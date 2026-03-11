Cohesity lanza la estrategia de "Enterprise AI Resilience" para impulsar y proteger iniciativas de IA

El nuevo enfoque fortalece la protección de la infraestructura de inteligencia artificial, mitiga los riesgos generados por agentes y activa datos corporativos confiables para una adopción segura de la tecnología.

SAO PAULO, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cohesity, líder en seguridad de datos con IA, anunció hoy su nueva estrategia de Enterprise AI Resilience (Resiliencia de IA Corporativa). Este enfoque unificado permite que las organizaciones adopten y escalen la inteligencia artificial con confianza, fortaleciendo la ciber-resiliencia en todo el ecosistema de la tecnología.

"Al reforzar las defensas y permitir la activación segura de datos, Cohesity establece la resiliencia de IA corporativa como base para una adopción responsable y de alta velocidad de la IA", afirma Gustavo Leite, vicepresidente de Cohesity para América Latina y el Caribe. "Las empresas necesitan la confianza necesaria para gestionar los riesgos impulsados por la IA, y poder recuperarse rápidamente cuando ocurren disrupciones. Cohesity proporciona esta base de resiliencia que protege la infraestructura, gobierna el acceso a los datos, mitiga los riesgos de agentes y desbloquea el poder transformador de los datos corporativos confiables."

Defensa: protección y recuperación de agentes de IA y datos

A medida que los sistemas de IA pasan de la fase de experimentación al entorno de producción, las empresas deben extender la ciber-resiliencia por todo el stack de IA, lo que incluye:

Agentes de IA y memoria de agentes;

Bases de datos vectoriales;

Configuraciones y políticas de modelos;

Datasets de entrenamiento y fine-tuning ;

de entrenamiento y ; Data stores corporativos.

Cohesity preserva snapshots estables de los entornos de IA y permite la recuperación sincronizada y point-in-time de agentes, datos e infraestructura de soporte, lo que incluye archivos, bases de datos, object storage, aplicaciones SaaS, vector stores y memoria de agentes, lo que reduce el downtime sin la necesidad de reconstruir completamente el sistema.

Protección contra acciones de agentes no autorizados, accidentales o maliciosos

Por medio de integraciones profundas con las principales plataformas de control y observabilidad del mercado, como ServiceNow y Datadog, Cohesity traduce señales de riesgo de los agentes de IA en workflows de recuperación automatizados y API-driven.

Gobernanza de datos sensibles para IA

Por medio de Cohesity Data Security Posture Management (DSPM), desarrollado en asociación con Cyera. La solución descubre y clasifica datos sensibles, monitorea patrones de acceso y ofrece soporte a controles de gobernanza en entornos accesibles por IA. Junto a los recursos de recuperación de Cohesity, las organizaciones pueden detectar una exposición o un uso indebido y restaurar rápidamente los datos y sistemas afectados a estados confiables.

Ofensiva: activando datos corporativos confiables para IA

Cohesity anunció la búsqueda semántica federada a través de Model Context Protocol (MCP), lo que permite que las herramientas corporativas basadas en IA, incluyendo Glean, accedan a datos de respaldo gobernados de forma segura, sin duplicarlos ni comprometer el cumplimiento.

"Los agentes de IA son tan útiles como la información a la que pueden acceder de forma segura", declaró Zubin Irani, vicepresidente de Asociaciones de Glean. "Al habilitar el acceso federado a datos gobernados en Cohesity Data Cloud, estamos ayudando a las organizaciones a traer este contexto confiable a Glean, para que la IA pueda entregar respuestas y acciones más precisas, mientras mantiene controles de seguridad y cumplimiento fuertes."

El futuro Cohesity Gaia Catalog expande aún más la plataforma de IA Cohesity Gaia, para que los equipos puedan acceder a datos protegidos de forma segura, directamente desde plataformas líderes de analítica como Databricks y Microsoft Fabric, sin duplicar datos ni reconstruir proceso de ETL (extracción, transformación y carga).

Próximamente, la empresa lanzará también el Cohesity Gaia Catalog, que expande la plataforma de IA Cohesity Gaia. Con este, los equipos podrán acceder a datos protegidos directamente desde plataformas líderes de analytics, como Databricks y Microsoft Fabric, sin la necesidad de duplicar datos o reconstruir pipelines de ETL (extracción, transformación y carga).

Una plataforma unificada para la resiliencia de IA corporativa

Todos los recursos nuevos son entregados a través de Cohesity Data Cloud, una plataforma unificada que permite a las organizaciones:

Proteger datos en entornos on-premises , en la nube y en SaaS;

, en la nube y en SaaS; Detectar la exposición de datos sensibles y brechas de gobernanza;

Recuperar entornos de IA completos a estados confiables;

Activar datos corporativos gobernados de forma segura para IA y analytics.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930518/Gustavo_Leite_Cohesity.jpg

FUENTE Cohesity