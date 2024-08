CoinEx reforça compromisso com o mercado brasileiro durante Blockchain Rio

HONG KONG, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Com café da manhã exclusivo, atividades interativas e insights sobre o futuro do setor, exchange consolida sua posição no mercado brasileiro

A edição de 2024 do Blockchain Rio, aconteceu nos últimos dias 24 e 25 e contou com milhares de participantes de todos os lugares do Brasil e do mundo.

Além de marcar sua presença contínua nas principais conferências no Brasil, a CoinEx decidiu renovar esse ano. Trazendo seus principais executivos da América Latina, Global e local, para conhecer o perfil dos investidores brasileiros.

A exchange abriu o evento com um café da manhã no renomado hotel YOO2, às margens do Cristo Redentor. Durante a cerimônia, o representante sul-americano, Pedro Gutierrez, trouxe importantes insights sobre o mercado na LATAM, assim como expectativas de crescimento e visões futuras.

"Na CoinEx, temos orgulho de reafirmar nosso compromisso com o mercado brasileiro, especialmente em eventos significativos como o Blockchain Rio 2024. Este evento nos permitiu interagir diretamente com uma ampla gama de participantes locais e internacionais, ao mesmo tempo em que nos proporcionou uma oportunidade de mostrar nossas inovações e perspectivas sobre o futuro do mercado de criptomoedas na América Latina." afirmou Pedro Gutierrez, Business Development Manager LATAM da CoinEx

Considerando apenas o ano de 2023, a América Latina negociou cerca de US$ 42 bilhões em criptomoedas – sendo o Brasil responsável por mais de US$ 26 bilhões desse valor. Não à toa, o DREX tem sido um dos assuntos de destaque no setor.

Aprendizado e Networking

Durante o evento, os participantes puderam aproveitar diversas dinâmicas oferecidas pela CoinEx, assim como prêmios incríveis. Entre as dinâmicas, a exchange ofereceu um jogo educativo dividido em "iniciante" e "avançado"; buscando ser um teste de conhecimento.

Inclusive, os representantes da exchange aproveitaram o momento para discutir temas relevantes sobre o mercado, assim como introduzir um pouco mais sobre a cultura da CoinEx. Os temas abordados foram:

Desafios da adoção cripto na América Latina

Descobrindo a CoinEx: Inovação, Segurança e Futuro no Mercado de Criptomoedas

Crypto é a Resposta para uma Crise Global?

Os próximos passos para a adoção em massa

O Blockchain Rio é um evento de sucesso do mercado brasileiro, além do foco em conhecimento e análise do setor, é uma oportunidade de networking e de explorar novas oportunidades.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2476118/image_5019524_15076041.jpg

