Cohesity lança estratégia de "Enterprise AI Resilience" para impulsionar e proteger iniciativas de IA

Nova abordagem fortalece a proteção da infraestrutura de inteligência artificial, mitiga riscos gerados por agentes e ativa dados corporativos confiáveis para uma adoção segura da tecnologia.

SÃO PAULO, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Cohesity, líder em segurança de dados com IA, anunciou hoje sua nova estratégia de Enterprise AI Resilience (Resiliência de IA Corporativa). Essa abordagem unificada permite que as organizações adotem e escalem a inteligência artificial com confiança, fortalecendo a ciber-resiliência em todo o ecossistema da tecnologia.

"Ao reforçar as defesas e permitir a ativação segura de dados, a Cohesity está estabelecendo a resiliência de IA corporativa como a base para uma adoção responsável e em alta velocidade da IA", afirma Gustavo Leite, vice-presidente da Cohesity para América Latina e o Caribe. "As empresas precisam da confiança necessária para gerenciar os riscos impulsionados pela IA e se recuperar rapidamente quando ocorrem disrupções. A Cohesity fornece essa base de resiliência que protege a infraestrutura, governa o acesso aos dados, mitiga os riscos de agentes e desbloqueia o poder transformador dos dados corporativos confiáveis."

Defesa: proteção e recuperação de agentes de IA e dados

À medida que os sistemas de IA passam da fase de experimentação para o ambiente de produção, as empresas devem estender a ciber-resiliência por todo o stack de IA, o que inclui:

Agentes de IA e memória de agentes;

Bancos de dados vetoriais;

Configurações e políticas de modelos;

Datasets de treinamento e fine-tuning ;

de treinamento e ; Data stores corporativos.

A Cohesity preserva snapshots imutáveis dos ambientes de IA e permite a recuperação sincronizada e point-in-time de agentes, dados e infraestrutura de suporte — incluindo arquivos, bancos de dados, object storage, aplicações SaaS, vector stores e memória de agentes —, reduzindo o downtime sem a necessidade de reconstruções completas do sistema.

Proteção contra ações de agentes não autorizados, acidentais ou maliciosos

Por meio de integrações profundas com as principais plataformas de controle e observabilidade do mercado, como ServiceNow e Datadog, a Cohesity traduz sinais de risco dos agentes de IA em workflows de recuperação automatizados e API-driven.

Governança de dados sensíveis para IA

Por meio do Cohesity Data Security Posture Management (DSPM), desenvolvido em parceria com a Cyera. A solução descobre e classifica dados sensíveis, monitora padrões de acesso e oferece suporte a controles de governança em ambientes acessíveis por IA. Em conjunto com os recursos de recuperação da Cohesity, as organizações conseguem detectar exposição ou uso indevido e restaurar rapidamente os dados e sistemas afetados para estados confiáveis.

Ofensiva: ativando dados corporativos confiáveis para IA

A Cohesity anunciou a busca semântica federada via Model Context Protocol (MCP), permitindo que ferramentas corporativas baseadas em IA, incluindo o Glean, acessem dados de backup governados de forma segura, sem duplicá-los ou comprometer o compliance.

"Os agentes de IA são tão úteis quanto as informações que eles conseguem acessar com segurança", disse Zubin Irani, VP de Parcerias da Glean. "Ao habilitar o acesso federado a dados governados na Cohesity Data Cloud, estamos ajudando as organizações a trazer esse contexto confiável para o Glean, para que a IA possa entregar respostas e ações mais precisas, mantendo fortes controles de segurança e compliance."

Em breve, a empresa lançará também o Cohesity Gaia Catalog, que expande a plataforma de IA Cohesity Gaia. Com ele, as equipes poderão acessar dados protegidos diretamente de plataformas líderes de analytics, como Databricks e Microsoft Fabric, sem a necessidade de duplicar dados ou reconstruir pipelines de ETL (extract, transform, load).

Uma plataforma unificada para Resiliência de IA Corporativa

Todos os novos recursos são entregues por meio do Cohesity Data Cloud, uma plataforma unificada que permite às organizações:

Proteger dados em ambientes on-premises , nuvem e SaaS;

, nuvem e SaaS; Detectar a exposição de dados sensíveis e lacunas de governança;

Recuperar ambientes de IA inteiros para estados confiáveis;

Ativar dados corporativos governados de forma segura para IA e analytics.

