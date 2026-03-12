Cohesity fortalece la protección y seguridad de datos para impulsar la resiliencia de la IA corporativa

SAO PAULO, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cohesity, líder en seguridad de datos impulsada por IA, anunció hoy nuevas mejoras en su cartera de protección y seguridad de datos, reforzando los pilares de resiliencia para la IA corporativa. Presentadas durante el evento Cohesity Catalyst on Tour, las actualizaciones incluyen nuevas asociaciones de nube soberana, detección avanzada de amenazas y paquetes simplificados que llevan capacidades de nivel enterprise a organizaciones medianas.

En otro anuncio, la compañía introdujo su estrategia de Resiliencia de IA Corporativa para impulsar y proteger las iniciativas de IA, además de Cohesity Data Security Posture Management (DSPM), operado por Cyera. Los avances en Cohesity Gaia extienden la visión de la empresa de unificar la protección, la seguridad y los insights orientados por IA en una única plataforma para la era de la Inteligencia Artificial.

"La IA está aumentando tanto el valor de los datos como los riesgos que les rodean", afirmó Gustavo Leite, vicepresidente de Cohesity para América Latina y el Caribe. "Hoy en día, la resiliencia exige la capacidad de detectar amenazas oportunamente, recuperar datos a un estado limpio y mantener el control en entornos complejos a la velocidad y escala que exigen las empresas modernas. Estas actualizaciones complementan la base de protección y seguridad de la que dependen las organizaciones al implementar la IA. También estamos expandiendo la forma en que los clientes acceden, implementan y utilizan nuestra plataforma. A medida que la IA se vuelve fundamental para los negocios, Cohesity entrega una plataforma unificada que protege y asegura los datos mientras acelera la innovación".

Protección — Cumpliendo los requisitos de soberanía y residencia de datos Proteger los datos corporativos significa, cada vez más, lidiar con la evolución de los requisitos regulatorios, jurisdiccionales y de residencia de datos. Las organizaciones necesitan arquitecturas de nube soberana que vayan más allá del almacenamiento para respaldar una resiliencia cibernética integral.

Cohesity continúa ganando impulso en su ecosistema de sovereign cloud por medio de nuevas colaboraciones con AntemetA y Singtel. Estas alianzas se basan en el papel de Cohesity como empresa socia de lanzamiento de la AWS European Sovereign Cloud y en su certificación como socia Google Cloud Ready - Regulated and Sovereignty Solutions. En Canadá, Cohesity y Micrologic firmaron una alianza para ofrecer protección de datos en nube soberana.

Seguridad — Detección de amenazas y restauración a un estado íntegro conocido

A medida que las organizaciones implementan la IA, la seguridad y la recuperación deben evolucionar para abordar los nuevos riesgos, incluidos los introducidos por las herramientas y los agentes de IA. Cohesity está perfeccionando sus recursos de detección de amenazas y recuperación para ayudar a las empresas a identificar oportunamente las actividades maliciosas, respaldar la resiliencia de los agentes y restaurar los sistemas a un estado íntegro conocido. Las próximas mejoras de seguridad incluyen:

Escaneo integrado de amenazas para entornos autogestionados de Cohesity FortKnox: permite el escaneo de amenazas en datos dentro de un cofre para clientes con requisitos de soberanía digital o que operan en entornos aislados. Esta función identifica malware y verifica puntos de recuperación limpios antes de la restauración.

permite el escaneo de amenazas en datos dentro de un cofre para clientes con requisitos de soberanía digital o que operan en entornos aislados. Esta función identifica malware y verifica puntos de recuperación limpios antes de la restauración. Escaneo integrado de amenazas para implementaciones de dark site de Cohesity Data Cloud: ofrece escaneo de malware e indicadores de compromiso (IOCs) en entornos totalmente desconectados de la internet pública. Esto garantiza la resiliencia incluso en implementaciones altamente restringidas.

