoje a introdução do Cohesity DSPM, operacionalizado pela Cyera. A solução entrega descoberta contínua, classificação e análise de postura de dados sensíveis em ambientes de nuvem, SaaS e impulsionados por IA, permitindo a remediação priorizada e reduzindo a exposição antes que incidentes ocorram.

Insights – Acelerando a inovação com IA Com proteção e segurança estabelecidas, as organizações podem focar na inovação. O Cohesity Gaia permite gerar insights a partir de dados já protegidos no Cohesity Data Cloud. Como parte do anúncio de sua visão de IA, a Cohesity introduziu a busca semântica federada por meio do Model Context Protocol, permitindo que aplicações corporativas impulsionadas por IA, como o Glean, acessem com segurança dados de backup governados. A empresa também revelou o Cohesity Gaia Catalog, que permitirá às equipes descobrir e acessar dados protegidos diretamente de plataformas de analytics como Databricks e Microsoft Fabric.

Maior acesso para organizações de médio porte

Para permitir que mais empresas operem com segurança e inovem em escala, a Cohesity está introduzindo o Cohesity Essentials, com preços e pacotes simplificados adaptados para o midmarket. Essa abordagem fornece acesso à plataforma de resiliência cibernética de nível corporativo da Cohesity sem a complexidade ou os custos operacionais das grandes corporações, tornando a proteção avançada, a segurança e os insights orientados por IA acessíveis a ainda mais negócios.

Sobre a Cohesity

A Cohesity protege, assegura e fornece insights sobre os dados do mundo. Como líder em segurança de dados impulsionada por IA, a Cohesity ajuda as organizações a fortalecer a resiliência, acelerar a recuperação e reduzir os custos de TI. Com segurança Zero Trust e IA/ML avançados, o Cohesity Data Cloud conta com a confiança de clientes em mais de 140 países, incluindo 70% da Global 500. A Cohesity também é apoiada por líderes da indústria como NVIDIA, Amazon, Google, IBM, Cisco e HPE. A Cohesity é certificada como um "Great Place to Work" em vários países. Siga a Cohesity no LinkedIn e visite www.cohesity.com para saber mais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930522/Gustavo_Leite_Cohesity.jpg

FONTE Cohesity