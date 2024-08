CoinEx refuerza su compromiso con el mercado brasileño durante Blockchain Rio

HONG KONG, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Con un desayuno exclusivo, actividades interactivas e ideas sobre el futuro del sector, el exchange consolida su posición en el mercado brasileño.

La edición Blockchain Rio 2024 se celebró los pasados días 24 y 25 de julio, contando con miles de participantes de todos los lugares de Brasil y del mundo.

Además de marcar su presencia continua en las principales conferencias en Brasil, CoinEx decidió renovarse este año, trayendo a sus principales ejecutivos de América Latina, Global y local, para conocer el perfil de los inversores brasileños.

El exchange aperturó el evento con un desayuno en el renombrado hotel YOO2, a orillas del Cristo Redentor. Durante la ceremonia, el representante de latinoamérica, Pedro Gutierrez, compartió importantes ideas sobre el mercado en LATAM, así como expectativas de crecimiento y visiones futuras.

"En CoinEx, estamos orgullosos de reafirmar nuestro compromiso con el mercado brasileño, especialmente en eventos significativos como el Blockchain Rio 2024. Este evento nos permitió interactuar directamente con una amplia gama de participantes locales e internacionales, al mismo tiempo que nos brindó una oportunidad para mostrar nuestras innovaciones y perspectivas sobre el futuro del mercado de criptomonedas en América Latina." afirmó Pedro Gutierrez, Gerente de Desarrollo de Negocios LATAM de CoinEx.

Considerando solo el año 2023, América Latina negoció cerca de US$ 42 mil millones en criptomonedas, siendo Brasil responsable de más de US$ 26 mil millones de ese valor. No es de extrañar que el DREX haya sido uno de los temas destacados en el sector.

Aprendizaje y networking

Durante el evento, los participantes pudieron disfrutar de diversas dinámicas ofrecidas por CoinEx, así como premios increíbles. Entre las dinámicas, el exchange ofreció un juego educativo dividido en "principiante" y "avanzado", buscando demostrar la experticia de los participantes en el mundo cripto.

Incluso, los representantes de la exchange aprovecharon el momento para discutir temas sobre el mercado, así como para introducir un poco más sobre la cultura de CoinEx. Los temas abordados fueron:

Desafíos de la adopción cripto en América Latina

Descubriendo CoinEx: Innovación, seguridad y futuro en el mercado de criptomonedas

¿Es cripto la respuesta para una crisis global?

Los próximos pasos para la adopción masiva

Blockchain Rio fue un evento que finalizó con éxito para el mercado brasileño. Además del enfoque en el conocimiento y análisis del sector, es una oportunidad para el networking y para explorar nuevas oportunidades.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2476101/image_5019524_15076041.jpg

CoinEx Global