ofrece escaneo de malware e indicadores de compromiso (IOCs) en entornos totalmente desconectados de la internet pública. Esto garantiza la resiliencia incluso en implementaciones altamente restringidas. Drives con autocifrado y escaneo integrado de malware para Cohesity NetBackup Flex Appliance: protege los datos en reposo e incorpora la detección de malware directamente en el dispositivo . Estos recursos fortalecen el cumplimiento y la seguridad física, incluso cuando el dispositivo es retirado.

protege los datos en reposo e incorpora la detección de malware directamente en el . Estos recursos fortalecen el y la seguridad física, incluso cuando el dispositivo es retirado. Recuperación de entornos de aplicaciones en nube mediante diseño declarativo: reconstruye los entornos de nube a partir de configuraciones de infraestructura como código (IaC) como una base confiable. Este enfoque acelera la recuperación, reduce el desvío de configuración y limita el riesgo de reintroducción de vulnerabilidades.

Cohesity también anunció recientemente nuevas funciones de seguridad como parte de su colaboración con Google: una opción de servicio gestionado para Cohesity FortKnox en Google Cloud e integración con Google Threat Intelligence y Google Private Scanning dentro de Cohesity Data Cloud. Estos recursos extienden el cyber vaulting a entornos de Google Cloud e incorporan inspección segura en sandbox en los flujos de trabajo de respaldo y recuperación, lo que ayuda a identificar amenazas ocultas antes de que los datos sean restaurados.

La empresa anunció hoy la introducción de Cohesity DSPM, operado por Cyera, lo que fortalece aún más su portafolio de seguridad de datos. La solución ofrece descubrimiento continuo, clasificación y análisis de postura de datos sensibles en entornos de nube, SaaS e impulsados por IA, lo que permite la reparación de manera prioritaria y reduce la exposición antes de que ocurran incidentes.

Insights – Acelerando la innovación con IA Con protección y seguridad establecidas, las organizaciones pueden centrarse en la innovación. Cohesity Gaia permite generar insights a partir de datos ya protegidos en Cohesity Data Cloud. Como parte del anuncio de su visión de IA, Cohesity introdujo la búsqueda semántica federada por medio del Model Context Protocol, permitiendo que aplicaciones corporativas impulsadas por IA, como Glean, accedan de forma segura a datos de respaldo gestionados. La empresa también reveló el Cohesity Gaia Catalog, que permitirá a los equipos descubrir y acceder a datos protegidos directamente desde plataformas de analytics como Databricks y Microsoft Fabric.

Mayor acceso para organizaciones medianas

Para permitir que más empresas operen con seguridad e innoven a escala, Cohesity introduce Cohesity Essentials, con precios y paquetes simplificados adaptados para el midmarket. Este enfoque ofrece acceso a la plataforma de resiliencia cibernética de nivel empresarial de Cohesity sin la complejidad ni los costos operativos de las grandes corporaciones, haciendo que la protección avanzada, la seguridad y los insights orientados por IA sean accesibles para más negocios.

Sobre Cohesity

Cohesity protege, asegura y proporciona insights sobre los datos del mundo. Como líder en seguridad de datos impulsada por IA, Cohesity ayuda a las organizaciones a fortalecer la resiliencia, acelerar la recuperación y reducir los costos de TI. Con seguridad Zero Trust e IA/ML avanzados, Cohesity Data Cloud cuenta con la confianza de clientes en más de 140 países, entre ellos el 70% de las empresas de la Global 500. Cohesity también está respaldada por líderes de la industria como NVIDIA, Amazon, Google, IBM, Cisco y HPE. Cohesity está certificada como una empresa "Great Place to Work" (Mejores empresas para trabajar) en varios países. Siga a Cohesity en LinkdIn y visite www.cohesity.com para saber más.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930522/Gustavo_Leite_Cohesity.jpg

FUENTE Cohesity